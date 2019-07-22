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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tinder, Google Play'e komisyon vermemek için kendi ödeme sistemini kullanacak

Mobil platformlar için geliştirilen popüler arkadaşlık uygulaması Tinder, Google Play Store'a yüzde 30'luk komisyon vermemek için, kullanıcılarını kendi ödeme sistemine yönlendirecek.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google Play Store'da yer alan uygulamalarda gerçekleşen abonelikler ve uygulama içi satın alımlar, Google'ın kasasına yüzde 30'luk bir komisyon girmesini sağlıyor. Bu durumdan rahatsız olan yayıncı şirketler ise kendi çözümlerini üretmenin peşinde. Bunun son örneği ise Tinder'da yaşanıyor.

Yayıncılar Google'a komisyon vermek istemiyor

Çöpçatanlık uygulaması Tinder'ın ana şirketi olan Match Group, tıpkı Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games gibi Google'a komisyon ödemek istemiyor. Şirket bundan böyle Tinder Plus ve Tinder Gold gibi abonelik paketlerinin uygulama içinden satın alınma işlemini kendi ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Bu sayede de Google Play Store'un ödeme sistemini atlayarak komisyon vermekten kurtulacak.
Kullanıcılar herhangi bir Tinder abonelik paketi satın almak istediklerinde, sistem onları Tinder'ın ödeme sistemini kullanmaya teşvik edecek. Bu aşamada kullanıcı eğer Tinder'dan satın alım yaparsa, bir dahaki uygulama içi satın alımda bu tercihi hatırlanarak Google Play'den ödeme yapma seçeneği atlanacak. Match Group sözcüsü Justine Sacco konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Kullanıcılarımıza kolaylık, kontrol ve seçenek sunmak için sürekli olarak yeni güncellemeleri ve özellikleri test ediyoruz. Bu da bunlardan biri." ifadelerini kullandı. Şirketlerin komisyon ödememek için yaptıkları bu işleme Google'ın nasıl bir tepki koyacağı ise merak konusu.

https://www.theverge.com/2019/7/19/20701256/tinder-google-play-store-android-bypass-30-percent-cut-avoid-self-install Yorum Yaz
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caneycaney 2 sa.
%30 nedir arkadaş?
sonuna kadar haklılar.Neredeyse yapıp üretenler kadar fazla kazanacaklar...
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sadrag 2 sa.
Açıkçası ben burda Google'ın aradan çıkartılmaya çalışılmasını doğru bulmuyorum. Google sayesinde milyarlara ulaşıyorlar. Sen bunun altyapısını hazırlayan, her yıl geliştiren firmanın platformunu kullan, sonrada "ben kendi paramı kendim kazanacam, sana hiç vermeyecem" de..
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MustafaC53 2 sa.
%30 da baya iyi komisyonmuş.
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