Beyaz Güneş Paneli Üretildi

Ticari binalar şu anda dünyanın en yüksek oranla enerji tüketiminin gerçekleştiği yerler. Durum tam da bu halde iken ters bir durum ile en az enerji ürettiğimiz yerler içerisindeler.

Güneş panellerini koyabilecek fazla bir çatı bulunmadığı gibi, rüzgar enerjisi için binanın ona göre tasarlanmış olması gerektiğinden bunların çıkardığı ses de boyutlarını kısıtlıyor. Şimdiye kadar dış yüzeye hep güneş paneli eklenmeye çalışıldı ancak siyah renkleri yüzünden pek tercih edilmedi.Bu durumun çözümü ise İsviçre elektronik merkezinden geldi. Üretilen beyaz renkli güneş panelleri, koyu renkli türevleri kadar verimli. Bu paneller tamamen beyaz olmasını ise gelen ışığı dağıtarak yansıtan ama infrared güneş radyasyonunu geçiren bir filtreye sahip oluşuna borçlu. Ayrıca bu filtre ile biraz oynayarak renkli güneş panelleri de yapmak mümkün. Bu sayede tasarımsal kaygılardan taviz vermeden binalarda solar panellerin kullanım yaygınlığı sağlanabilecek.