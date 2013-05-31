Beyaz Nexus 4 ABD'de Play Store aracılığıyla satışa sunuldu

LG'nin birkaç gün önce resmen duyurduğu E-960 model numaralı Google Nexus 4'ün beyaz versiyonu, bugün ABD'de Google Play Store çevrimiçi mağazası ve T-Mobile (16GB'lık sürüm için 428$ fiyat talep ediliyor) operatörü tarafından satışa sunuldu. Resmi basın açıklamasında, 29 Mayıs tarihinde Hong Kong'ta satılmaya başlayacağı ve ilerleyen haftalarda Asya, Avrupa, Amerika ve Orta Asya'daki bazı ülkelere de dağıtılacağı müjdelenen beyaz Nexus 4, Play Store üzerinden verilen siparişlerde ve T-Mobile abonelerinin alımlarında daha önce 19.99$'a satılan darbelere karşı koruyucu kılıfı tamamen ücretsiz olarak beraberinde getirecek. Aynı ikramı sıyah Nexus 4 siparişleri için de sunan Google, böylece üst düzey donanım özelliklerine sahip dördüncü nesil Nexus telefonunu ekonomik anlamda daha cazip hale getirmiş oldu.

Optimus G'nin Google versiyonu olarak nitelendirilebilecek LG markalı Nexus 4'ün teknik özellikleri kısaca şöyle; 4.7 inç 1280 x 768 piksel True HD IPS Plus ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Krait işlemci, Adreno 320 grafik birimli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064, 2GB sistem belleği, 8/16 GB dahili hafıza, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, NFC, Bluetooth 4.0 LE, Wi-Fi a/b/g/n, Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi ve 2.100 mAh lityum polimer pil. 8GB'lik versiyonu 299$, 16GB hafızalı versiyonu ise 349$'dan satılmakta olan Nexus 4, ülkemizde de bazı perakende mağazaları aracılığıyla resmen piyasaya sürülmüştü. Bu mağazaların beyaz renk seçeneğini de tüketicilerle buluşturması bekleniyor.

http://www.androidpolice.com/2013/05/31/white-nexus-4-now-on-the-us-play-store-comes-with-free-bumper-black-models-now-come-with-bumpers-too/