Beyaz renkli Nexus 4, 13 Aralık'ta İngiltere'ye geliyor





İlk kez İngiliz perakendeci Carphone Warehouse'ın ön sipariş sayfasında listelenen beyaz renkli LG Nexus 4, bir süredir Vodafone İngiltere üzerinden sanal ağ operatörlüğü yapmakta olan TalkTalk Mobile'ın resmi sitesinde yeniden göründü. ASUS üretimi Nexus 7 ile birlikte paket halinde satılacak olan beyaz Nexus 4'ün ilk stokları 13 Aralık'ta kablosuz taşıyıcıya ulaşmaya başlayacak ve muhtemelen aynı zaman diliminde diğer kanallar yoluyla da tüketiciye sunulmuş olacak.

Henüz Google'ın beyaz renkli dördüncü nesil Nexus akıllı telefonuna ait bir görsel yayınlanmış değil. Ancak aygıtın LG Optimus G tabanlı bir çözüm olduğu göz önünde bulundurulduğunda, beyaz renk seçeneğinin Güney Koreli üreticinin amiral gemisine benzer şekilde ön panelin siyah olarak kaldığı, arka kısmın değişime uğradığı bir sürüm olacağı tahmin ediliyor. 4.7 inç WXGA (1280x 768 piksel) True HD IPS+ ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, Adreno 320 GPU, 2GB RAM, 8/16GB hafıza, 8MP kamera, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi ve 2,100 mAh pilin eşlik ettiği E960 model numaralı Nexus 4, 299$'dan başlayan fiyatlarla geçtiğimiz hafta satışa sunulmuştu.

Play Store üzerinden alınan ilk partiye dahil siparişlerin dağıtımına birkaç gün önce başlayan Google, diğer siparişler için üç hafta sonrasını işaret etmiş olsa da bugün diğer müşterilerini telefonlarının yola çıktığına dair bilgilendirme postalarıyla sevindirdi. Yok satan Nexus 4'te yaşanan stok sıkıntısının yaklaşan kara cuma ve tatil sezonu gibi alışveriş için büyük ehemmiyete sahip dönemlerde de devam etmesi bekleniyor. Orta seviye modellerle aynı fiyatlandırmaya sahip olmasına karşın piyasadaki en güçlü donanımı bünyesinde barındıran cihazın beyaz seçeneğinin siyah sürüme oranla daha kısıtlı bir satış ağına sahip olacağı öne sürülüyor.

http://mobile.talktalk.co.uk/handsets/nexus-4-by-lg-white-with-nexus-7-tablet