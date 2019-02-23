Nokia 6 için Android Pie güncellemesi yayınlandı

İkinci büyük güncelleme
Nokia 6 daha öncesinde Android 8.1 Oreo güncellemesi almıştı. Bunun ardından ikinci büyük güncellemesini almış oldu. Pek çok üst seviye telefona bile Android Pie güncellemesi hala gelmemişken giriş-orta seviye bir cihazın hızla güncellenmesi kullanıcıları memnun edecektir. Ayrıca bu güncellemeyle birlikte Şubat 2019 Android güvenlik yaması da geldi.
Nokia 6, 5.5 inç boyutunda, 1920 x 1080 çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip. Qualcomm’un Snapdragon 430 yonga setinden gücünü alan cihaz 3 GB / 4 GB RAM ve 32 GB / 64 GB hafıza seçenekleri bulunduruyor. Diğer özellikleri ise 16 MP arka kamera, 3000 mAh batarya, 8 MP ön kamera, Gorilla Glass 3, ön tarafta parmak izi şeklinde sıralanabilir.Ayrıca Bkz. "Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X'in ilk görüntüsü yayınlandı"
Güncellemenin dağıtımına iki gün önce başlandı ve tüm kullanıcılara yavaş yavaş yayılıyor. Nokia 6.2 hazırlığı yapılırken eski modellerin unutulmadığını görmek HMD Global’in güncelleme konusundaki başarısını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.
https://www.gizmochina.com/2019/02/22/nokia-6-2017-android-pie/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hatalar:
-(%15'e gelince ekran kararmıyor)
Atın bi LineageOS keyfinize bakın.
Telefonu firmadan aldınız diye yazılım konusunda firmaya köle olmayın
Android One kategorisine girmeleri de aylık güncellemeler problemini çözdü diyebiliriz.
Nokia gibi güncellemeleri bu denli hızlı veren bir üretici daha yok. Sony XA1 serisini öksüz bıraktı, Nokia 2 yıl önceki orta seviye cihazını güncelliyor. LG G6'nın Pie güncellemesini ne zaman alacağı bile belli değil.
Keşke paneli LG den almayaydın da telefonlarına android 9 en son geleydii ;(