Beyaz Nexus 4 Hindistan'da satışa sunuldu





Google ve LG ortaklığında geçen yıl piyasaya sürülen son Nexus cihazı Nexus 4, bir süre stok sıkıntıları yaşasa da yaygın olarak satışa sunuldu ve beklenenden fazla ilgi gördü.





Google'ın uzun süredir beyaz renkli bir Nexus 4 satışa sunacağına dair bilgiler gündeme gelmekteydi. Bir site tarafından beyaz renkli Nexus 4 modeline ait ilk basın görsellerinin internete sızdırılmasının ardından modelin satışa sunulduğu haberi geldi.





Hindistan'dan gelen raporlara göre yerel perakende zincirlerinde beyaz renkli Nexus 4 satışına başlamış durumda. Modelin 16GB kapasiteli versiyonunun satış fiyatı ise yaklaşık 360 Avro olarak belirlenmiş. Modelin Android 4.3 sürümü kullanıp kullanmadığı bilinmiyor.





İddialar Google'ın 10 Haziran'da Nexus 4 beyaz renkli versiyon ile Android 4.3 sürümünün lansmanını yapacağı yönündeydi. Ancak model görünüşe göre sessiz sedasız satışa sunulmuş durumda. Android 4.3 sürümünün ne zaman resmi olarak tanıtılacağına dair soru işaretleri henüz cevabını bulabilmiş değil.





Nexus 4 modelinin özelliklerini hatırlamak gerekirse; 4.7 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte True IPS+ ekran, 2GB RAM, 8GB/16GB depolama seçenekleri, 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 2100mAh batarya şeklinde sıralanıyor.

http://www.phonearena.com/news/Press-shots-of-white-Google-Nexus-4-appear-report-says-phone-is-offered-in-India_id43408