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Nokia 6 için Android Pie güncellemesi yayınlandı

Ülkemizde de satılan Nokia 6 modeline Android Pie güncellemesi geldi. 2017 yılının Ocak ayında tanıtılan akıllı telefon kutudan Android 7.1.1 ile çıkmıştı. Cihazın aldığı ikinci büyük güncelleme oldu.
2 ay
2,8b
2
5
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nokia 6 için Android Pie güncellemesi yayınlandı
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Nokia akıllı telefon sahipleri güncelleme konusunda oldukça memnunlar. Nokia 6 modeli de Android 9 Pie güncellemesini kullanıcılara sunmaya başladı. Cihaz 2017 yılının Ocak ayında piyasaya sürüldü ve kutudan çıktığında Android 7.1.1 ile geliyordu.

İkinci büyük güncelleme

Nokia 6 daha öncesinde Android 8.1 Oreo güncellemesi almıştı. Bunun ardından ikinci büyük güncellemesini almış oldu. Pek çok üst seviye telefona bile Android Pie güncellemesi hala gelmemişken giriş-orta seviye bir cihazın hızla güncellenmesi kullanıcıları memnun edecektir. Ayrıca bu güncellemeyle birlikte Şubat 2019 Android güvenlik yaması da geldi.

Nokia 6, 5.5 inç boyutunda, 1920 x 1080 çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip. Qualcomm’un Snapdragon 430 yonga setinden gücünü alan cihaz 3 GB / 4 GB RAM ve 32 GB / 64 GB hafıza seçenekleri bulunduruyor. Diğer özellikleri ise 16 MP arka kamera, 3000 mAh batarya, 8 MP ön kamera, Gorilla Glass 3, ön tarafta parmak izi şeklinde sıralanabilir.

Ayrıca Bkz. "Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X'in ilk görüntüsü yayınlandı"

Güncellemenin dağıtımına iki gün önce başlandı ve tüm kullanıcılara yavaş yavaş yayılıyor. Nokia 6.2 hazırlığı yapılırken eski modellerin unutulmadığını görmek HMD Global’in güncelleme konusundaki başarısını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.


https://www.gizmochina.com/2019/02/22/nokia-6-2017-android-pie/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
reddes 2 ay
4-5 gündür kullanıyorum. Sistem oldukça stabil olmuş. Donma kasma neredeyse hiç kalmadı. Önceden 8.1 Nougat varken kasıyordu. Şuan su gibi akıyor. Sadece şarjı biraz çabuk bitiyor. Standby'da yüzde 4 yerken şuan %10-15 arası bitiriyor. Yenilikler oldukça güzel. Dijital Denge grafiği çok faydalı kaç saat telefon başında kaldığınızı raporluyor. Pil tasarrufu çalışmıyor
Hatalar:
-(%15'e gelince ekran kararmıyor)
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Survivalist 2 ay
Nedir bu güncelleme derdiniz yahu.
Atın bi LineageOS keyfinize bakın.
Telefonu firmadan aldınız diye yazılım konusunda firmaya köle olmayın
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eas722 2 ay
parmak izi önde:)
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High Sierra 2 ay
Böylece Nokia, birkaç modeli hariç Android 9 defterini kapatmış oldu.
Android One kategorisine girmeleri de aylık güncellemeler problemini çözdü diyebiliriz.
Nokia gibi güncellemeleri bu denli hızlı veren bir üretici daha yok. Sony XA1 serisini öksüz bıraktı, Nokia 2 yıl önceki orta seviye cihazını güncelliyor. LG G6'nın Pie güncellemesini ne zaman alacağı bile belli değil.
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armyoflovers 2 ay
Ah nokia ahhh
Keşke paneli LG den almayaydın da telefonlarına android 9 en son geleydii ;(
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