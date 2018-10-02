Beş arka kameralı Nokia 9 Pureview geliyor

Nokia markalı akıllı telefon çıkarma haklarını elinde bulunduran HMD Global, bir sonraki amiral gemisi telefonunu ne zaman çıkaracağını henüz açıklamadı. Cihazın bu yıl içinde tanıtılması bekleniyordu ancak henüz bu yönde bir belirti yok. Güvenilir bilgileriyle tanıdığımız sağlam bir kaynak şirketin bir sonraki üst sınıf akıllı telefonunun Nokia 9 PureView adını taşıyacağını açıkladı.

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PureView ismi tanıdık gelmiş olabilir zira bu marka daha önce Nokia akıllı telefonlar için kullanıldı. İlk olarak Finlandiyalı şirket Symbian işletim sistemi ile çalışan Nokia 808 PureView modelini çıkarmıştı. Daha sonrasında ise Windows Phone çalıştıran bazı Lumia modellerinde kullanıldığına şahit olduk.

Nokia 9 PureView ne zaman çıkacak?

Nokia'nın akıllı telefon bölümü Microsoft tarafından satın alındığında, PureView ticari markasının hakları da yazılım devine geçti. Geçtiğimiz Ağustos ayında HMD Global'in Microsoft'tan PureView markasını satın aldığı bildirildi. Bu durum şirketin yeni akıllı telefonlar için bir kez daha bu markayı kullanmayı planladığını ortaya koymuştu.

Teknoloji dünyasının tanınan editörlerinden biri olan Roland Quandt, HMD Global'in bir sonraki amiral gemisi telefonunun Nokia 9 PureView olacağını öne sürdü. Daha önceki sızıntılar cihazın beş arka kamera ile geleceğini ortaya koymuştu. Amiral gemisi telefonun 2019'un ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğine yönelik söylentilerin olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

https://twitter.com/rquandt/status/1046866574601334784