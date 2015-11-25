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Beyaz eşya ürünlerinde kredi kartına taksit sayısı arttırıldı

Geçtiğimiz dönemlerde teknolojik ürünlere taksit imkanının kısıtlanması oldukça fazla konuşulmuştu, bugün uygulanmaya başlanan yeni bir karar ise beyaz eşyalardaki taksit imkanını yeniden esnetti.
3 yıl
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Televizyonlar
Oğuz Avcı
Editör
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Beyaz eşya ürünlerinde kredi kartına taksit sayısı arttırıldı
 
Neredeyse iki yıla yakın bir süredir ülkemizde yaşayan tüketiciler akıllı telefon, beyaz eşya, kuyumculuk ve eğitim öğretim ücretlerinde taksitlendirme yapamıyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise bugün uygulanmaya başlayan yeni bir karar ile yönetmeliği düzenledi.
Taksit sınırlandırması getiren yönetmeliğin yeni haline göre beyaz eşya satın alınırken yapılabilecek taksitlendirme süresi 12 aya yükseldi. Bunun yanı sıra mobilya alımında ve eğitim-öğrenim ücreti ödenmesinde de yine 12 taksit yapma imkanı sağlandı. 
Kredi kartı ile nakit çekimlerde taksitlendirme süresi 9 ay olarak belirlenirken, kuyumculuk alışverişlerinde bu süre 4 ay ile sınırlı kaldı. Bir çok tüketicinin merakla beklediği telekomünikasyondaki taksitlendirme yasağı ise kaldırılmadı. Akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcılar yine taksitlendirme dışındaki seçeneklere yönelmek zorunda kalacak. Yine de bu düzenleme, ilerleyen dönemlerde elektronik ürünlerdeki yasağın yeniden gözden geçirilebileceğini gösteriyor.

http://www.ntv.com.tr/ekonomi/kredi-kartina-taksit-duzenlemesi,w1HOMYrcPkK7mzg42R_zJQ Yorum Yaz
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novicem 3 yıl en beğenilen
Telekomünikasyondaki taksitlendirme yasağı tamamen operatörlere ve bankalara yarıyor. Bu nasıl bir kanunsa sadece tüketiciye zarar veriyor. Bankalar kredi vererek faiz ile tüketiciyi yoluyor, operatörler ise faturaya ek tarife adı altında resmen tüketiciyi soyuyor. Taksit yasağının sürmesi sadece bu iki sektöre yaradığına göre yasak bunların isteği doğrultusunda devam ediyor olabilir. Yoksa bu kanunun telefon satışlarını asgariye indirip cari açığın kapanmasına yardımcı olması gerekiyordu ama satışlar olduğu gibi devam ediyor. Eskiye göre tek fark tüketicinin cebinden şimdi daha fazla para çıkıyor.
Telekomünikasyondaki taksitlendirme yasağı tamamen operatörlere ve bankalara yarıyor. Bu nasıl bir kanunsa sadece tüketiciye zarar veriyor. Bankalar kredi vere...
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yoksulseytan22 3 yıl
Tükürdüğünü yalamak! Geçen de 700 liraya GM 4g aldık. Atm den 9 taksit yaparak 700 lira çektik. Telefonu taksit ile almış olduk. Ha telefoncu aracılığı ile ha kendin banka ile taksit çekiyorsun farketmiyor. Ödenen faiz aynı. Yine taksit ile telefon alınabiliyor. Bunlar nasıl yasa çıkarıyor anlamıyorum ki!
Tükürdüğünü yalamak! Geçen de 700 liraya GM 4g aldık. Atm den 9 taksit yaparak 700 lira çektik. Telefonu taksit ile almış olduk. Ha telefoncu aracılığı ile ha k...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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fuatturkrap 3 yıl
isin komik kısmı bu telefonlardaki taksit yasağının sabit telefonlar için de geçerli olmasi.

gecen aylarda ofise bir telsiz telefon lazım oldu. ozellikli bi tane aldim 200 tl civari. taksit yapalım dedim. 3 ayri kartla denedi eleman hepsi red verdi. sonra süpervizörüne sordu yasa gereği taksit olmuyormus :)) hadi cep telefonu lüks tüketim kısıtladın da sabit telefon ne alaka arkadaş?

şaka gibi.

bugün bi arkadaşa 806 tl ye telefon aldık. mesaj geldi bankadan, %1 faizle 6ya bölelim 840 ode diye. şimdi taksit mi yasaklanmış oldu?
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Pi 3 yıl
Hay sizin yapacaginiz isin ben. Yav gittiniz telekoma yasak koydunuz. Operatorler 1500 liralik cihazi 2000e satti. Evkur evyap denen şeyler zaten 2 katina satiyor. Gidip bankadan kredi cekecek adam telefon almaya ona da faiz odeyecek. Ee nasil is bu? Devlet operatorlere ve bankalara calisiyor. Baska birsey degil.
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smart1978 3 yıl
Cep telefonlarına taksit kalktığında peşin fiyatına taksitlerle satılan tüm telefonlar zaten faizli fiyatlardır ve duzenleme bireysel kredi kartlarında tek çekime karar alındığında fiyatlar daha da düşmesi gerekirdi. Yani şuan kredili nakit ihtiyacı ile fazladan faize giden meblağ kadar düşülmesi gerekirdi tek çekime geçiş ile.
Yani bu düzenlemede tüketiciyi her türlü kaziklamalaktalar.
İşin özü şu : Kimse peşin fiyatına taksit yapmaz fiyat önceden faizli olarak tavsiye edilen fiyat diye satışa sunulur.
Şeytan detaylarda gizlidir.
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novicem 3 yıl en beğenilen
Telekomünikasyondaki taksitlendirme yasağı tamamen operatörlere ve bankalara yarıyor. Bu nasıl bir kanunsa sadece tüketiciye zarar veriyor. Bankalar kredi vererek faiz ile tüketiciyi yoluyor, operatörler ise faturaya ek tarife adı altında resmen tüketiciyi soyuyor. Taksit yasağının sürmesi sadece bu iki sektöre yaradığına göre yasak bunların isteği doğrultusunda devam ediyor olabilir. Yoksa bu kanunun telefon satışlarını asgariye indirip cari açığın kapanmasına yardımcı olması gerekiyordu ama satışlar olduğu gibi devam ediyor. Eskiye göre tek fark tüketicinin cebinden şimdi daha fazla para çıkıyor.
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teknokaptan 3 yıl
Bir Cok kisinin halen ne aldigini unuttugu taksit borclarini odeyenler vardir.
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yoksulseytan22 3 yıl
Tükürdüğünü yalamak! Geçen de 700 liraya GM 4g aldık. Atm den 9 taksit yaparak 700 lira çektik. Telefonu taksit ile almış olduk. Ha telefoncu aracılığı ile ha kendin banka ile taksit çekiyorsun farketmiyor. Ödenen faiz aynı. Yine taksit ile telefon alınabiliyor. Bunlar nasıl yasa çıkarıyor anlamıyorum ki!
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Patren 3 yıl yoksulseytan22
kardeş atm den çektiğin parayla aldığını telefonu nasıl anlacaklar ?
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