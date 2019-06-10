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Bethesda’nın bulut tabanlı oyun teknolojisi: Orion

E3 konferansı kapsamında Bethesda’nın bulut tabanlı oyun teknolojisi Orion tanıtıldı. Oyunların Stadia ve xCloud gibi platformlarda daha az bant genişliği kullanarak çalışmasını sağlıyor.
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Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Bethesda’nın bulut tabanlı oyun teknolojisi: Orion
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İçinde bulunduğumuz yıl çevrimiçi oyun servislerinin peş peşe duyurulduğu bir dönem haline geldi. Ancak telaşlanmanıza gerek yok. Çünkü bu sefer yeni bir çevrimiçi oyun servisi değil, teknolojisi duyuruldu. Google Stadia ve Microsoft xCloud gibi servislerin gecikme süresi ve bant genişliği Orion teknolojisi sayesinde azaltılacak.

Bant genişliğinde yüzde 40’a varan düşüş

Çevrimiçi oyun servisi denildiğinde kullanıcıların ilk aklına takılan soru internet bağlantısı oluyor. Oyun keyfinin baltalamayan bir deneyim için hem sunucuya olan uzaklığınız hem de internet hızınız büyük önem kazanıyor. Bethesda da bu sorunu ortadan kaldırmak için Orion üzerinde çalışmalarını yapmış. E3 konferansı kapsamında da kullanıcılara ilk demosunu gösterdi. Tüm oyun motorlarıyla çalışabilen Orion sayesinde geliştiriciler oyunlarını çevrimiçi platformlara uygun hale getirebilecekler.

Ayrıca Bkz. "FromSoftware ve George RR Martin sunar: Elden Ring"

Firma tarafından belirtilen rakamlara göre oyun motorunun içine entegre edilen Orion, gecikme sürelerinde kare başına yüzde 20'ye varan bir düşüş sağlarken gereken bant genişliğinde ise yüzde 40'a varan bir düşüş sunuyor

Bethesda’nın bulut tabanlı oyun teknolojisi: Orion
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Bethesda bu sayede geliştiricilerin sunucu masraflarını azaltmasını, oyuncuların ise sunuculara olan uzaklığı ve internet hızlarını daha az düşünmesini sağlayacak. Slayersclub.com adresinden kayıt olarak sistemin Android ve iOS betasına kayıt olabilirsiniz. DOOM (2016) oyununun sistem üzerinde ücretsiz olarak denemenize imkan tanınacak. İlk olarak sene sonuna doğru iOS tarafı için erişime açılması planlanıyor.


https://bethesda.net/tr/game/orion Yorum Yaz
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Dürüstİnsan 1 hf.
Beklediğim bir gelişme. Stream gaming için gecikme hızlarını optimize edip daha stabil oyun oynama imkanı sunmak çok önemli.
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