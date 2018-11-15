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Bedava poşet veren işletmelere ceza!

Marketlerde ve mağazalarda verilen poşetler, yılbaşından itibaren paralı olacak. Poşetlerin kaç lira olacağı belli oldu. Poşeti ücretsiz olarak veren işletmelere ceza verilecek!
6 ay
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bedava poşet veren işletmelere ceza!
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Plastik atıkların çevreye etkisini minimuma indirmek için market poşetleri ücretlendiriliyor. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren marketlerde ve mağazalarda ücretsiz poşet verilmesi yasaklanıyor.

Poşetlerden ücret alınmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifine göre poşetler en az 25 kuruşa satılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından komisyon belirlenecek ve poşet ücreti her yıl güncellenecek.

Metrekareye orantılı ceza!

Alışverişlerde müşterisine ücretsiz poşet vermeye devam edenlere ise metrekare bazlı ceza modeli uygulanacak. Düzenlemeye aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 TL idari para cezası verilmesi planlanıyor. Bu da 100 metrekare bir market için bin TL ceza anlamına geliyor.

Avupa Birliği ile uyumlu ambalaj atıkları yönetmeliği kapsamında, ilerleyen yıllarda poşet kullanımının daha da azaltılmasına için daha caydırıcı yaptırımlar uygulanacak. 2019 yılında kişi başı yıllık poşet tüketim adedinin 90’u, 2025 yılında ise 40’ı aşmayacak şekilde önlemler alınacak.


https://www.haberler.com/poseti-bedava-veren-isletmelere-metrekare-basina-11440772-haberi/ Yorum Yaz
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habib_723 6 ay en beğenilen
Madem plastik yasaklanıyor o zaman kağıt torba artık verilsin... Çevreye duyarlı iseler bunu yapsınlar ama yapmazlar...
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dr20mouse 6 ay
Madem Avrupa birliği yasalarına uyuyorsunuz girsenize birliğe girmeyeceksek yasalarından banane.
1 Yanıt Yanıtla +78
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Baxa 6 ay
Markete gidince posete verecegim para 10 kurustur
25 kurus istedigibde malzemeleri kasada birakir ceker giderim.
Plastikle derdin var ise yasaklarsin.
6 Yanıt Yanıtla +75
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ÖZELKUVVET 6 ay
işinden okulundan veya başka yerden gelen biri poşetsiz nasıl marketten çıkabilsin ki
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DH Misafiri 6 ay
Madem dogayi bu kadar düşünüyorsunuz poşeti yasaklasınlar.herkes 25 kuruş verdiğinde ve yine poşet kullanmaya devam ettiğinde neyi çözmüş oluyoruz.hicbirseyi 10 kuruş az diye market market gezen alim gücü düşük kişilere yaptırım yapmak kul hakkıdır. Para almaktansa posetlerini çöpe atmaktansa iade edenlere kilosuna 50 kuruş verseler mesela kimse poşeti çöpe atmaz.depozitolu sistem yani.ama yapılan gerçekten haksızlık.
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keremak35 6 ay
25 kuruş için burda herkes ağliyor 2 gün sonra herkes verecek bu paraları , ben yetersiz olduğunu düşünüyorum 50 krş falan olmalıydı
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hsngencer 6 ay keremak35
esnafım.toptan poşet satıyorum.sen neye gore hesabını yapıyorsunda 25 kuruş fazla diyorsun.ben esnaf oldugum halde 25 kuruş cok yuksek oldugunu dusunuyorum.poşetin kilosu 12 15 tl arası.icinde 150 200 e yakın torba var.10 kurusdan satsan bile 20 tl yapar.25 kuruş dan satarsan 37.5 ile 50 tl arası bir fiyata bir kilo torbayi satmış olursun.cok yuksek bir tutar.kimin cepleri doluyor bu işten?yazık değilmi vatandaşa.yap 10 kuruş. insanlarında belki zoruna gitmez 10 kuruş vermeyi.ayrıca vatandaşa poşet satılırken esnafın para kazanmaması zarar da etmemesi gerekiyor.vatandaşa bir hizmet olarak goruyorum.
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C.CEMİL 6 ay keremak35
toplu taşıma ücretlerine akaryakıt zamları nedeniyle 25 kuruş zam gelse herkesten fazla ağlarsın ama
sonra sadece bir poşet mi kullanacaksın ?
ömründe alışverişe gitmeyenler gelip ahkam kesiyor
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realgs 6 ay
bardağın neresine bakarsanız ,göreceğiniz farklı olur.Biri derki yarısı su ile dolu,diğeri yarısı boş.
Ben bu uygulamanın gelişmiş ülkelerde yıllar önce aynı şekilde uygulamaya konduğunu biliyorum.ve artık Türkiye'de de
başlamasına seviniyorum.sonuçta para ile almak beni de etkileyecek, ama önceden 3 poşete koyduğumu şimdi 1 poşete koyarım.
Ya da zaten kış ve mont giyiyoruz, cebinin birine poşet koyup, öyle dolaşırız.
Bu uygulamanın asıl amacı doğayı koruyucu tedbir almak, yan etkileri tabii ki marketlere poşet parası avantajı yaratıyor.
Ama sistem oturunca uzun vadede doğaya karşı olan sorumluluklarımızda adımlar atmış olacağız.
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C.CEMİL 6 ay realgs
kardeşim bu konuda her şeyi açık seçik anlattık ama sen hala gelip gidip ,yurt dışı falan deyip duruyorsun
bizde bardak hep boş olduğu için dolu kısmı nasıl oluyor bilmiyoruz ,tuzu kuru olanların hep dolu olduğu için onlar zaten bardağın yarısının boş yada dolu olmasını bilmiyor
madem çevre konusunda bu kadar duyarlısın git bir termik santral olan yerleri gez gör ,çimento fabrikaları olan yerleri gez gör ,kot fabrikalarının ,boya fabrikalarının çevreye ne yaptığını gözlerinle gör ve sonra gel buraya görüşelim
plastikler tabi ki doğaya büyük zarar veriyor ama bahsettiklerimin yanında melek kalır
git bir ege bölgesini gez gör ,eskilere bir sor oralarda önceden neler varmış ,üzüm bağları ne olmuş ,zeytin ağaçları nereye gitmiş
vs.vs.
sanayi atıkları ne oluyor ,ne kadar temizlenip doğaya salınıyor ,denizlere akarsulara neler salınıyor bir araştır
peki plastik bardaklar çevreyi kirletmiyor mu ,yoğurt kapları peki ,plastik su şişeleri peki ,kargo poşetleri peki (say say bitmez ama illa plastik poşet de dur)
ha bütün bunlara rağmen hala plastik poşet deyip duracaksan ,hiç cevap vermesen de olur
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MonacoDoom 6 ay
Bir işletme bedava verir vermez sanane bundan, sen devletsin serbest piyasaya karışma hakkın yok.
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Rachsuchtig 6 ay MonacoDoom
Serbest piyasada olsa bir kanun varsa piyasalar o kanuna uymak zorunda
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logitec 6 ay
Doğada %100 çözülen poşetler var.Ki zaten birçok yerde kullanılıyor.Devlet doğayı çok düşünüyorsa bu poşetleri zorunlu hale getirsin.
Poşeti veren market sorun etmiyor tüketici birşey demiyor.Devlet geliyor market ile vatandaşın arasında huzursuzluk çıkarıyor.Bir adım atılacaksa her kesimin razı olacağı bir yol bulunmalı.
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C.CEMİL 6 ay logitec
evet yakında birde marketçi ile müşteriler arasında olacak kavgalar kesindir
gerçi bizim insanımız her konuda olduğu gibi buna da bir çözüm bulur :)
misal şu kadar ürün alımına ,şu kadar poşet indirimi gibi
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suicide 6 ay
Samimi iseler posetten vergi almasinlar ya da alinan vergileri cok seffaf bir bicimde doga icin hazirlanan projelere harcasinlar.
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AlienWarriorTR 6 ay
Plastik çok ciddi bir sorun bunu kullanmaya devam edemeyiz. Okyanuslar plastik çöplüğü haline geldi. Bana kalırsa 25 kuruş caydırıcı bir ücret değil.
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mertermis2023 6 ay
O değilde şimdi millet 1 çikolata için 50 poşet alıyordu yıl başından sonra erzakları kucağında taşır artık.
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C.CEMİL 6 ay mertermis2023
uydurma hiçbir market sana 1 çikolata için 50 poşet vermez
aksine kasiyerler gıdım gıdım veriyor ,her defasında birkaç tane daha ver demek zorunda kalıyorsun
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