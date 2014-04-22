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Behice Funda, Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Platformu Pazarlama Müdürü görevine getirildi

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Behice Funda, Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Platformu Pazarlama Müdürü görevine getirildi

Son 4 yılda 3'üncü kez 'Yılın Ülkesi'  seçilerek Microsoft bünyesinde tarihi bir ilke imza atan Microsoft Türkiye'de önemli bir görev değişikliği yaşandı. 

Firma bünyesinde yaklaşık 3 yıldır  Microsoft Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapan Behice Funda, Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Platformu Pazarlama Müdürü görevine getirildi. 

Yazılım Geliştirme Teknolojileri Platformu, Microsoft'un bulut ve hizmet odaklı dönüşümüne dair yazılım ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışıyor. Platform 130 binden fazla kayıtlı üyesi olan Türkiye'nin en büyük ücretsiz yazılım geliştirme okulu Açık Akademi'nin gelişimini ve koordinasyonunu da üstleniyor.

Behice Funda, 1 Mayıs'tan itibaren Microsoft Türkiye Yazılım Teknolojileri Platformu Pazarlama Müdürlüğü görevini devralacak. Ayrıca yeni atama yapılana kadar Microsoft Türkiye Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevini de sürdürmeye devam edecek.

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DubSteq 5 yıl
Türkiye'De "orijinal" Windows ürünü kullanan sayısı bile az iken nasıl ödül alıyor Microsoft Türkiye?
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Umutcan 5 yıl en beğenilen
Türkiye'ye çok önem veriyor olmali ki xbox 360 dünyada çıktıktan 6-7 sene sonra Türkiye'ye resmi olarak gelmişti...
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DH Misafiri 5 yıl
Hayatım boyunca gördüğüm, aşırı derecede aç gözlülük yapan nadir firmalardan birisi MS.
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GrAy 5 yıl
Ay*** Ay*** hukuk bürosu sağ olsun.
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tnszfr 5 yıl
Bunlar güzel haberler.Gerek ülkemizde gerek dünyada kadınların daha çok aktif olması gerek.
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Sirchade 5 yıl
-Oğlum annen ne iş yapıyor?
+Microsoft Türkiye'de Yazılım Geliştirme Teknolojileri Platformu Pazarlama Müdürü.
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Umutcan 5 yıl
Türkiye'ye çok önem veriyor olmali ki xbox 360 dünyada çıktıktan 6-7 sene sonra Türkiye'ye resmi olarak gelmişti...
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Recharged 5 yıl
Microsoft firmaları çok iyi tehdit ediyor son zamanlarda. Haklı mı ? Bence haklı. Sen işlerini yapıp para kazanıyorsan eğer bu firmanın işletim sistemiyle parasını da ödemek zorundasın. Son zamanlarda çok fazla istek oluyor orjinal yazılıma. Bunların çoğu tabii ki firmalar.
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Sanat Günesi 5 yıl
''Son 4 yılda 3'üncü kez 'Yılın Ülkesi' seçilerek Microsoft bünyesinde tarihi bir ilke imza atan Microsoft Türkiye''
Vay be biz aşmışız haberimiz yok. Microsoft gibi dev sırtımızı sıvazlıyor taktirler yağdırıyor fakat ülkemizde kayda değer herhangi bir yazılımsal gelişme olmuyor. Ya da varda ben duymadım hiç. Burada bir mantıksızlık var bir banamı böyle geldi acaba :\
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E_Aydin35 5 yıl
Microsoft Türkiye son yıllarda gerçekten geleceğe yatırım amaçlı planlar yapıyor. Özellikle en başarılı atılımları olan Açık Akademi özellikle bir çok genç programlamacıyı çok kapsamlı eğitiyor..
Yatırımı doğru yerde yapıyor ve hem Türkiye ofisi hemde Microsoft buna tam destek veriyor böyle devam eder inşallah...
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umut_baris 5 yıl
Ne önemli değil mi ama? Böyle işletim sisteminin ben!
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Turkforce 5 yıl
Esnafa & Şirketlere sabah akşam hukuk bürolarından telefon açılınca adamın lisansı olsa bile üstüne bir daha alıyor. Haliyle Microsoft Türkiye'de her sene ödül alıyor..
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DubSteq 5 yıl
Türkiye'De "orijinal" Windows ürünü kullanan sayısı bile az iken nasıl ödül alıyor Microsoft Türkiye?
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hrn~ 5 yıl DubSteq
DubSteq

Türkiye'De "orijinal" Windows ürünü kullanan sayısı bile az iken nasıl ödül alıyor Microsoft Türkiye?

Kurumsal muşteriler ve kurumsal çözümlerin iyi pazanlanması sayesinde.
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