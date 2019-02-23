Beş arka kameralı Nokia 9 PureView ile çekilen örnek fotoğraf paylaşıldı

Uzun zamandır sızıntılar ile gündemi meşgul eden Nokia 9 PureView modelinin yarın gerçekleşecek olan etkinlik ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Barcelona’da düzenlenecek olan etkinliğe bu kadar kısa bir süre kalmışken Nokia 9 PureView’ın arka kamerası ile çekilmiş bir örnek fotoğraf Instagram’da paylaşıldı.

Fotoğraf oldukça etkileyici

Instagram’a yüklenen fotoğrafların kalitesi otomatik olarak düşsede çekildiği koşullara baktığımızda Nokia 9‘un oldukça iyi bir sonuç ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Dağların arkasına doğru batan güneşin yaydığı ışık pek çok akıllı telefon için zor koşullar oluşturacaktır. Nokia 9 PureView renk ve ışık dengesini sağlayarak detayları koruyabilmeyi başarmış.

Fotoğrafın çekildikten sonra düzenlenerek paylaşıldığı belirtildi. Ancak “Nokia telefonla çekildi ve düzenlendi.” yazısı tüm işlemlerin Nokia 9 PureView üzerinde yapıldığı anlamına geliyor. Aynı görseli Nokia yöneticisi Juho Sarvikas ise Twitter hesabından “MWC 2019 tüm detayları sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” yazısıyla paylaştı.

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Nokia 9 PureView modelinin Snadragon 845 işlemci, 5.5 inç QHD+ ekran gibi özelliklere sahip olduğu bilinse de arka kamera sensörleri hakkında herhangi bir sızıntı ortaya çıkmadı. Beş farklı sensörün, hangi işlemler için (geniş açı, telefoto vb.) ne gibi özelliklere sahip olacağı hala gizemini koruyor.

https://twitter.com/sarvikas/status/1098939946667335682