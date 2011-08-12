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Beyaz Samsung Galaxy S II, eylül ortasında Japon teknoloji severlerle buluşacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
35,7b
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33
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'un gerek ana vatanında gerek dünya çapında başarılı satış seviyelerine ulaşan ve yıl sonuna kadar 10 milyon satış barajını aşması beklenen akıllı telefonu Galaxy S II'ye farklı tüketici beklentileri göz önünde tutularak kısa bir süre önce beyaz renk seçeneği eklenmişti.
Japonya'nın operatörü NTT DoCoMo, beyaz renkli Galaxy S II'nin eylül ayı ortasından itibaren Japon teknoloji severlerle buluşacağını duyurdu. Beyaz Galaxy S II sahip olduğu renk dışında teknik açıdan siyah versiyon ile tamamen aynı özellikleri paylaşıyor. 
1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, Android Gingerbread işletim sistemi, 4.27-inç boyutlu 480 x 800 piksel Super AMOLED Plus dokunmatik ekran, 8 megapiksel kamera, Full HD video kaydı gibi özellikleriyle göz dolduran Galaxy S II, uzakdoğu pazarına bu özelliklere ek olarak TV alıcısıyla giriş yapıyor.

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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar bende galaxy s2 NTT docomo var ama bir türlü türkiyede programı yükleyecek bi yer bulamadım yardımcı olabılırmısınız bu konuda
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veto1214 8 yıl
Işlemci 800mhz 1 güz ye düşürülüp 4 inç e indirebilir samsung
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DH Misafiri 8 yıl
beyazını nereden bulacağım yardımcı olacak varmı bulursanız bu gün sipariş vericem
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xmrtx 8 yıl
Ben aşağıdaki linkten 1 hafta önce 1580tl ye almıştım ama dünkü OTV zamlarınadn sonra fiyat uçmuş :S

ereyon.com.tr/...
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cabriyo 8 yıl
sgs2 alacaktım ip5in eylülde çıkacağını duyunca almadım bekliyorum 1 ay daha. ip5 de 4" ekran olacakmış zaten sgs2 iş telefonu olarak biraz büyük göründü bana ancak şarj süresi iyi. ip5 de ilk şarjına bakacamki eğer şarjı az ise direk beyaz sgs2 düşünüyorum. birde "üstüne kotla otursam korkuyorum tel ince kırılabilir" diyen olmuş. arkadaşım hangi telin üstüne kotla otursan kırılabilir.
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wentworthscofield 8 yıl
bu telefonu beyazını taşımak harbiden cesaret ister
bu kadar büyük telefonu olanın kim bilir ne kadar çok parası vardır diye kaçırırlar valla
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northernlights 8 yıl
Beyazı da fena durmuyor.
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özkan707 8 yıl
orjinalden alıntıdır
"Kıralacak hissi verebilir ama kırılmaz. Çok sağlamdır. Hatta test videolarını izledim, kapağı kırmaya zorladığında bile kırılmıyor. Plastik olması seni yanıltmasın."
tamam ama kapağı telden ayırdıktan sonara esnek tel esnek değil
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Fiend 8 yıl
Galaxy S II kullanmadım ama camının Gorilla Glass olduğunu biliyorum. Bende Wave II var, Wave II'nin de camı Gorilla Glass ve bıçakla camı test ettim. Bir çizik bile olmadı. Aynı şey Galaxy S II'de de vardır diye düşünüyorum. Sonuçta onun da camı Gorilla Glass.
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özkan707 8 yıl
arkadaşlar tartışmaya gerek yok neyseki ekran koruyucu diye bişey var ama samsungun ekranı tft olmadığı için hem esner hemde darbelere karşı dayanıklıdır sorun telefonun gövdesi çok ince 8,5 mm olduğu için cebimde unutup oturursam ve kot giyiyorum ortadan ikiye kırılabilir korkusu
ayrıca onca para verdikten sonra tutupta bıçakla deneyecek değilim herhalde
işte bu tür kazalara uğramamak için metalden bi kılıf olsa onuda kemere takabilsek kırılacak korkusu falan kalmaz
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ariaven 8 yıl
Bu model avrupaya gelecek midir??
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Janissary- 8 yıl
Telefona ayrı bir karizma katmış.
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özkan707 8 yıl
siyahınnı dün aldım hayırlı olsun diyelim vifiden internete bağlanmak nasip olamadı komşuların şifresini kıramadığım için o konuda yardımı olabilecek kimse varmı ayrıca s 2 müthiş cepte taşıması ve inceliğinden dolayı her an kırılacak hissivermesi hariç ayrıca tele metal kılıf satılıyımudur kemere takıp çalışırken bile kullanabilmek için
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Fiend 8 yıl özkan707
özkan707
siyahınnı dün aldım hayırlı olsun diyelim vifiden internete bağlanmak nasip olamadı komşuların şifresini kıramadığım için o konuda yardımı olabilecek kimse varmı ayrıca s 2 müthiş cepte taşıması ve inceliğinden dolayı her an kırılacak hissivermesi hariç ayrıca tele metal kılıf satılıyımudur kemere takıp çalışırken bile kullanabilmek için
Kıralacak hissi verebilir ama kırılmaz. Çok sağlamdır. Hatta test videolarını izledim, kapağı kırmaya zorladığında bile kırılmıyor. Plastik olması seni yanıltmasın. Ayrıca ekranı da gorilla glass. Yani çizilmeye ve kırılmaya dayanıklıdır. Birkaç gün önce kuzenim, iPhone 4'ünde de gorilla glass olduğunu sanıp bıçakla ekranı çizmeye çalıştı ve ekranı komple çizildi. Benim Wave II'ye de yaptık aynı şeyleri, ama tek bir çizik bile olmadı.
İnternet içinse AVEA'dan aylık 9 TL'ye 1 GB alabilirsin. Hatta numara taşıma ile gelen 25 yaş altı kişilere özel ayda 19 TL'ye;
her yöne 500 dakika + her yöne 1000 SMS + 1 GB internet
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blizzard3 8 yıl
androidler apple karsı :)
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