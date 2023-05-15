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    Samsung’dan Japonya’ya kritik çip hamlesi

    Bellek üretimi konusunda lider olan Samsung, çip geliştirme konusunda Japonya’ya yönelik kritik bir adım atıyor. Güney Koreli dev, Japonya'da 222 milyon dolarlık bir çip geliştirme tesisi kuracak.
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    Samsung’dan Japonya’ya kritik çip hamlesi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi Samsung'un Japonya'nın Yokohama kentinde yeni bir çip geliştirme tesisi kuracağı bildirildi. Bu son derece sembolik girişim, Çin ve Tayvan pazarlarından gelen rekabetle mücadele etmek için Japon ve Güney Koreli çip firmalarını bir araya getirecek. Bir nevi çip üretiminde iki blok ortaya çıkmış olacak.

    Samsung’dan Japonya’ya önemli atılım

    Bu yeni çip geliştirme tesisi yaklaşık 222 milyon dolarlık bir maliyete sahip olacak ve Tokyo'nun güneybatısında bulunan Samsung Ar-Ge Enstitüsü’nün bulunduğu yerde inşa edilecek. Fakat aktarılanlara göre yeni tesis ayrı olarak faaliyet gösterecek. Ayrıntılar net olmamakla birlikte Samsung, prototip bir yarı iletken çip cihazı için bir üretim hattı inşa edecek ve birkaç yüz kişi istihdam edilecek. Belirtilenlere göre Samsung, bu tesisi 2025 yılında kullanıma alacak.

    Japon üreticileri yakınlık

    Samsung’dan Japonya’ya kritik çip hamlesi Tam Boyutta Gör
    Şirketler genellikle transistörlerin ve elektrik devrelerinin aşırı derecede minyatürleştirilmesi yoluyla çip üretiminin ön ucuna odaklanmakta. Ancak bazı uzmanlar bu sürecin bir sınırı olduğuna ve odak noktasının çoklu yonga plakası katmanlarını istifleyerek yonga üretiminin artık farklı bir üretim tekniğine kayacağına inanıyor. Bu bağlamda Japonya yarı iletken çip üretimi için gerekli malzeme ve ekipmanın en iyi üreticilerinden biri olduğundan Samsung çip üretim sürecinde bir atılım gerçekleştirmek için Japonya'daki malzeme ve ekipman üreticileriyle yakın iş birliği içinde çalışmak istiyor.

    Samsung, Japon hükümetinin yarı iletken çip alanına yatırım yapmak isteyen firmalara sunduğu yaklaşık 73,6 milyon dolar değerindeki vergi indirimleri ve mali teşviklerden de faydalanabilir. Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, kendi ülkelerindeki çip firmaları arasında iş birliğini teşvik etmek için çalışıyor. Samsung'un birincil rakibi TSMC de 2021'de Japonya'ya yatırım yaptı. Japonya bir zamanlar bellek yongası segmentinde küresel liderdi ve yabancı yatırım çekerek varlığını yeniden inşa etmeye çalışıyor. TSMC'nin yanı sıra Amerikalı bellek yongası üreticisi Micron da Japonya'da yatırım yaptı ve vergi teşvikleri aldı.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 2 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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