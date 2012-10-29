Beidou ve ZTE, 158$'lıkTegra 3'lü Pepper akıllı telefonu için işbirliği yapıyor





Google ve ASUS işbirliği ile 199$ seviyesinden piyasaya sürülen Nexus 7 tableti, yüksek donanımın uygun fiyata satılabileceğini göstermişti. Tegra 3 işlemcisini düşük kar marjını göze alarak maliyeti azaltacak şekilde optimize eden NVIDIA'nın bu trendde rolü büyük oldu. Şimdi ise Tegra 3'lü bütçe dostu akıllı telefonlar da piyasada kendisine yer arıyor.





Çinli Beidou ve ZTE firmaları işbirliği yaparak, ZTE U950 Pepper adlı 4 çekirdekli akıllı telefon modelini tanıttı.





Modelde 1.3GHz hızında çalışan NVIDIA Tegra 3 işlemci ve 12 işlem birimli GeForce GPU yer alıyor. 4.3 inçlik TFT ekranda ise 800 x 480 piksel çözünürlük ile yetinilmiş.





1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, arka aydınlatmalı 5MP çözünürlükte arka kamera, 0.3MP ön kamera, 1080p video kaydı, Android 4.0 işletim sistemi, 2000mAh batarya, 9mm kalınlık, akseleratör, ışık ve yakınlık sensörü, GPS, Bluetooth, WiFi şeklinde diğer özellikleri saymak mümkün.





Modelin en dikkat çekici tarafı ise fiyatı oldu. Bugünden itibaren ön siparişe sunulan Pepper modelinin fiyatı 999 yuan ~158$ olarak belirlenmiş. Her ne kadar model yüksek donanım özellikleri sunmasa da, Tegra 3 işlemcili ucuz akıllı telefonların da pazarda şansını denemesi gerektiğini göstermesi açısından önemli.

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