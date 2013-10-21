BenQ, 5 seneden sonra telefon pazarına geri dönüş yapıyor

Tayvanlı ünlü elektronik firmalarından BenQ, 2008 yılında veda ettiği telefon pazarına yeniden merhaba demeye hazırlanıyor.

Alman devi Siemens'in mobil cihazlar birimi olan Siemens Mobile'ı 2005 yılında satın alarak dikkat çeken BenQ, en son telefonunu 2008 yılında satışa sunmuştu. O tarihten bu yana sessizliğini koruyan firma, Digitimes'ın haberine göre önce ana vatanı Tayvan'dan başlayarak yeniden telefon pazarına giriş yapacak.

Telefon üretimi konusunda Qisda isimli firmayla iş birliği yapacağı öğrenilen BenQ, uzun süren suskunluğunu BenQ A3 ve BenQ F3 isimli, giriş ve orta sınıfa hitap eden akıllı telefonlarla yapcak. Her ne kadar resmi olarak telefonların özellikleri netleşmemiş olsa da A3, iddiaya göre, Qualcomm'un 4 çekirdekli bir çözümünden güç alacak 4.5 inçlik ekranında qHD çözünürlüğünde görüntü sunarken 8 Megapiksellik bir kamerayı da üzerinde bulunduracak.

Bir diğer telefon BenQ F3'ün ise son dönemin öne çıkan yarıiletken firması MediaTek'in 1.2GHz frekansında çalışan 4 çekirdekli MT6589 çözümüne ve tıpkı A3 gibi 4.5 inçlik qHD çözünürlüklü ekrana sahip olması beklenirken; kamera tarafında ise 12 megapiksellik çözümle gelecek.

Firmaya yakın kaynakların ifadelerine göre BenQ, Qisda'nın üretim kapasitesi konusunda optimizasyon çalışmalarını sürdürmekle birlikte, yeterli gelişmenin sağlanması durumunda firma anavatanı dışındaki pazarlarda da tüketiciyle buluşacak.

http://www.digitimes.com/news/a20131018PD204.html