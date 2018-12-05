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Bethesda bu sefer Fallout 76 güç zırhı sürümünü alanları sevindirecek

Fallout 76 oyununun güç zırhı sürümünü alan oyunculara sağlam bir şok yaşatan Bethesada cephesinden bu sefer güzel bir haber var. Müşteri tepkileri ses getirmiş gibi gözüküyor.
5 ay
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Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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30 Kasım 2018 tarihli haberimizde, Bethesda’nın son “bombası!” Fallout 76 oyununun güç zırhı sürümünü alan oyunculara vereceğini taahüt ettiği kanvas çantanın yerine, ucuz plastikten imal edilmiş bir çanta gönderdiğini duyurmuştuk.

Görünen o ki firma, oyunculardan yükselen seslere daha fazla kulaklarını tıkayamadı. 4 Aralık tarihli Twitter mesajında Bethesda, çantaların hazır olduğunda gönderilmeye başlanacağını duyurdu.

Anlaşılan sonunda Wasteland’den güzel bir haber geldi.


https://kotaku.com/bethesda-is-sending-out-replacements-for-fallout-76s-n-1830833935 Yorum Yaz
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selman1435 5 ay en beğenilen
Hani materyal bitmişti. Demek kimse sesini çıkarmasaydı devam edeceklerdi
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-MoDeStUs- 5 ay
sevindirecek lafı nedir.Adamların zaten hakkı almak.sevindirecek lafı ekstra birşey verildiğinde söylenir !!!
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maxmania 5 ay
daha güzel sıvama geldi; kanvas çanta için başvuranların, başvuru için verdikleri tüm bilgiler sızdı. bethesda firmayı batırmak için elinden geleni yapıyor.
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selman1435 5 ay en beğenilen
Hani materyal bitmişti. Demek kimse sesini çıkarmasaydı devam edeceklerdi
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