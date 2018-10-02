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Rekabet Kurumu’ndan Sahibinden.com’a 10 milyon lira ceza!

Rekabet Kurumu, pazardaki hakim durumunu kötüye kullandığı ve aşırı fiyat uyguladığı gerekçesiyle sahibinden.com'a 10 milyon lirayı aşkın tutarda para cezası kesti.
7 ay
24,3b
1
76
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Rekabet Kurumu, Sahibinden.com ile ilgili soruşturmanın kararını açıkladı. Sahibinden.com’a yaklaşık 10 milyon TL ceza kesti.

Yüksek fiyat uyguladığı için Sahibinden.com’a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğine yönelik açılan soruşturma tamamlandı. Firmanın rekabet kurallarını ihlal ettiği kanısına varıldı.

Cezanın nedeni

Vasıta ve emlak satış/kiralama listelemelerinde aşırı fiyat uyguladığı gerekçesiyle sahibinden.ccom’a 10.680.425 lira para cezası kesildi.

Ayrıca Bkz. "Aselsan, ULAK'ı satın aldı"

Rekabet Kurumu'nun açıklaması:

"01.10.2018 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 18-36/584-285 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

- Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin, vasıta satış hizmetlerine yönelik on-line platform hizmeti ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik on-line platform hizmeti pazarlarında hâkim durumda bulunduğuna oybirliği ile,

- Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin bu pazarlarda aşırı fiyatlama yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi çerçevesinde hâkim durumunu kötüye kullandığına oyçokluğu ile,

- Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2017 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi geliri üzerinden,

 Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye 10.680.425,98TL idari para cezası verilmesine oyçokluğu ile, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir."



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Murder1nc 7 ay en beğenilen
İyi olmuş. İyice tekel oldular. İndirsinler fiyatlari.
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burkibey 7 ay
Kim ne derse desin bugün aldığım en güzel haber. Sahibinden kan emici bir firma. Milleti kendine bağladı ilk zamanlardaki üyelik ve ilan koyma kural ve limitlerini değiştirdi haksız şekilde çoğu kişiyi üyelik iptali yaptı sonucu bu. Kendini zirvede görüp vazgeçilmezim nede olsa demenin sonu. Haa bu onlara belki koymaz ama benim içim ferahladi bir nebze bana yeter.
Kim ne derse desin bugün aldığım en güzel haber. Sahibinden kan emici bir firma. Milleti kendine bağladı ilk zamanlardaki üyelik ve ilan koyma kural ve limitle...
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Fulton 7 ay
Adamların incelediği şeye bak! Yahu buna takılacağınıza önce bir şu dolandırıcı yuvası olan siteye, dolandırıcalara fırsat tanıdığı için soruşturma açsanıza. Sahibinden demek dolandırıcılık demek oldu. Bütün dolandırıcılar, çakallar sitede cirit atıyor, insanlar sorun yaşayınca da çözüm falan bulamıyorlar. Hani nerede bunla ilgili bir ceza, soruşturma? Her Allah'ın günü sadece bu forumda bile birçok konu açılıyor o siteyle alakalı.
Siz gidin anca sitenin ilanlara uyguladığı fiyatlara ceza kesin! Ne kadar boş işlerle uğraşıyor bu kurumlar.
Adamların incelediği şeye bak! Yahu buna takılacağınıza önce bir şu dolandırıcı yuvası olan siteye, dolandırıcalara fırsat tanıdığı için soruşturma açsanıza. S...
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pikalos 7 ay
İlk başta kamu yararınaymış gibi çalışan,milleti tavlayan fakat artık hiçbir işe yaramayan ,tamamen emlakçı-galerici ve telefon marketlerine hizmet eden bir site.Vatandaşa doğru dürüst ilan imkanı tanımıyor.
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tugares 7 ay
Açıkçası çok fazla üzülen olduğunu düşünmüyorum. Aşırı tekelleşti ve kimse kolay kolay rekabet edemiyor. Bu yüzden de kuralları ben belirlerim mantığına, insanları düşünmeden girneye başladılar. Amazon'dan umudum vardı, o da beceremedi..
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mavizaman 7 ay
paraya ihtiyaç var malzeme bol.
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djtomcat 7 ay
Sahibinden.com güzel mi? Evet güzel
Sorunsuz çalışıyor mu? Evet, sorunsuz ve hızlı.
Tekelleşti mi? Evet, sektörde tamamen tek oldu.
Fiyatlar yüksek mi? Evet, Kayseri Organize Sanyisinde 1400 liraya sabah 8'den akşam 17'ye kadar çalışan işçiler varken 3 aylık bir ilan için 70 lira gibi bir ücret talep edilmesi bana göre çok büyük terbiyesizlik.

Elbette her insan emeğinin karşılığını alacak lakin her zaman piyasa şartlarını göz önünde bulunduracaksın! Alternatifin olmadığı için fahiş fiyatlar uygulayacaksan rekabet kurumunun sana ceza kesmesini göze alacaksın. Bana göre kesilen ceza az olmakla birlikte sahibinden.com yetkililerine ders olacağını hiç sanmıyorum. Yapılabiliyorsa kayyum atanmalı ve fiyatlarda düzenleme yapılmalı.
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vonderplanitz 7 ay djtomcat
Sahibinden.com tekel oldu ise sebebi diger sitelerin cok daha berbat olması dolayısıyladır. İyi siteye ceza kesmek demek, kötü siteleri ödüllendirmek demektir! Fahiş fiyat konusuna gelince, Fahiş fiyat nedir, neye kime göre fahiş? Türkiye komunist rejim mi, serbest piyasa mı? Ve tekelleşme rakip siteleri satın almakla da olur. sahibinden kendine rakip siteleri satın alıyor mu hayır. Rekabet kurulu nedir? Oldu olacak rekabet kurulu yönetsin tüm şirketleri.
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DH Misafiri 7 ay
arkadaşlar sahibinden.com sitesinde 600 aşkın insan çalışıyor. gerçekten insanlar özelliklede ülkemizde hizmetin karşılı olmasını garipsiyor . yani bilgi de hizmette maddi karşılığı olan şeylerdir. kimisi bir ilan hakkıı veriyor az bile ceza demiş. adama demezlermi babanın sitesimi ister bir ister 10 verir buda seni ilglendirmez. fiyatlar pahalı denmiş ulkede ne pahalı degil arkadaşlar ucuz olan ne kaldı. meyve veren ağaç taşlanır bu çok net.Diyosunuzki dolandırıcı yuvası . adam sana mesafeli satış sözleşmesini onayalatıyor uye olurken ve okutuyor sen tembelsen okumuyorsan bu senın sorunun. sitede ilanın sol tarafında yine ip uçları vermiş . kol gibi de yazmış kapora gönderme . kimligini gönderme. GET kullan . yapmıyorsan bunları gıder cuma akşamı savcılıga gıtmek ıcın pazartesıyı bekler . müşteri temsilcisine ağlarsan. oda çokda umrundaymıs gıbı seni pış pışlar.
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vonderplanitz 7 ay DH Misafiri
Aynen hocam. Sahibinden . com 'da benim de şahsen hiç sevmediğim ciddi gıcık kaptığım uygulamaları var örneğin senede 50 ilan sınırı olması fakat bu ayrı bir devlet kurumunun Padişah gibi kafasına göre ceza kesmesi apayrı.
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alemdar1933 7 ay
Çok iyi olmuş ne zamandar beri piyasayı mahvettiler insanları sömürülecek ineğe benzetmekten başka bir şey olarak görmüyorlardı belki anlarlar
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oklawa 7 ay
Sahibinden'den ne birşey aldım ne de sattım. Aklıma takılan bir soru var;
Bu site kendisi satış yapıyor mu, yani fiyatını kendisinin belirlediği birşeyler var mı? Yoksa sadece platformu oluşturuyor da fiyatları satıcılar mı belirliyor?
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Rockmania01 7 ay oklawa
Ülke geneli okuduguju anlamam gibi bir durun söz konusu. Bu haber de kanıtı bir çok yerde aynı yorumu yapıyorlar , bakın haberde diyorki. Sen diyir ürün satmak için ilan verilen sitelerden birisin. Ve pazar hakimiyetinden dolayı dana grlip ürüb listeleme alanlara fahiş fiyat politikası uyguluyorsun. Sen listelemedrki pazar hakimiyetini kötüye kullanıyorsun diyor.
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kryeck 7 ay
Sahibinden.com'da adama soruyorum 100%100 orjinal mi? diyorum, 100%100 orjinal diyor.. Havaleyi geçiyorum sahte ürün yolluyor.. Kim verecek bunun hesabını? Siteye bakıyorum hiçbir şey olmamış gibi satış yapmaya devam ediyor.. Bende sadece seyredebiliyorum..
İnsan bir düşünür satıcının aldığı yorumlar vs. birşey yapar da başkasını kandırması mümkün olmasın.. Beddualar yerini bulmuş..
Sahibinden.com hakediyorsunuz..
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Cem 7 ay
Darisi yemeksepetininde basina.
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vonderplanitz 7 ay
Olayı özetleyeyim: İnsanlar ekonomik krizden bunaldı ve herkes bir günah keçisi arıyordu. Sahibinden 'e ceza gelince o günah keçisi bulundu ve muhalifler dahil herkes bu hareketi alkışladı. Özeti begendiyseniz lüften +1 'leyin : )
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Rockmania01 7 ay vonderplanitz
Bu beyinle yaşaman zor plmuyor mu. Doktora gözükme vaktin geldi bence.
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