Samsung’dan Japonya’ya kritik çip hamlesi

Samsung’dan Japonya’ya önemli atılım
Bu yeni çip geliştirme tesisi yaklaşık 222 milyon dolarlık bir maliyete sahip olacak ve Tokyo'nun güneybatısında bulunan Samsung Ar-Ge Enstitüsü’nün bulunduğu yerde inşa edilecek. Fakat aktarılanlara göre yeni tesis ayrı olarak faaliyet gösterecek. Ayrıntılar net olmamakla birlikte Samsung, prototip bir yarı iletken çip cihazı için bir üretim hattı inşa edecek ve birkaç yüz kişi istihdam edilecek. Belirtilenlere göre Samsung, bu tesisi 2025 yılında kullanıma alacak.
Japon üreticileri yakınlık
Samsung, Japon hükümetinin yarı iletken çip alanına yatırım yapmak isteyen firmalara sunduğu yaklaşık 73,6 milyon dolar değerindeki vergi indirimleri ve mali teşviklerden de faydalanabilir. Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, kendi ülkelerindeki çip firmaları arasında iş birliğini teşvik etmek için çalışıyor. Samsung'un birincil rakibi TSMC de 2021'de Japonya'ya yatırım yaptı. Japonya bir zamanlar bellek yongası segmentinde küresel liderdi ve yabancı yatırım çekerek varlığını yeniden inşa etmeye çalışıyor. TSMC'nin yanı sıra Amerikalı bellek yongası üreticisi Micron da Japonya'da yatırım yaptı ve vergi teşvikleri aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.