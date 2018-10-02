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Beş arka kameralı Nokia 9 Pureview geliyor

Güvenilir sızıntılarıyla tanıdığımız Roland Quandt, HMD Global'in bir sonraki amiral gemisi telefonunun Nokia 9 Pureview olacağını açıkladı. Akıllı telefon beş arka kamera ile piyasada boy gösterecek.
7 ay
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22
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nokia markalı akıllı telefon çıkarma haklarını elinde bulunduran HMD Global, bir sonraki amiral gemisi telefonunu ne zaman çıkaracağını henüz açıklamadı. Cihazın bu yıl içinde tanıtılması bekleniyordu ancak henüz bu yönde bir belirti yok. Güvenilir bilgileriyle tanıdığımız sağlam bir kaynak şirketin bir sonraki üst sınıf akıllı telefonunun Nokia 9 PureView adını taşıyacağını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu’ndan Sahibinden.com’a 10 milyon lira ceza!"
PureView ismi tanıdık gelmiş olabilir zira bu marka daha önce Nokia akıllı telefonlar için kullanıldı. İlk olarak Finlandiyalı şirket Symbian işletim sistemi ile çalışan Nokia 808 PureView modelini çıkarmıştı. Daha sonrasında ise Windows Phone çalıştıran bazı Lumia modellerinde kullanıldığına şahit olduk.

Nokia 9 PureView ne zaman çıkacak?

Nokia'nın akıllı telefon bölümü Microsoft tarafından satın alındığında, PureView ticari markasının hakları da yazılım devine geçti. Geçtiğimiz Ağustos ayında HMD Global'in Microsoft'tan PureView markasını satın aldığı bildirildi. Bu durum şirketin yeni akıllı telefonlar için bir kez daha bu markayı kullanmayı planladığını ortaya koymuştu.
Teknoloji dünyasının tanınan editörlerinden biri olan Roland Quandt, HMD Global'in bir sonraki amiral gemisi telefonunun Nokia 9 PureView olacağını öne sürdü. Daha önceki sızıntılar cihazın beş arka kamera ile geleceğini ortaya koymuştu. Amiral gemisi telefonun 2019'un ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğine yönelik söylentilerin olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

https://twitter.com/rquandt/status/1046866574601334784 Yorum Yaz
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DODANLI 7 ay en beğenilen
Yıllardır üreticilerin başaramadığı pil büyüklüğü. Gıdım gıdım artıyor. Kamera iki, üç, dört, beş artıyor maşallah. Hadi portre için anladık ikinci kamerayı, siyah beyaz için de eyvallah. Bundan sonrası göz boyamak. Bu kadar profesyonel makina da sanki onlarca lens var. Hiç bir şey bilmiyorsanız pixel e bakın tek kameradan sizi geçiyor be kardeşim.
Yıllardır üreticilerin başaramadığı pil büyüklüğü. Gıdım gıdım artıyor. Kamera iki, üç, dört, beş artıyor maşallah. Hadi portre için anladık ikinci kamerayı, s...
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4 Yanıt Yanıtla +19
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buraxus 7 ay
Bizimki daha renkli al ........
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general4242 7 ay
Tek bir telefonda geniş açı, bokeh, optik zoom ve gece görüşüne yardim + laser focus + RGB isik sensörü bunlar oldukdan sonra kamera sayisini artirmaya gerek yok. 4-5 tane yeter de artik su bataryada bir devrim yapın. Yeni bir teknoloji geliştirin yeter ya !
Tek bir telefonda geniş açı, bokeh, optik zoom ve gece görüşüne yardim + laser focus + RGB isik sensörü bunlar oldukdan sonra kamera sayisini artirmaya gerek yo...
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sweeponur 7 ay
Nokia hakkında yakın geçmişi bilmiyorsanız yorum yapmanızın bir anlamı yok. Başka konularda eminim insanlığa daha yararlı olursunuz.
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Krone 7 ay
Google Pixel şöyle Google Pixel böyle postları görmekten sıkıldım. Nokia bu işin piri. Bu kadar lens kullanıyorlarsa vardık bir bildikleri. Devrim niteliğinde bir şey geliyor.
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blacksss 7 ay
Kamera artışı neden rahatsız etti sizi anlamadım? Tamam batarya teknolojisi hala yerinde sayıyor ama bu sadece nokia ya özel bir durum değil bütün markalarda var bu sıkıntı. Şimdi ne yapsın adamlar bataryayı yukseltemiyor diye hiç bir yenilik sunmasınlarmi?
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grafman09 7 ay
Kameraya telefon mu koymuşlar.. :) İyice abardılar artık.. 5 inç alında, Cebe kolay sığan ekran kasa oranı iyi alınabilir cihaz yapsalar kafi.. Resmen kahve tepsisi taşıyoruz cepte..
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batuta 7 ay
2003’ten beri böyle bi telefon bekliyodum sonunda çıktı hemen gidip alıcam
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KaanDE34 7 ay
bu telefonu almak icin 2015 den beri bekliyordum. bu sekliyle belese verseler kullanmam. ( 2015 de nerden aklima geldi ? berbat bi telefonum vardi eskinin krali nokia idi. 6 gb yada 8 gb ramle cikacak gibi biseyler duymustum ondan beri bekliyordum suan note 8 sahibiyim. )
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OverClocK1ng 7 ay
1 tanesi renkleri alan ana kamera. 1 tanesi bol ışık alan siyah beyaz kamera.
1 tane de derinlik ve zoom için kamera olmak üzere 3 kamera en iyisi.
Fazlası -bilemiyorum uzmanı değilim ama gereksiz olur düşüncesindeyim.
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mert1907 7 ay
Hiç bişey bilmiyorsanız Lumia 1020'yi yada 808'i alın azıcık zamana uydurup tasarlayın tekrar satın daha iyi olur.
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buraxus 7 ay
Bizimki daha renkli al ........
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general4242 7 ay
Tek bir telefonda geniş açı, bokeh, optik zoom ve gece görüşüne yardim + laser focus + RGB isik sensörü bunlar oldukdan sonra kamera sayisini artirmaya gerek yok. 4-5 tane yeter de artik su bataryada bir devrim yapın. Yeni bir teknoloji geliştirin yeter ya !
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akıllı telefon, cep telefonu ve
6 etiket daha hmd global nokia 9 pureview beş arka kamera Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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