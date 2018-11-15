Bedava poşet veren işletmelere ceza!

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Plastik atıkların çevreye etkisini minimuma indirmek için market poşetleri ücretlendiriliyor. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren marketlerde ve mağazalarda ücretsiz poşet verilmesi yasaklanıyor.

Poşetlerden ücret alınmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifine göre poşetler en az 25 kuruşa satılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından komisyon belirlenecek ve poşet ücreti her yıl güncellenecek.

Metrekareye orantılı ceza!

Alışverişlerde müşterisine ücretsiz poşet vermeye devam edenlere ise metrekare bazlı ceza modeli uygulanacak. Düzenlemeye aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 TL idari para cezası verilmesi planlanıyor. Bu da 100 metrekare bir market için bin TL ceza anlamına geliyor.

Avupa Birliği ile uyumlu ambalaj atıkları yönetmeliği kapsamında, ilerleyen yıllarda poşet kullanımının daha da azaltılmasına için daha caydırıcı yaptırımlar uygulanacak. 2019 yılında kişi başı yıllık poşet tüketim adedinin 90’u, 2025 yılında ise 40’ı aşmayacak şekilde önlemler alınacak.

https://www.haberler.com/poseti-bedava-veren-isletmelere-metrekare-basina-11440772-haberi/