Beyaz eşya ürünlerinde kredi kartına taksit sayısı arttırıldı

Neredeyse iki yıla yakın bir süredir ülkemizde yaşayan tüketiciler akıllı telefon, beyaz eşya, kuyumculuk ve eğitim öğretim ücretlerinde taksitlendirme yapamıyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise bugün uygulanmaya başlayan yeni bir karar ile yönetmeliği düzenledi.
Taksit sınırlandırması getiren yönetmeliğin yeni haline göre beyaz eşya satın alınırken yapılabilecek taksitlendirme süresi 12 aya yükseldi. Bunun yanı sıra mobilya alımında ve eğitim-öğrenim ücreti ödenmesinde de yine 12 taksit yapma imkanı sağlandı.
Kredi kartı ile nakit çekimlerde taksitlendirme süresi 9 ay olarak belirlenirken, kuyumculuk alışverişlerinde bu süre 4 ay ile sınırlı kaldı. Bir çok tüketicinin merakla beklediği telekomünikasyondaki taksitlendirme yasağı ise kaldırılmadı. Akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcılar yine taksitlendirme dışındaki seçeneklere yönelmek zorunda kalacak. Yine de bu düzenleme, ilerleyen dönemlerde elektronik ürünlerdeki yasağın yeniden gözden geçirilebileceğini gösteriyor.
http://www.ntv.com.tr/ekonomi/kredi-kartina-taksit-duzenlemesi,w1HOMYrcPkK7mzg42R_zJQ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gecen aylarda ofise bir telsiz telefon lazım oldu. ozellikli bi tane aldim 200 tl civari. taksit yapalım dedim. 3 ayri kartla denedi eleman hepsi red verdi. sonra süpervizörüne sordu yasa gereği taksit olmuyormus :)) hadi cep telefonu lüks tüketim kısıtladın da sabit telefon ne alaka arkadaş?
şaka gibi.
bugün bi arkadaşa 806 tl ye telefon aldık. mesaj geldi bankadan, %1 faizle 6ya bölelim 840 ode diye. şimdi taksit mi yasaklanmış oldu?
Yani bu düzenlemede tüketiciyi her türlü kaziklamalaktalar.
İşin özü şu : Kimse peşin fiyatına taksit yapmaz fiyat önceden faizli olarak tavsiye edilen fiyat diye satışa sunulur.
Şeytan detaylarda gizlidir.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3663 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
kredi kartı, taksitlendirme ve