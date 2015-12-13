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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bethesda, mobile ağırlık vermek için Kanada'da stüdyo açıyor

Mobil dünyada ilk kez boy gösteren Bethesda, Fallout Shelters ile beklemediği bir başarı yakaladı. Daha Fallout 4 çıkmadan gelir elde etmeye başlayan firma, mobil taraftaki yatırımlarını artırıyor
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bethesda, mobile ağırlık vermek için Kanada'da stüdyo açıyor


Fallout 4 öncesinde ilgiyi artırmak için mobil platformlara yönelik Fallout Shelters adıyla bir simülasyon oyunu geliştiren Bethesda, beklenenin üzerinde bir ilgi gördü ve on milyonlarca kez indirildi. Mobil oyundan elde edilen gelir ise on milyon dolar sınırına yaklaştı. İyi bir proje ile önemli gelirler elde edebileceğini anlayan Bethesda, daha fazla yapım için kolları sıvıyor. 

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, mobil oyun geliştirme çalışmalarına hız vermek amacıyla Kanada Montreal'de yeni bir oyun stüdyosu faaliyete geçiyor. Stüdyo mobil platformlar yanında diğer platformlar için de farklı oyunlar geliştirecek. Şu an herhangi bir proje ismi belli değil ancak stüdyo için geliştirici pozisyonları açılmış durumda. 

Yeni stüdyo ile Bethesda'nın mobil platformlara daha fazla oyun sunacağını söyleyebiliriz ancak bu oyunlar simülasyon tarzında mı olacak yoksa Fallout oyununun optimize edilmiş bir sürümü ile mi karşılaşacağız bilinmiyor. Şimdilik stüdyonun tam kapasite ile çalışmasını beklemek gerekecek. 

http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/10373-bethesda-game-studios-opens-up-a-new-studio-over-in-motreal-to-further-mobile-game-development Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 3 yıl
montreal açıldı zaten onun haberi yapılmadımı
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trkarapanda123asd 3 yıl
Bethesda kurtar bizi bu sıkıcı oyunlardan
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mu5tafa 3 yıl
Gelecek mobil oyunlarda. Bu hızla işlemciler gelişmeye devam ederse ev konsolları yerine telefonlara büyük oyunlar çıkacak yakın zamanda.
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Lotusx 3 yıl
Fallout Shelters; Fallout ismine hürmeten kazandı gibi ya neyse.

Bethesda güzel işlere imza atabilir.
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