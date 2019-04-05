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Twitter sohbetlerinde etiket dönemi

Twitter sosyal ağında bir kullanıcının başlattığı ve uzayıp giden sohbetlerde artık başlatan kim, abone olan kim veya cevap veren kim; etiket şeklinde gösterilecek.
1 ay
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4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı sayısını arttıramasa da gelir modelini sağlamlaştırarak kar elde etmeyi başaran Twitter, daha anlaşılır bir kullanım tecrübesi için çalışmalarına devam ediyor. Şimdi de sohbetlerde etiketler test ediliyor.

Etiket dönemi

Geçtiğimiz aylarda Twitter’ın uzun sohbetlerin kimin başlattığının anlaşılması ve spam mesajları azaltma adına Orijinal Gönderen adıyla yeni bir özelliği test etmeye başladığı haberi gelmişti. Ardından sohbetlere abone olma özelliğinin test edildiği ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz. "Toshiba bilgisayar modelleri Dynabook olarak isim değiştirdi"

Uzayıp giden sohbetlere çeki düzen verme adına atılan bu adımların sonuncusu ise etiketler oldu. Orijinal gönderen özelliğinin biraz daha gelişmiş hali diyebileceğimiz etiketlerde yazar, takipçi ve bahseden (mentioned) kategorileri yer alıyor.

Sohbeti başlatan kullanıcı Yazar olarak etiketlenirken yorum yapanlar Bahseden olarak etiketleniyor. Eğer bunların içerisinde abone olanlar varsa onlar da Takipçi olarak gösteriliyor. Böylece tüm konuşmalar etiketlenmiş oluyor.

Henüz test aşamasında olduğu için yeni özellik hayata geçecek mi bilinmiyor ancak bazı kullanıcılar sohbetleri şimdiden dikkat dağıtıcı ve gereksiz olarak görmeye başlamış bile.

 

https://www.engadget.com/2019/04/04/twitter-conversation-thread-labels/ Yorum Yaz
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The.Mafia 1 ay
Sırf gelir artsın diye yapıyorlar
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B7TR 1 ay
Önce android uygulamasını düzeltsinler
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DeliKulaBey 1 ay
Zincir twitlerde soldaki profil resmi arasındaki çubuk uzantı bende görünmüyor, demek ki hata var
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sounderland 1 ay
çıbanın başı kim belli olacak. :)
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