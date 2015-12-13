Bethesda, mobile ağırlık vermek için Kanada'da stüdyo açıyor





Fallout 4 öncesinde ilgiyi artırmak için mobil platformlara yönelik Fallout Shelters adıyla bir simülasyon oyunu geliştiren Bethesda, beklenenin üzerinde bir ilgi gördü ve on milyonlarca kez indirildi. Mobil oyundan elde edilen gelir ise on milyon dolar sınırına yaklaştı. İyi bir proje ile önemli gelirler elde edebileceğini anlayan Bethesda, daha fazla yapım için kolları sıvıyor.





Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, mobil oyun geliştirme çalışmalarına hız vermek amacıyla Kanada Montreal'de yeni bir oyun stüdyosu faaliyete geçiyor. Stüdyo mobil platformlar yanında diğer platformlar için de farklı oyunlar geliştirecek. Şu an herhangi bir proje ismi belli değil ancak stüdyo için geliştirici pozisyonları açılmış durumda.





Yeni stüdyo ile Bethesda'nın mobil platformlara daha fazla oyun sunacağını söyleyebiliriz ancak bu oyunlar simülasyon tarzında mı olacak yoksa Fallout oyununun optimize edilmiş bir sürümü ile mi karşılaşacağız bilinmiyor. Şimdilik stüdyonun tam kapasite ile çalışmasını beklemek gerekecek.

http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/10373-bethesda-game-studios-opens-up-a-new-studio-over-in-motreal-to-further-mobile-game-development