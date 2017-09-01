Beko en yeni teknolojilerini IFA 2017’de tanıttı

Beko’nun IFA 2017 de sergilediği ürünlerden birçoğu kendi segmenti için teknolojik çözümler sunuyor. UltraFast kurutucu, dünyanın en hızlı yıkayıcı kurutucu makinesi. AutoDosing bulaşık makinesi ise otomatik deterjan dozajlama, Fast+ fonksiyonu ile 3 kat daha hızlı temizlik ve AquaIntense teknolojisi ile 5 kat daha yüksek temizlik sağlama yeteneğine sahip. Amazon Dash Replenishment Service özelliği sayesinde internet üzerinden otomatik deterjan siparişi verebiliyor.
HomeWhiz Akıllı Ev Platformu
HomeWhiz serisindeki tüm aletler bu teknoloji sayesinde internete bağlı bir cihaz üzerinden izlenebiliyor ve kontrol edilebiliyor. Wizard özelliği sayesinde tüketicinin ihtiyaçlarına en uygun programı ve fonksiyonu öneriyor. Favoriler özelliği sayesinde sık kullanılan ayarlar saklanabiliyor. İnternetten içerik desteği sayesinde kullanıcılar pişirme kılavuzundan yemek hazırlama ve pişirme talimatlarını takip edip bunları fırına gönderebiliyor. Amazon DRS desteği sayesinde sarf malzemeleri azaldığında otomatik olarak ürünleri sipariş ediyor.
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Evet öyle bir telefon gösterildi ama tam olarak tanıtımı yapılmadı. Bize ulaştırılan bilgilerde de sadece bi kaç özellikleri yazıyor. Kapsamlı bilgiye ulaşınca haberini yayınlayacağız