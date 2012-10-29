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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Beidou ve ZTE, 158$'lıkTegra 3'lü Pepper akıllı telefonu için işbirliği yapıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google ve ASUS işbirliği ile 199$ seviyesinden piyasaya sürülen Nexus 7 tableti, yüksek donanımın uygun fiyata satılabileceğini göstermişti. Tegra 3 işlemcisini düşük kar marjını göze alarak maliyeti azaltacak şekilde optimize eden NVIDIA'nın bu trendde rolü büyük oldu. Şimdi ise Tegra 3'lü bütçe dostu akıllı telefonlar da piyasada kendisine yer arıyor.

Çinli Beidou ve ZTE firmaları işbirliği yaparak, ZTE U950 Pepper adlı 4 çekirdekli akıllı telefon modelini tanıttı.

Modelde 1.3GHz hızında çalışan NVIDIA Tegra 3 işlemci ve 12 işlem birimli GeForce GPU yer alıyor. 4.3 inçlik TFT ekranda ise 800 x 480 piksel çözünürlük ile yetinilmiş. 

1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, arka aydınlatmalı 5MP çözünürlükte arka kamera, 0.3MP ön kamera, 1080p video kaydı, Android 4.0 işletim sistemi, 2000mAh batarya, 9mm kalınlık, akseleratör, ışık ve yakınlık sensörü, GPS, Bluetooth, WiFi şeklinde diğer özellikleri saymak mümkün.

Modelin en dikkat çekici tarafı ise fiyatı oldu. Bugünden itibaren ön siparişe sunulan Pepper modelinin fiyatı 999 yuan ~158$ olarak belirlenmiş. Her ne kadar model yüksek donanım özellikleri sunmasa da, Tegra 3 işlemcili ucuz akıllı telefonların da pazarda şansını denemesi gerektiğini göstermesi açısından önemli. 

http://mtksj.com/html/guochanzhinenshouji/1676.html Yorum Yaz
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Public_Enemy 7 yıl en beğenilen
playmaker10
Şu telefonlar bi bizim ülkede mi ucuzlamaz arkadaş ya

Satın aldığınız bir cep telefonuna %48.5 vergi ödediğinizi (ki bunun bir kısmıda makdu vergidir, yani şu kadar liradan düşük olmamak üzere diye tanımlanmıştır.) ve dünya ortalamasının %18 olduğunu düşünürsek, bizim ülkede telefon asla ucuzlamaz.
playmaker10Şu telefonlar bi bizim ülkede mi ucuzlamaz arkadaş yaSatın aldığınız bir cep telefonuna %48.5 vergi ödediğinizi (ki bunun ...
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DH Misafiri 7 yıl
Tr fiyatı 1000 tl en az. :)
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Krauser DMC 7 yıl
Sayın Ekram Çukurca,
Akseleratör demek yerine ivme ölçer (ya da düşündüğümden farklı bir donanım ise hızlandırıcı, ivmelendirici denilebilir) deseniz çok güzel olacakmış. Yabancı bir kelimeyi Türkçe karşılığı varken Türkçeleştirmeye çalışmak pek hoş değil.
Bu arada telefonun özellikleri gayet yeterli düzeyde. Üstelik fiyatıda uygun. Ama ne yazık ki ülkemiz şartları uygun değil.
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FERFEROS 7 yıl
Fiyatına göre gayet iyi bir ürün
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selcuk20 7 yıl
Arkadaşlar kıyaslama yaparken fiyatı da göz önüne alsanız iyi olur. Maalesef ülkemde elini cebine atmak istemeden en üst kalite ürün almak isteyen görgüsüz çok. Her malın bir bedeli vardır. 158 $'a bu kalitede bir ürün fazlasıyla takdire layıktır. Ekran çözünürlüğü ilk önce bana da düşük geldi ama daha 1-2 yıla kadar bu çözünürlüğün üst seviye olduğunu düşününce hiç de yadırgamadım. Daha önce başka yorumlarda da yazdığım gibi bazı şeylerin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu hiç hesaba katmıyoruz. Artık en basit akıllı telefonlar bile tüketicilerin büyük çoğunluğunu tatmin edecek seviyeye ulaştı. Birisi çıkmış 2GB RAM olmayan telefona üst seviye demem demiş. Birincisi bu telefon zaten üst seviye olduğunu iddia etmiyor. İkincisi ise 2GB RAM ile telefonda ne yapmayı planladığını merak ediyorum. Photoshop ile düzenleme mi yapacaksın? Yoksa telefon üzerinde Full HD video kodlama yapmayı mı planlıyorsun? Bu kadar aç gözlü olmayın Allah aşkına.
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sertacarslan 7 yıl
Ekranı HD yap, fiyatı 200 dolar yap, Pepper HD adı altında sür global pazara, kırıp geç be kardeşim.
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Raikirin 7 yıl
Büyük firmalar da Tegra 3 kullansın fiyatlar ucuzlasın diyeceğim de One X'de de Tegra 3 var ve fiyat ortada.
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YasinKsmG 7 yıl
Artık 2 gb Ram olmayan telefonlar benim için üst seviye değil.
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burak_5866 7 yıl
beyler galaxy s4, 5" ekran, exynos 5 2.0 ghz işlemci ile 2013 ün ilk aylarında gelecekmiş duyurulur.
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cagataykoroglu 7 yıl
Bukalemun
PİL gayet iyi , TEGRA 3 ısınma ve PİL emici bir MİMARİYE sahip. Bnece TABLET ve MİNİ PC lerde kullanmak amaçlı. Zaten TEGRA 4 bu nedenle ERKEN çıkıyor... Tegranın en büyük dezavantajı uygulama oyun konusunda işlmci mimarisine yatırım yok

bu fiyata daha iyisi yok. Ayrıca yazdıkların çok alakasız şeyler. Tegra lar hep erken çıkar. Üstelik bütün 4 çekirdekliler ısınıyor ve pil harcıyor. Tegra 3 çıkalı 1 sene oldu. Sen neye göre yatırım yok diyorsun? Tegra3+ ne o zaman? Boşa konuşuyorum ama Tegra3 ün bir ton varyasyonu var. İşine gelen istediğini kullanıyor. Nvidia diğerlerine göre piyasada çok yeni buna rağmen oldukça sağlam ilerliyorlar. Şu an Nvidia dan bir s4 bekleyemeyiz. Ama ilerleyen yıllarda çok iyi işler yapacağını düşünüyorum.
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Bukalemun 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Bukalemun

PİL gayet iyi , TEGRA 3 ısınma ve PİL emici bir MİMARİYE sahip. Bnece TABLET ve MİNİ PC lerde kullanmak amaçlı. Zaten TEGRA 4 bu nedenle ERKEN çıkıyor... Tegranın en büyük dezavantajı uygulama oyun konusunda işlmci mimarisine yatırım yok


bu fiyata daha iyisi yok. Ayrıca yazdıkların çok alakasız şeyler. Tegra lar hep erken çıkar. Üstelik bütün 4 çekirdekliler ısınıyor ve pil harcıyor. Tegra 3 çıkalı 1 sene oldu. Sen neye göre yatırım yok diyorsun? Tegra3+ ne o zaman? Boşa konuşuyorum ama Tegra3 ün bir ton varyasyonu var. İşine gelen istediğini kullanıyor. Nvidia diğerlerine göre piyasada çok yeni buna rağmen oldukça sağlam ilerliyorlar. Şu an Nvidia dan bir s4 bekleyemeyiz. Ama ilerleyen yıllarda çok iyi işler yapacağını düşünüyorum.

Bir daha oku !
söylediklerin benim yazdıklarımla alakasız ve TEGRA 3 platformu için övgülerle dolu. elde ne var DH de bir haber çıkmış " daha iyisi yok "
yapma ya !!
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Public_Enemy 7 yıl en beğenilen
playmaker10
Şu telefonlar bi bizim ülkede mi ucuzlamaz arkadaş ya

Satın aldığınız bir cep telefonuna %48.5 vergi ödediğinizi (ki bunun bir kısmıda makdu vergidir, yani şu kadar liradan düşük olmamak üzere diye tanımlanmıştır.) ve dünya ortalamasının %18 olduğunu düşünürsek, bizim ülkede telefon asla ucuzlamaz.
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