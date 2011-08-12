Beyaz Samsung Galaxy S II, eylül ortasında Japon teknoloji severlerle buluşacak

Samsung'un gerek ana vatanında gerek dünya çapında başarılı satış seviyelerine ulaşan ve yıl sonuna kadar 10 milyon satış barajını aşması beklenen akıllı telefonu Galaxy S II'ye farklı tüketici beklentileri göz önünde tutularak kısa bir süre önce beyaz renk seçeneği eklenmişti.

Japonya'nın operatörü NTT DoCoMo, beyaz renkli Galaxy S II'nin eylül ayı ortasından itibaren Japon teknoloji severlerle buluşacağını duyurdu. Beyaz Galaxy S II sahip olduğu renk dışında teknik açıdan siyah versiyon ile tamamen aynı özellikleri paylaşıyor.

1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, Android Gingerbread işletim sistemi, 4.27-inç boyutlu 480 x 800 piksel Super AMOLED Plus dokunmatik ekran, 8 megapiksel kamera, Full HD video kaydı gibi özellikleriyle göz dolduran Galaxy S II, uzakdoğu pazarına bu özelliklere ek olarak TV alıcısıyla giriş yapıyor.

