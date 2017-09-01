Beko en yeni teknolojilerini IFA 2017’de tanıttı

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Yerli beyaz eşya markası Beko, yeni ürünlerini IFA 2017 fuarında görücüye çıkarttı. Beko ürünleri 100’den fazla ülkede satılıyor. Firma, İngiltere ve Polonya’da pazarın lideri konumda. Yeni pazarlara girmek isteyen Beko’nun hedefinde İpek Yolu boyunca uzanan bir Beko Yolu oluşturma fikri var. Bu kapsamda Hindistan, Pakistan, Tayland ve Endonezya’daki faaliyetler arttırılmaya çalışılıyor. Hindistan’da kurulacak fabrikada 2018’in sonunda buzdolabı üretimine başlanması planlanıyor. Kuzey Amerika’da da büyüme çalışmaları var.

Beko’nun IFA 2017 de sergilediği ürünlerden birçoğu kendi segmenti için teknolojik çözümler sunuyor. UltraFast kurutucu, dünyanın en hızlı yıkayıcı kurutucu makinesi. AutoDosing bulaşık makinesi ise otomatik deterjan dozajlama, Fast+ fonksiyonu ile 3 kat daha hızlı temizlik ve AquaIntense teknolojisi ile 5 kat daha yüksek temizlik sağlama yeteneğine sahip. Amazon Dash Replenishment Service özelliği sayesinde internet üzerinden otomatik deterjan siparişi verebiliyor.

Dünyanın sıcak hava dolaşımlı ilk çamaşır makinesi AirTherapy, sınıfının en yüksek kapasiteli buzdolapları ve %50 daha hızlı pişirme sağlayan Kombine Mikrodalga teknolojileri de dikkat çekenler arasında.

HomeWhiz Akıllı Ev Platformu

HomeWhiz serisindeki tüm aletler bu teknoloji sayesinde internete bağlı bir cihaz üzerinden izlenebiliyor ve kontrol edilebiliyor. Wizard özelliği sayesinde tüketicinin ihtiyaçlarına en uygun programı ve fonksiyonu öneriyor. Favoriler özelliği sayesinde sık kullanılan ayarlar saklanabiliyor. İnternetten içerik desteği sayesinde kullanıcılar pişirme kılavuzundan yemek hazırlama ve pişirme talimatlarını takip edip bunları fırına gönderebiliyor. Amazon DRS desteği sayesinde sarf malzemeleri azaldığında otomatik olarak ürünleri sipariş ediyor.

