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Beyaz Nexus 4 Hindistan'da satışa sunuldu

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Beyaz Nexus 4 Hindistan'da satışa sunuldu

Google ve LG ortaklığında geçen yıl piyasaya sürülen son Nexus cihazı Nexus 4, bir süre stok sıkıntıları yaşasa da yaygın olarak satışa sunuldu ve beklenenden fazla ilgi gördü. 

Google'ın uzun süredir beyaz renkli bir Nexus 4 satışa sunacağına dair bilgiler gündeme gelmekteydi. Bir site tarafından beyaz renkli Nexus 4 modeline ait ilk basın görsellerinin internete sızdırılmasının ardından modelin satışa sunulduğu haberi geldi.

Hindistan'dan gelen raporlara göre yerel perakende zincirlerinde beyaz renkli Nexus 4 satışına başlamış durumda. Modelin 16GB kapasiteli versiyonunun satış fiyatı ise yaklaşık 360 Avro olarak belirlenmiş. Modelin Android 4.3 sürümü kullanıp kullanmadığı bilinmiyor.

İddialar Google'ın 10 Haziran'da Nexus 4 beyaz renkli versiyon ile Android 4.3 sürümünün lansmanını yapacağı yönündeydi. Ancak model görünüşe göre sessiz sedasız satışa sunulmuş durumda. Android 4.3 sürümünün ne zaman resmi olarak tanıtılacağına dair soru işaretleri henüz cevabını bulabilmiş değil.

Nexus 4 modelinin özelliklerini hatırlamak gerekirse; 4.7 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte True IPS+ ekran, 2GB RAM, 8GB/16GB depolama seçenekleri, 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 2100mAh batarya şeklinde sıralanıyor. 

http://www.phonearena.com/news/Press-shots-of-white-Google-Nexus-4-appear-report-says-phone-is-offered-in-India_id43408 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ayhankaldırım 5 yıl
siyah en iyisi :)
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Vash The Stampede 5 yıl
nexus4'ün olayı zaten arkasındaki ışıltılı sim-vari kapaktı. bunda belli olmaz ki o ışıltı...
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Amedra 5 yıl
Siyah beyaz diyecektiniz sanırım?
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1OOOOOO 5 yıl
Optimus g nin beyazıda böyle önü siyah arkası beyaz.beyaz yapacaksan ya tamamen beyaz yap yada griye dönük bişey yap.
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SS10 5 yıl
Arkaya koruyucu kapak takmışlar gibi duruyor
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wolf silver 5 yıl
xperıa Z ye benzemıs..
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V4LKyR 5 yıl
Sony Xperia Z'nin beyaz versiyonu da böyle? Ne var yani bu kadar eleştirilecek onu anlayamıyorum ben. Bu da bir tasarım anlayışıdır, güzeldir.
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Uber.Jager 5 yıl
Tam sevdiğim renklerde. Çok çekici duruyor harbiden.
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Pondera 5 yıl
Nexus 4: Kartal Edition. Böyle saçma sapan şeylerle ne amaçlıyor olabilirler acaba... Ön siyah arka beyaz. Siyah veya beyaz olayına girmeyeceğim, o tamamen zevk. Ama bu yarı yarıya nedir bilemeyeceğim. Google böyle gereksiz şeylerle uğraşacağına şu güncelleme olayını çözsün.
Ayrıca telefonlarına SD kart ekletsin. Fiyat bahanesiyle SD kartı çıkarttırıyor, sonra da 8 GB gibi komik bir depolama seçeneği veriyor. Ver 8 GB'ı koy yanına SD'yi, işlem tamam. SD kartın maliyete bir getirisi falan yok öyle, başka şeyler var bunun altında. Hayatta almam bu telefonları kusura bakmasın, uğraş dur ondan sonra... Saf Android olması dışında hiçbir özelliği yok, böyle olmaması lazım.
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El_domingo 5 yıl
htc one ve galsy s4 google modelleri gelecekken bu cihaz cazibesini bana gore yitirdi..
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turyunus 5 yıl
32gb lik nexus hayal mi şimdi?
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depeche35 5 yıl
Beyaz nasıl tercih edilir anlamam...
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