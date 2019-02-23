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Beş arka kameralı Nokia 9 PureView ile çekilen örnek fotoğraf paylaşıldı

Nokia 9 PureView, beş arka kamerasıyla son dönemin en çok merak edilen cihazlarından biri. Tanıtımına bir gün kala Nokia 9 PureView ile çekilmiş örnek bir fotoğraf Instagram üzerinde paylaşıldı.
2 ay
5,9b
2
32
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Beş arka kameralı Nokia 9 PureView ile çekilen örnek fotoğraf paylaşıldı
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Uzun zamandır sızıntılar ile gündemi meşgul eden Nokia 9 PureView modelinin yarın gerçekleşecek olan etkinlik ile birlikte tanıtılması bekleniyor.  Barcelona’da düzenlenecek olan etkinliğe bu kadar kısa bir süre kalmışken Nokia 9 PureView’ın arka kamerası ile çekilmiş bir örnek fotoğraf Instagram’da paylaşıldı.

Fotoğraf oldukça etkileyici

Instagram’a yüklenen fotoğrafların kalitesi otomatik olarak düşsede çekildiği koşullara baktığımızda Nokia 9‘un oldukça iyi bir sonuç ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Dağların arkasına doğru batan güneşin yaydığı ışık pek çok akıllı telefon için zor koşullar oluşturacaktır. Nokia 9 PureView renk ve ışık dengesini sağlayarak detayları koruyabilmeyi başarmış.

Fotoğrafın çekildikten sonra düzenlenerek paylaşıldığı belirtildi. Ancak “Nokia telefonla çekildi ve düzenlendi.” yazısı tüm işlemlerin Nokia 9 PureView üzerinde yapıldığı anlamına geliyor. Aynı görseli Nokia yöneticisi Juho Sarvikas ise Twitter hesabından “MWC 2019 tüm detayları sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” yazısıyla paylaştı.

Ayrıca Bkz. "Nokia 6 için Android Pie güncellemesi yayınlandı"

Nokia 9 PureView modelinin Snadragon 845 işlemci, 5.5 inç QHD+ ekran gibi özelliklere sahip olduğu bilinse de arka kamera sensörleri hakkında herhangi bir sızıntı ortaya çıkmadı. Beş farklı sensörün, hangi işlemler için (geniş açı, telefoto vb.) ne gibi özelliklere sahip olacağı hala gizemini koruyor.


https://twitter.com/sarvikas/status/1098939946667335682 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yorumculuklar 2 ay en beğenilen
Bu kadar kamerayı instagram'da heba etmek veya sadece hikayeler için kullanacak müşterilen alacak olması... :(
1 Yanıt Yanıtla +12
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Türküdiyar 2 ay MehmetNY
MehmetNY
5.5" ekran olmamış. Artık 6" civarı standart haline geldi.
Şu durumda ekran boyutu hanesine eksi olarak yazılacak.
Keşke ön tarafa 3, arka tarafa 4 kamera koysalardı da efsane olsaymış.

Aksine. 6 inç dayatmasından bıkıp telefon bulamayanlar için tam süper olmuş.
MehmetNY5.5" ekran olmamış. Artık 6" civarı standart haline geldi.Şu durumda ekran boyutu hanesine eksi olarak yazılacak.Keşke ön t...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DaggeredByRuhtan 2 ay cherkesomer
kameralar zaten zeiss tarafından geliştirildi sadece kamera tasarımı kasaya nasıl yerleştireleceği light firması tarafından dizayn edildi.
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scorpion20 2 ay
ona altyapı elvermiyor sanırım şimdilik
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Sunrise. 2 ay yeni yorumcu
Şu telefonlara yüksek zoom da koyamazlar mı?
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DH Misafiri 2 ay
s.a sen begenmiyorsun ben hayali ile yaşıyorum o cihazın
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DH Misafiri 2 ay
orta dünyayı fotoğraflamış
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DH Misafiri 2 ay
fotoğraf orta dünyadan sanırım
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FRAPS_TR 2 ay
Herşey iyi güzelde bu donanımı en iyi şekilde kullanacak kamera yazılımı nokiada yok.
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Ermis1453 2 ay
Donanım olarak iyi olabilir ama yazılım çöp. 8 sirocco kullanıyorum altdaki hareket tuşlarını kapatamıyorum. Devamlı sabit kalıyor. Ekran parlaklığını otamatik yaptığım zaman parlaklığı kapatıyor. Manuel kullanıyorum. Artık igrenmeye başladım. S10 sipariş verdim. Gelsede kurtulsam bundan
Ekran tasarım boyut süper ama yazılım berbat
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orhan kometci 2 ay Ermis1453
s.a ben o cihazın hayalı ile yaşıyorum siz begenmiyorsunuz
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Askaparta 2 ay
Cepte fotoğraf makinesi.
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RootUser 2 ay
gsmarena.com/...
5,99" ekran yazıyor.
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xenix 2 ay
Muhteşem bir fotoğraf olmuş umarım dağ fare doğurmaz
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