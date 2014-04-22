



Son 4 yılda 3'üncü kez 'Yılın Ülkesi' seçilerek Microsoft bünyesinde tarihi bir ilke imza atan Microsoft Türkiye'de önemli bir görev değişikliği yaşandı.





Firma bünyesinde yaklaşık 3 yıldır Microsoft Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapan Behice Funda, Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Platformu Pazarlama Müdürü görevine getirildi.





Yazılım Geliştirme Teknolojileri Platformu, Microsoft'un bulut ve hizmet odaklı dönüşümüne dair yazılım ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışıyor. Platform 130 binden fazla kayıtlı üyesi olan Türkiye'nin en büyük ücretsiz yazılım geliştirme okulu Açık Akademi'nin gelişimini ve koordinasyonunu da üstleniyor.





Behice Funda, 1 Mayıs'tan itibaren Microsoft Türkiye Yazılım Teknolojileri Platformu Pazarlama Müdürlüğü görevini devralacak. Ayrıca yeni atama yapılana kadar Microsoft Türkiye Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevini de sürdürmeye devam edecek.