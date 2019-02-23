Nokia 6 için Android Pie güncellemesi yayınlandı

Nokia akıllı telefon sahipleri güncelleme konusunda oldukça memnunlar. Nokia 6 modeli de Android 9 Pie güncellemesini kullanıcılara sunmaya başladı. Cihaz 2017 yılının Ocak ayında piyasaya sürüldü ve kutudan çıktığında Android 7.1.1 ile geliyordu.

İkinci büyük güncelleme

Nokia 6 daha öncesinde Android 8.1 Oreo güncellemesi almıştı. Bunun ardından ikinci büyük güncellemesini almış oldu. Pek çok üst seviye telefona bile Android Pie güncellemesi hala gelmemişken giriş-orta seviye bir cihazın hızla güncellenmesi kullanıcıları memnun edecektir. Ayrıca bu güncellemeyle birlikte Şubat 2019 Android güvenlik yaması da geldi.

Nokia 6, 5.5 inç boyutunda, 1920 x 1080 çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip. Qualcomm’un Snapdragon 430 yonga setinden gücünü alan cihaz 3 GB / 4 GB RAM ve 32 GB / 64 GB hafıza seçenekleri bulunduruyor. Diğer özellikleri ise 16 MP arka kamera, 3000 mAh batarya, 8 MP ön kamera, Gorilla Glass 3, ön tarafta parmak izi şeklinde sıralanabilir.

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Güncellemenin dağıtımına iki gün önce başlandı ve tüm kullanıcılara yavaş yavaş yayılıyor. Nokia 6.2 hazırlığı yapılırken eski modellerin unutulmadığını görmek HMD Global’in güncelleme konusundaki başarısını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

https://www.gizmochina.com/2019/02/22/nokia-6-2017-android-pie/