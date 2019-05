Bentley dünyanın en hızlı SUV'sini satışa sundu

Lüks otomobil denince akla gelen ilk firmalardan biri olan Bentley, elit otomobil seçkisine bir de SUV modeli eklemeye hazırlanıyor. 2003 yılında satışa sunulan Cayenne ile SUV'lerin de lüks otomobiller arasında yer alabileceğini gösteren Porsche'un yolundan giden Bentley, bu alandaki ilk ürünü olan Bentayga First Edition'ı görücüye çıkardı.

Yeni otomobilini Los Angeles Auto Show'da sergileyecek olan Bentley, fuardan günler önce Hollywood'da özel bir etkinlik düzenledi. Bu etkinliğe katılan bir grup seçkin müşteri ve basın mensubu, sınırlı sayıda üretilen bu özel seriyi erkenden görme şansı yakaladı.

Bentayga'nın ilk örneklerinden oluşan First Edition modellerinden sadece 608 adet üretildi. Bu 608 otomobilden birini satın alan kullanıcılar, Bentley'nin ilk SUV'sine erkenden kavuşmanın yanı sıra bazı ayrıcalıklı özelliklere de sahip olacaklar. Bu ayrıcalıklar arasında First Edition plakası, çift renkli 55 cm tekerlekler, çevresel iç ışıklandırması ve koltuklara elle işlenmiş First Edition logosu yer alıyor.

10 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Bentayga First Edition, bu araca özel olarak hazırlanan 6 litre twin-turbo 12 silindirli W12 motor ile geliyor. 600 beygir gücüne sahip olan otomobil, saatte 300 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu da Bentayga First Edition'ı Porsche Cayenne Turbo S'in önüne geçirerek dünyanın en hızlı SUV'si yapıyor. Aracın 0'dan 100 kilometreye çıkma süresi ise 4.1 saniye.

287 bin dolara satışa sunulan Bentayga First Edition şimdiden tükenmiş durumda. Standart Bentayga'ların satışına ise önümüzdeki yıldan itibaren başlanacak. Dizel ve hibrid seçenekleriyle satışa sunulacak olan aracın; 4, 5 ve 7 koltuklu farklı versiyonları bulunacak. Standart modellerin yaklaşık 230 bin dolara satılması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2015/11/16/9746700/bentley-bentayga-first-edition-suv