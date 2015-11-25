Beyaz eşya ürünlerinde kredi kartına taksit sayısı arttırıldı

Neredeyse iki yıla yakın bir süredir ülkemizde yaşayan tüketiciler akıllı telefon, beyaz eşya, kuyumculuk ve eğitim öğretim ücretlerinde taksitlendirme yapamıyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise bugün uygulanmaya başlayan yeni bir karar ile yönetmeliği düzenledi.

Taksit sınırlandırması getiren yönetmeliğin yeni haline göre beyaz eşya satın alınırken yapılabilecek taksitlendirme süresi 12 aya yükseldi. Bunun yanı sıra mobilya alımında ve eğitim-öğrenim ücreti ödenmesinde de yine 12 taksit yapma imkanı sağlandı.

Kredi kartı ile nakit çekimlerde taksitlendirme süresi 9 ay olarak belirlenirken, kuyumculuk alışverişlerinde bu süre 4 ay ile sınırlı kaldı. Bir çok tüketicinin merakla beklediği telekomünikasyondaki taksitlendirme yasağı ise kaldırılmadı. Akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcılar yine taksitlendirme dışındaki seçeneklere yönelmek zorunda kalacak. Yine de bu düzenleme, ilerleyen dönemlerde elektronik ürünlerdeki yasağın yeniden gözden geçirilebileceğini gösteriyor.

http://www.ntv.com.tr/ekonomi/kredi-kartina-taksit-duzenlemesi,w1HOMYrcPkK7mzg42R_zJQ