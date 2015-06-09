Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Beyaz Güneş Paneli Üretildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
1
8
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Beyaz Güneş Paneli Üretildi
Ticari binalar şu anda dünyanın en yüksek oranla enerji tüketiminin gerçekleştiği yerler. Durum tam da bu halde iken ters bir durum ile en az enerji ürettiğimiz yerler içerisindeler.

Güneş panellerini koyabilecek fazla bir çatı bulunmadığı gibi, rüzgar enerjisi için binanın ona göre tasarlanmış olması gerektiğinden bunların çıkardığı ses de boyutlarını kısıtlıyor. Şimdiye kadar dış yüzeye hep güneş paneli eklenmeye çalışıldı ancak siyah renkleri yüzünden pek tercih edilmedi.

Bu durumun çözümü ise İsviçre elektronik merkezinden geldi. Üretilen beyaz renkli güneş panelleri, koyu renkli türevleri kadar verimli. Bu paneller tamamen beyaz olmasını ise gelen ışığı dağıtarak yansıtan ama infrared güneş radyasyonunu geçiren bir filtreye sahip oluşuna borçlu. Ayrıca bu filtre ile biraz oynayarak renkli güneş panelleri de yapmak mümkün. Bu sayede tasarımsal kaygılardan taviz vermeden binalarda solar panellerin kullanım yaygınlığı sağlanabilecek.

Bu yazı Gün Oksay tarafından DH+ için yazılımış ve derginin 15. sayısında yayınlanmıştır.

DH+ Windows 8.1:
http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986

DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd

DH+ iOS:
https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8

DH+ Android:


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
haymanali2006 4 yıl en beğenilen
Çok iyi bir haber
. Millet bunlarla uğraşsın biz sandalye peşinde koşalım...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
grid2 4 yıl
Güzel buluşmuş. Dış cephe kaplaması olarak tercih edilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
Öyle demeyin bizde de memur zihniyetli Aselsan var.

Ya da bir şeyler yaptığını iddia eden TAI var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymanali2006 4 yıl en beğenilen
Çok iyi bir haber
. Millet bunlarla uğraşsın biz sandalye peşinde koşalım...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 4 yıl
kim kimle koalisyon yapacak? sakız orucu bozar mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultramarine caeruleum 4 yıl
Geliştirmeyi yapan şirket bu. Gerçekten çığır açacak bir gelişme olmuş. Heryerde kullanılabilir.
csem.ch/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 4 yıl
Duvar niyetine bunlar kullanılabilir .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ounomaus 4 yıl
çok güzel gelişmeler dünyanın enerji sorunları ciddi olarak var böyle çözümler güzel ama fiyatlar nasıl olucak en önemli konu bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeKSandDoRT 4 yıl

siyahıyla çatıyı, beyazıyla duvarları kapla gitsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Bir bellek kiti düşünün hem 3GHz'de çalışıyor hem de 128GB! G.Skill Ripjaws DDR4 bellekler video ön inceleme 4 yıl PowerColor'dan yeni nesil üst seviye ekran kartı tasarımı ve Devil ses kartı video ön inceleme 4 yıl AMD'nin yeni ekran kartını kullandık: Eyefinity Freesync ile 7680x1140 pikselde oyun video ön inceleme 4 yıl LG'den G Flex2'ye ilk bakış bu videoda 4 yıl Bu ekran kartı diğerlerinden farklı görünüyor: Galaxy GTX 980 Ti HOF video ön inceleme 4 yıl Uzaylılar, AMD'nin yeni GPU'su ile güçlendi: Alienware 17 ve AMD R9 M390X video ön inceleme 4 yıl Asus'un yepyeni oyuncu monitörü: 34-inç, kavisli ve Turbo özellikli monitör video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim