Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bentley dünyanın en hızlı SUV'sini satışa sundu

Bentley, dünyanın en hızlı SUV'si olan Bentayga'nın sınırlı sayıda üretilen ilk serisi First Edition'ı satışa sundu. Sadece 608 adet üretilen bu otomobil, şık tasarımıyla dikkat çekiyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,9b
1
56
Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Bentley dünyanın en hızlı SUV'sini satışa sundu
Lüks otomobil denince akla gelen ilk firmalardan biri olan Bentley, elit otomobil seçkisine bir de SUV modeli eklemeye hazırlanıyor. 2003 yılında satışa sunulan Cayenne ile SUV'lerin de lüks otomobiller arasında yer alabileceğini gösteren Porsche'un yolundan giden Bentley, bu alandaki ilk ürünü olan Bentayga First Edition'ı görücüye çıkardı.
Yeni otomobilini Los Angeles Auto Show'da sergileyecek olan Bentley, fuardan günler önce Hollywood'da özel bir etkinlik düzenledi. Bu etkinliğe katılan bir grup seçkin müşteri ve basın mensubu, sınırlı sayıda üretilen bu özel seriyi erkenden görme şansı yakaladı.
Bentayga'nın ilk örneklerinden oluşan First Edition modellerinden sadece 608 adet üretildi. Bu 608 otomobilden birini satın alan kullanıcılar, Bentley'nin ilk SUV'sine erkenden kavuşmanın yanı sıra bazı ayrıcalıklı özelliklere de sahip olacaklar. Bu ayrıcalıklar arasında First Edition plakası, çift renkli 55 cm tekerlekler, çevresel iç ışıklandırması ve koltuklara elle işlenmiş First Edition logosu yer alıyor.
 
Bentley dünyanın en hızlı SUV'sini satışa sundu
10 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Bentayga First Edition, bu araca özel olarak hazırlanan 6 litre twin-turbo 12 silindirli W12 motor ile geliyor. 600 beygir gücüne sahip olan otomobil, saatte 300 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu da Bentayga First Edition'ı Porsche Cayenne Turbo S'in önüne geçirerek dünyanın en hızlı SUV'si yapıyor. Aracın 0'dan 100 kilometreye çıkma süresi ise 4.1 saniye. 
287 bin dolara satışa sunulan Bentayga First Edition şimdiden tükenmiş durumda. Standart Bentayga'ların satışına ise önümüzdeki yıldan itibaren başlanacak. Dizel ve hibrid seçenekleriyle satışa sunulacak olan aracın; 4, 5 ve 7 koltuklu farklı versiyonları bulunacak. Standart modellerin yaklaşık 230 bin dolara satılması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2015/11/16/9746700/bentley-bentayga-first-edition-suv Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Pi 4 yıl
Distan cakma cin arabalarina benziyor. Ayrica zevksiz zenginler icin daha iyisi olamazdi.


Not:Fakirim. Goz var izan var be kardesim. Kaliteli olabilir ancak cirkin
Distan cakma cin arabalarina benziyor. Ayrica zevksiz zenginler icin daha iyisi olamazdi.Not:Fakirim. Goz var izan var be kardesim. Kali...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 4 yıl
Lada niva forever

1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 4 yıl
forever
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Seyrim 3 yıl
BMW mersedes karışımı bi şey olmuş.. Ama çok çirkin bir araba.. Estetik yok..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
schwifty 3 yıl
bentley adına yakışmıyor bu araç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yesil1903 3 yıl
30 yıl sonra bineriz artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-AFB075138 3 yıl
Bentley yine yapmış yapacağını, ellerine sağlık ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ridleyscott 4 yıl
Uzun yıllardır bu kadar çirkin araba görmemiştim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anchorman 4 yıl
Bu arac luks olsun diye degil, sinif ayriminin gostergesi diye yapilmis.
Bu arac kirmizi halilarin serildigi torenlere, milyar dolarlik sirket anlasmalarina gitmek icin uretilmis.

Tam bir creme de la creme.

Seri uretim SUV lar ( porsche range vs vs vs ) ile karsilastiranlar simdi beni eksileyin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Usluco 4 yıl
doblo al yaylaya cikacaksan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 4 yıl
hız konusunda iddialı olabilir ama hızlanma konusunda model x 3.2 sn 0-100 ile dünya lideri
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PsychicPower 4 yıl
canguler917
6 litre twin turbo w12 motorla 600 beygir?muhendislerin daha fazla kafa yorması lazım

Bu derece lüks araçlarda motorun çıkarabileceği güçten daha önemli şeyler var. Hacim olabildiğince büyük tutuluyor ki, düşük devirde yüksek tork üretilebilsin; çevik ama aynı zamanda çok konforlu bir sürüş sağlamak için bütün bunlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agandon 4 yıl
shintai
55 cm tekerlek yazınca duraksadım bir an. Hep inç hesabına alıştığımız için garip geldi.
Güzel araç, lüks olduğunu gayet rahat belli ediyor. Ülkemizde de yaklaşık 1 milyon 500 bin TL civarında başlangıç fiyatı olur sanırım.

1.500.000 olsa iyi, dışarıda 287.000$ bizde ise 750.000$'dan başlar ki bu da yaklaşık 2.100.000TL gibi bir rakam başlangıç fiyatı...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shintai 4 yıl agandon
Galiba 2 milyon liradan başlayacak gibi, 1,5 milyon az geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zingfth 4 yıl
volvo xc 90 varken buna para mı verilir be
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 4 yıl
Muhtemelen pistte balina gibi yol alacak. Cayenne turbo S dururken buna hizli demem.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5940 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, Bentley ve
6 etiket daha Bentayga Bentayga First Edition SUV Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl iPad Pro kutusundan çıkıyor 4 yıl Vestel'e sorduk: Yeni nesil Venus V3 telefonlar ve vergi tartışması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim