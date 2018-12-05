Bethesda bu sefer Fallout 76 güç zırhı sürümünü alanları sevindirecek

30 Kasım 2018 tarihli haberimizde, Bethesda’nın son “bombası!” Fallout 76 oyununun güç zırhı sürümünü alan oyunculara vereceğini taahüt ettiği kanvas çantanın yerine, ucuz plastikten imal edilmiş bir çanta gönderdiğini duyurmuştuk.

Görünen o ki firma, oyunculardan yükselen seslere daha fazla kulaklarını tıkayamadı. 4 Aralık tarihli Twitter mesajında Bethesda, çantaların hazır olduğunda gönderilmeye başlanacağını duyurdu.



Anlaşılan sonunda Wasteland’den güzel bir haber geldi.

https://kotaku.com/bethesda-is-sending-out-replacements-for-fallout-76s-n-1830833935