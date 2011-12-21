Beyaz renkli Samsung Galaxy Note, Güney Kore'de sergilendi

Ekran boyutu açısından akıllı telefonlar ile tabletler arasındaki boşluğu dolduran Samsung Galaxy Note, siyah renk seçeneğiyle lanse edilmişti. Daha geniş bir tüketici kitlesine hitap etmek adına renk seçeneğini arttırma kararı alan Samsung, beyazlara bürünen Galaxy Note'u Güney Kore'de sergiledi.



İlk etapta Güney Kore'de satışa sunulacağı ve ilerleyen günlerde diğer pazarlarda boy göstereceği tahmin edilen beyaz Galaxy Note, siyah renkli versiyonla aynı nitelikleri ve aynı kutu içeriğini paylaşıyor.



Anavatanında satışa sunulduğu günden bu yana 60.000 satış seviyesine ulaşan Galaxy Note'un göze çarpan teknik detaylarını sizler için tekrar gündeme getirirsek;

Dörtband GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği

5.3-inç, 800 x 1280 piksel, Super AMOLED dokunmatik kapasitif ekran

Android Gingerbread işletim sistemi (Android Ice Cream Sandwich güncellemesi alacak)

TouchWiz 4.0 arayüzü

1.4 GHz çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM

16 GB / 32 GB dahili flash bellek + microSD kart desteği

Wi-Fi 802.11n, GPS, Bluetooth 3.0

8 MP kamera, otomatik odaklama, LED flaş, 1080p video kaydı

2 MP ön kamera

2500 mAh batarya

Stylus kalem

Tam Boyutta Gör