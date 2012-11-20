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Beyaz renkli Nexus 4, 13 Aralık'ta İngiltere'ye geliyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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İlk kez İngiliz perakendeci Carphone Warehouse'ın ön sipariş sayfasında listelenen beyaz renkli LG Nexus 4, bir süredir Vodafone İngiltere üzerinden sanal ağ operatörlüğü yapmakta olan TalkTalk Mobile'ın resmi sitesinde yeniden göründü. ASUS üretimi Nexus 7 ile birlikte paket halinde satılacak olan beyaz Nexus 4'ün ilk stokları 13 Aralık'ta kablosuz taşıyıcıya ulaşmaya başlayacak ve muhtemelen aynı zaman diliminde diğer kanallar yoluyla da tüketiciye sunulmuş olacak.
Henüz Google'ın beyaz renkli dördüncü nesil Nexus akıllı telefonuna ait bir görsel yayınlanmış değil. Ancak aygıtın LG Optimus G tabanlı bir çözüm olduğu göz önünde bulundurulduğunda, beyaz renk seçeneğinin Güney Koreli üreticinin amiral gemisine benzer şekilde ön panelin siyah olarak kaldığı, arka kısmın değişime uğradığı bir sürüm olacağı tahmin ediliyor. 4.7 inç WXGA (1280x 768 piksel) True HD IPS+ ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, Adreno 320 GPU, 2GB RAM, 8/16GB hafıza, 8MP kamera, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi ve 2,100 mAh pilin eşlik ettiği E960 model numaralı Nexus 4, 299$'dan başlayan fiyatlarla geçtiğimiz hafta satışa sunulmuştu.
Play Store üzerinden alınan ilk partiye dahil siparişlerin dağıtımına birkaç gün önce başlayan Google, diğer siparişler için üç hafta sonrasını işaret etmiş olsa da bugün diğer müşterilerini telefonlarının yola çıktığına dair bilgilendirme postalarıyla sevindirdi. Yok satan Nexus 4'te yaşanan stok sıkıntısının yaklaşan kara cuma ve tatil sezonu gibi alışveriş için büyük ehemmiyete sahip dönemlerde de devam etmesi bekleniyor. Orta seviye modellerle aynı fiyatlandırmaya sahip olmasına karşın piyasadaki en güçlü donanımı bünyesinde barındıran cihazın beyaz seçeneğinin siyah sürüme oranla daha kısıtlı bir satış ağına sahip olacağı öne sürülüyor.

http://mobile.talktalk.co.uk/handsets/nexus-4-by-lg-white-with-nexus-7-tablet Yorum Yaz
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Mephisto_TR 6 yıl en beğenilen
Adamlar kombo yapıyo. Biz hala türk telekomun kazığından nasıl kurtuluruz derdindeyiz.
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saltooo 6 yıl
türkiyeye ne zaman gelecek ki
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Peregrino 6 yıl
Bütün telefonlara beyaz yakışır da nexus siyahtır arkadaş.
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ulwi 6 yıl
bende note 2 düşündüm baya , dün saturn de 55 dk inceledim ve sonunda benim için büyük bir telefon olduğuna kanaat getirdim , hızı falan hepsi çok iyiydi sadece boyut nedeni ile vazgeçtim , şimdi yine nexus 4 ü beklemeye başladım.

nexus 4 vs iphone 5 ekran kalitesi bakımından izleyebilirsiniz
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dj_desperado 6 yıl
beklesek bile fiyatı nasıl olucalk bakalım ülkemizde oda ayrı bi dert...
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Jacobıan 6 yıl dj_desperado
dj_desperado
beklesek bile fiyatı nasıl olucalk bakalım ülkemizde oda ayrı bi dert...

16 gb 1399 tl
donanınhaberden inceleme bekliyoruz bu arada
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FERFEROS 6 yıl
Önce stok sıkıntılarını halletseler daha iyi olur . Bizim ülkemize girmedi henüz. Beklemekten sıkıldım. Gidip Note 2 alsam nasıl olur diye düşünüyorum.
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Dentrassi 6 yıl FERFEROS
FERFEROS
Önce stok sıkıntılarını halletseler daha iyi olur . Bizim ülkemize girmedi henüz. Beklemekten sıkıldım. Gidip Note 2 alsam nasıl olur diye düşünüyorum.

Ben bekleyedim note 2 aldim. Gercekten diger samsung android telefonlardan cok farkli. Her isimi hallediyorum.
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S.Soylu 6 yıl
Ülkemize daha kendisi gelmedi İngiltere'de beyazı satışa çıkıyor arkadaş. Ayrıca telefonun incelemesi bir şekilde yapılırsa çok iyi olur çok merak ediyorum
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depeche35 6 yıl
Cihaz yeni alacağı güncellemeler sayesinde çok daha güçlü olacak, alacağı uzun süreli güncellemeler sayesinde başka bir cihaza hayatta bakmam, bakamam , bakmamalısınız. !
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sonerdursun1 6 yıl
hocam avrupa cihaza doyacak en son bize gelecek yok böyle bir olay adamlar türkiyeyi ezik hakir görüyorlar ama bu durum ilerliyen zamanlarda değişeceğine inanıyorum...
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İzmir.li 6 yıl
bi umut 32 gb depolama kapasitesi vardır diye girdim.
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Mephisto_TR 6 yıl en beğenilen
Adamlar kombo yapıyo. Biz hala türk telekomun kazığından nasıl kurtuluruz derdindeyiz.
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microsonic 6 yıl
Türkiye'ye gelmeyecek sanırım gelse bile o fiyatta bize nasip olmaz bu cihazlar.
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