Beyaz renkli Samsung Galaxy Note, Güney Kore'de sergilendi

Haber Editörü
Ekran boyutu açısından akıllı telefonlar ile tabletler arasındaki boşluğu dolduran Samsung Galaxy Note, siyah renk seçeneğiyle lanse edilmişti. Daha geniş bir tüketici kitlesine hitap etmek adına renk seçeneğini arttırma kararı alan Samsung, beyazlara bürünen Galaxy Note'u Güney Kore'de sergiledi.
İlk etapta Güney Kore'de satışa sunulacağı ve ilerleyen günlerde diğer pazarlarda boy göstereceği tahmin edilen beyaz Galaxy Note, siyah renkli versiyonla aynı nitelikleri ve aynı kutu içeriğini paylaşıyor.
Anavatanında satışa sunulduğu günden bu yana 60.000 satış seviyesine ulaşan Galaxy Note'un göze çarpan teknik detaylarını sizler için tekrar gündeme getirirsek;
- Dörtband GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği
- 5.3-inç, 800 x 1280 piksel, Super AMOLED dokunmatik kapasitif ekran
- Android Gingerbread işletim sistemi (Android Ice Cream Sandwich güncellemesi alacak)
- TouchWiz 4.0 arayüzü
- 1.4 GHz çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM
- 16 GB / 32 GB dahili flash bellek + microSD kart desteği
- Wi-Fi 802.11n, GPS, Bluetooth 3.0
- 8 MP kamera, otomatik odaklama, LED flaş, 1080p video kaydı
- 2 MP ön kamera
- 2500 mAh batarya
- Stylus kalem
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Not:Ciddiye alıp bir sürü link vererek her modelin satış rakamını verecek yorumlar yazmaya gerek yok
bu vergiler kimin sucu kie
yeşillisi benim
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
30491 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, samsung ve güney kore