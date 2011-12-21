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Beyaz renkli Samsung Galaxy Note, Güney Kore'de sergilendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
30,5b
1
24
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Beyaz renkli Samsung Galaxy Note, Güney Kore'de sergilendi
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Ekran boyutu açısından akıllı telefonlar ile tabletler arasındaki boşluğu dolduran Samsung Galaxy Note, siyah renk seçeneğiyle lanse edilmişti. Daha geniş bir tüketici kitlesine hitap etmek adına renk seçeneğini arttırma kararı alan Samsung, beyazlara bürünen Galaxy Note'u Güney Kore'de sergiledi.
İlk etapta Güney Kore'de satışa sunulacağı ve ilerleyen günlerde diğer pazarlarda boy göstereceği tahmin edilen beyaz Galaxy Note, siyah renkli versiyonla aynı nitelikleri ve aynı kutu içeriğini paylaşıyor.
Anavatanında satışa sunulduğu günden bu yana 60.000 satış seviyesine ulaşan Galaxy Note'un göze çarpan teknik detaylarını sizler için tekrar gündeme getirirsek;
  • Dörtband GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği
  • 5.3-inç, 800 x 1280 piksel, Super AMOLED dokunmatik kapasitif ekran
  • Android Gingerbread işletim sistemi (Android Ice Cream Sandwich güncellemesi alacak)
  • TouchWiz 4.0 arayüzü
  • 1.4 GHz çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM
  • 16 GB / 32 GB dahili flash bellek + microSD kart desteği
  • Wi-Fi 802.11n, GPS, Bluetooth 3.0
  • 8 MP kamera, otomatik odaklama, LED flaş, 1080p video kaydı
  • 2 MP ön kamera
  • 2500 mAh batarya
  • Stylus kalem
    Beyaz renkli Samsung Galaxy Note, Güney Kore'de sergilendi
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redoracle 7 yıl en beğenilen
Buraları kriz vurmamış galiba keşke ülkemizdede yaşam standartları bu kadar yüksek olsaydıda bizde alabilseydik bu kadar rahat.Gerçi adamlar çalışıyo,üretiyo,buluyo,pazarlıyor bizde ise malesef bunlar olmuyor ve hazıra konuyoruz hep ama o zamanda ülke yerinde sayıyor,paralar dışarı gidiyor.Bir gün bizim markamızın patent davaları olacak mı acaba,çıkardığımız bir ürün için dış ülkelerde böyle haberler görebilecekmiyiz,kimbilir belki bir gün?
Buraları kriz vurmamış galiba keşke ülkemizdede yaşam standartları bu kadar yüksek olsaydıda bizde alabilseydik bu kadar rahat.Gerçi adamlar çalışıyo,üretiyo,bu...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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seven44 7 yıl
bu beyazın kerameti nedir ya? iyi tamam farklı renkler farklı zevklere hitap eder hatta ben de beyaz olanı almak isterim hoşş duruyor da hem 2-3 ay sonra çıkartılıyor hem de belirgin ölçüde pahalı oluyor. yani galaxy s2 beyazdan 150-200tl daha pahalı neden yani dünyada beyaz beyaz renk boya kıtlığı mı var. üretim hatlarının baştan sona yenilenmesi mi gerekiyor beyaz telefon için. nokia çapulcu telefonlarını gökkuşağı gibi rengarenk yapmış hepsi de aynı fiyat. allah bilir note beyaz da daha pahalı ve geç çıkacak. bu stratejiyi onaylamıyorum.
bu beyazın kerameti nedir ya? iyi tamam farklı renkler farklı zevklere hitap eder hatta ben de beyaz olanı almak isterim hoşş duruyor da hem 2-3 ay sonra çıkar...
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erkuterkut2 7 yıl
Siyahın ardından beyaz renkli telefon çıkarmakta moda oldu.. :/
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DH Misafiri 7 yıl
harika bir telefon beyazının çıktığı iyi oldu almak istiyorum Allah kısmet ederse bu yaz alıcam
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DH Misafiri 7 yıl
G.kore nin nüfusu kaç milyon samsung her çıkardığı telefon Kore de bir milyon satıyor :)
Not:Ciddiye alıp bir sürü link vererek her modelin satış rakamını verecek yorumlar yazmaya gerek yok
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musider 7 yıl
amerikada hemde %0 vergi ile 649 $ yaklaşık 1200 TL olan telefonun türkiye fiyatına akıl erdirmek çok zor, tanıdığı olanlara amerikadan getirmelerini öneririm.
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ColDasHeLL 7 yıl musider
musider

amerikada hemde %0 vergi ile 649 $ yaklaşık 1200 TL olan telefonun türkiye fiyatına akıl erdirmek çok zor, tanıdığı olanlara amerikadan getirmelerini öneririm.

bu vergiler kimin sucu kie
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burakcarkci 7 yıl
ipmart.com(malezya)dan beyazını sipariş ettim dün,sonra stokta kalmadı dediler. Neyse para iadesi istedim :D Ayrıca beyaz renkli daha önceden vardı zaten.
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DH Misafiri 7 yıl
Çok şık ama pahalı bir cihaz, bence Nokia'nın yeni modeli hem uygun hem çok şık hemde win7 :http://www.mobixir.com/2011/12/17/nokia-n9-incelemesi/
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besttrr 7 yıl
Galaxy note bahane kızlar şahane...
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esqhia 7 yıl
Hayret kızlar hakkında hiç yorum yapılmamış bu sefer :)
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seven44 7 yıl esqhia
esqhia

Hayret kızlar hakkında hiç yorum yapılmamış bu sefer :)

yeşillisi benim
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frackman 7 yıl
turuncu süper olur evet:)
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Burak1916 7 yıl
telefon gayet ideal bir cihaz elleriniz çok küçük değilse rahat kavrayabiliyorsunuz cebinizede rahatça sığıyor.(kot pantolonun cebine bizzat kendim denedim)bence fazla büyük değil 4.3 inç ekranlı telefonlar çıkınca bazıları çok büyük taşınmaz diyorlardı ancak zamanla herkes alıştı. galaxy note ile telefonla konuşurken de takoz gibi falan durmuyor. normal dediğim gibi elleriniz çok küçük değilse rahatça kavrayabiliyor rahatça konuşma yapabiliyorsunuz telefonu beğendiniz ve almayı düşünüyorsanız alın boyutlardan korkmayın göreceksiniz zamanla bu boyutlarada herkes alışacak...
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last_legant 7 yıl



Yakında millet cep yerine elbiselerine çanta diktiricek...
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A.l.p.r 7 yıl
Bayanlar için yine pembe çıkarmasınlarda.
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