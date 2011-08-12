Beyaz Samsung Galaxy S II, eylül ortasında Japon teknoloji severlerle buluşacak

Haber Editörü
Samsung'un gerek ana vatanında gerek dünya çapında başarılı satış seviyelerine ulaşan ve yıl sonuna kadar 10 milyon satış barajını aşması beklenen akıllı telefonu Galaxy S II'ye farklı tüketici beklentileri göz önünde tutularak kısa bir süre önce beyaz renk seçeneği eklenmişti.
Japonya'nın operatörü NTT DoCoMo, beyaz renkli Galaxy S II'nin eylül ayı ortasından itibaren Japon teknoloji severlerle buluşacağını duyurdu. Beyaz Galaxy S II sahip olduğu renk dışında teknik açıdan siyah versiyon ile tamamen aynı özellikleri paylaşıyor.
1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, Android Gingerbread işletim sistemi, 4.27-inç boyutlu 480 x 800 piksel Super AMOLED Plus dokunmatik ekran, 8 megapiksel kamera, Full HD video kaydı gibi özellikleriyle göz dolduran Galaxy S II, uzakdoğu pazarına bu özelliklere ek olarak TV alıcısıyla giriş yapıyor.
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ereyon.com.tr/...
bu kadar büyük telefonu olanın kim bilir ne kadar çok parası vardır diye kaçırırlar valla
"Kıralacak hissi verebilir ama kırılmaz. Çok sağlamdır. Hatta test videolarını izledim, kapağı kırmaya zorladığında bile kırılmıyor. Plastik olması seni yanıltmasın."
tamam ama kapağı telden ayırdıktan sonara esnek tel esnek değil
ayrıca onca para verdikten sonra tutupta bıçakla deneyecek değilim herhalde
işte bu tür kazalara uğramamak için metalden bi kılıf olsa onuda kemere takabilsek kırılacak korkusu falan kalmaz
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