Samsung’dan Japonya’ya kritik çip hamlesi

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi Samsung'un Japonya'nın Yokohama kentinde yeni bir çip geliştirme tesisi kuracağı bildirildi. Bu son derece sembolik girişim, Çin ve Tayvan pazarlarından gelen rekabetle mücadele etmek için Japon ve Güney Koreli çip firmalarını bir araya getirecek. Bir nevi çip üretiminde iki blok ortaya çıkmış olacak.

Samsung’dan Japonya’ya önemli atılım

Bu yeni çip geliştirme tesisi yaklaşık 222 milyon dolarlık bir maliyete sahip olacak ve Tokyo'nun güneybatısında bulunan Samsung Ar-Ge Enstitüsü’nün bulunduğu yerde inşa edilecek. Fakat aktarılanlara göre yeni tesis ayrı olarak faaliyet gösterecek. Ayrıntılar net olmamakla birlikte Samsung, prototip bir yarı iletken çip cihazı için bir üretim hattı inşa edecek ve birkaç yüz kişi istihdam edilecek. Belirtilenlere göre Samsung, bu tesisi 2025 yılında kullanıma alacak.

Japon üreticileri yakınlık

Tam Boyutta Gör Şirketler genellikle transistörlerin ve elektrik devrelerinin aşırı derecede minyatürleştirilmesi yoluyla çip üretiminin ön ucuna odaklanmakta. Ancak bazı uzmanlar bu sürecin bir sınırı olduğuna ve odak noktasının çoklu yonga plakası katmanlarını istifleyerek yonga üretiminin artık farklı bir üretim tekniğine kayacağına inanıyor. Bu bağlamda Japonya yarı iletken çip üretimi için gerekli malzeme ve ekipmanın en iyi üreticilerinden biri olduğundan Samsung çip üretim sürecinde bir atılım gerçekleştirmek için Japonya'daki malzeme ve ekipman üreticileriyle yakın iş birliği içinde çalışmak istiyor.

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Samsung, Japon hükümetinin yarı iletken çip alanına yatırım yapmak isteyen firmalara sunduğu yaklaşık 73,6 milyon dolar değerindeki vergi indirimleri ve mali teşviklerden de faydalanabilir. Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, kendi ülkelerindeki çip firmaları arasında iş birliğini teşvik etmek için çalışıyor. Samsung'un birincil rakibi TSMC de 2021'de Japonya'ya yatırım yaptı. Japonya bir zamanlar bellek yongası segmentinde küresel liderdi ve yabancı yatırım çekerek varlığını yeniden inşa etmeye çalışıyor. TSMC'nin yanı sıra Amerikalı bellek yongası üreticisi Micron da Japonya'da yatırım yaptı ve vergi teşvikleri aldı.

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Samsung’dan Japonya’ya kritik çip hamlesi