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BenQ, 5 seneden sonra telefon pazarına geri dönüş yapıyor

5 yıl
1,1b
1
39
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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BenQ, 5 seneden sonra telefon pazarına geri dönüş yapıyor

Tayvanlı ünlü elektronik firmalarından BenQ, 2008 yılında veda ettiği telefon pazarına yeniden merhaba demeye hazırlanıyor.

Alman devi Siemens'in mobil cihazlar birimi olan Siemens Mobile'ı 2005 yılında satın alarak dikkat çeken BenQ, en son telefonunu 2008 yılında satışa sunmuştu. O tarihten bu yana sessizliğini koruyan firma, Digitimes'ın haberine göre önce ana vatanı Tayvan'dan başlayarak yeniden telefon pazarına giriş yapacak.

Telefon üretimi konusunda Qisda isimli firmayla iş birliği yapacağı öğrenilen BenQ, uzun süren suskunluğunu BenQ A3 ve BenQ F3 isimli, giriş ve orta sınıfa hitap eden akıllı telefonlarla yapcak. Her ne kadar resmi olarak telefonların özellikleri netleşmemiş olsa da A3, iddiaya göre, Qualcomm'un 4 çekirdekli bir çözümünden güç alacak 4.5 inçlik ekranında qHD çözünürlüğünde görüntü sunarken 8 Megapiksellik bir kamerayı da üzerinde bulunduracak.

Bir diğer telefon BenQ F3'ün ise son dönemin öne çıkan yarıiletken firması MediaTek'in 1.2GHz frekansında çalışan 4 çekirdekli MT6589 çözümüne ve tıpkı A3 gibi 4.5 inçlik qHD çözünürlüklü ekrana sahip olması beklenirken; kamera tarafında ise 12 megapiksellik çözümle gelecek.

Firmaya yakın kaynakların ifadelerine göre BenQ, Qisda'nın üretim kapasitesi konusunda optimizasyon çalışmalarını sürdürmekle birlikte, yeterli gelişmenin sağlanması durumunda firma anavatanı dışındaki pazarlarda da tüketiciyle buluşacak.


http://www.digitimes.com/news/a20131018PD204.html Yorum Yaz
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Charles Bartowski 5 yıl en beğenilen Jül Sezar
Burn in Hell
Benq e72 im vardi zamaninda


Adamın benq telefonu var diye –3 vermişler :)
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Jül Sezar 5 yıl
Benq e72 im vardi zamaninda
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3DMystic 5 yıl
madridin formasına sponsordu bi aralar reklam hafızma işlemiş
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okan_cehapelioglu 5 yıl
eskiden tasarım konusunda baya ilerlemişlerdi inşallah aynı cizgiyi yeni modellerindede gösterirler
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Deníz 5 yıl
O kadar marka olmasına rağmen bunlarada yenileri eklenecek olmasına rağmen hala uçuk fiyatlara telefon satıyorlar.
bu rekabeti bi türlü göremedik
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SystemApps 5 yıl
Bi sen eksiktin şimdi tamam oldu...artık andorid telefon seçebilirim.
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YnSSdKgL 5 yıl
Vay be.Aklıma Benq-Siemens S88'im geldi.Güzel telefondu zamanına göre.
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P3rF3cT55 5 yıl YnSSdKgL
shakaci_yunus

Vay be.Aklıma Benq-Siemens S88'im geldi.Güzel telefondu zamanına göre.

İlk oled ekranlı telefondu kendisi... Bende de vardı bir tane. Kamerası 2mp olmasına rağmen sonraki 3 telefonum(2mp-3.2mp-5mp) telefonlarımdan daha güzel fotolar çekiyordu.
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onur01651 5 yıl
En son fotograf makinasını almıştım yıl 2006 da iiydi yani :D
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ersins58 5 yıl
Benq bilmem ama zamanında Siemens sl55 kırmızı kullanmiştim çok şık ve zarifti siemensin elite modeliydi
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the_hornet 5 yıl
aklıma şu efsane ilan geldi;
sahibinden.com/...
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Charles Bartowski 5 yıl the_hornet
abi çok iyi ya :D
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Stanislas Xavier 5 yıl
İstiridye kapaklı telefonda bence bu zamana kadar en iyi tasarımlı aleti üretmişlerdi;EF81.Hala diyorum şu aleti revize etseler ne güzel olur diye.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OverClocK1ng 5 yıl
2K
BenQ boş firma değil çok güzel alternatifler sunabilir.

Sonuçta Acer Group. Sağlam firma. Esasında ürünlerini beğeniyorum.
Monitörleri de güzel. Umarım fiyat performansı çok iyi olan cihazlar yaparlar da yine bırakıp çekilmek zorunda kalmazlar...
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mav1li 5 yıl
Tasarım olarak çok güzeldi.
gsmarena.com/...
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dreamblue35 5 yıl mav1li
mav1li

Tasarım olarak çok güzeldi.

gsmarena.com/...



kamerası çok güzel çekim yapıyordu ama pili uzun süre dayanmıyordu
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khytr89 5 yıl
sahibinden.com'da bir ilan vardı yıllar önce, o aklıma geldi :D
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TIMERIDER 5 yıl khytr89
halen duruyor efsane ilanlar bölümünde
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