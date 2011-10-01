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Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor; 22.akademi Düzce'de açıldı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Microsoft, "Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor" projesi kapsamındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'a bu doğrultuda yatırım yapacağını açıklayan Microsoft, projenin 22.akademisini Düzce'de açtı. 28 Eylül itibariyle bilgisayar konusunda birşeyler öğrenmek isteyen herkese açık olan bilişim akademisine, bir süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden Gençlik Meclisi üyesi Ahmet Şengül'ün ismi verildi.

Microsoft'un önderliğinde ülkemize kazandırılan 22.bilişim akademisi olan "Habitat Ahmet Şengül Bilişim Akademisi"'nde toplam 12 bilgisayar yer alıyor. Uzman eğitmenlerin görev alacağı akademiden bütün Düzceliler faydalanabilecek.

Projenin destekçilerinden biri olan "Habitat için Gençlik" derneğinin başkanı Sezai Hızır, açılan akademilerde şimdiye kadar kimsenin isminin verilmediğini vurgulayarak; gençlere ve çalışmalarına en çok yerel yönetimlerin sahip çıkması gerektiğini çünkü ülkemizin geleceği için elini taşın altına koyan gençlere ihtiyacı olduğunu ifade etti. Microsoft Türkiye'nin sosyal sorumluluk müdürü Erdem Erkul ise ülke çapında "Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitimi" verdiklerini belirtirken; bilişimin girişimcilik konusunda çok önemli bir araç olarak gördükleri için Habitat Ahmet Şengül Bilişim Akademisi'nde temel eğitimin üzerine girişimcilere yönelik olarak internet sitesi ve yazılım geliştirme gibi konuları da müfredata eklediklerini ifade etti.

Editörün Notu: Sayıları her geçen gün artan akademilerin ülkemize ve geleceğimize hayırlı olması dileğiyle...


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mehmetturk52 7 yıl
Yerli yazılım yayılmasın diye adamlar icabında yok pahasına Windows bile satarlar. Adamlar uyanık, biz ise ağzımızı açıp bakıyoruz bön bön.
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lTriviuml 7 yıl
12 bilgisayar yer alıyor. Uzman eğitmenlerin görev alacağı akademiden bütün Düzceliler faydalanabilecek. yinede adamlar ugrasıyor. Neden windows sorusunun cevabıda guzel bi şekilde verilmiş =)
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Batuist 7 yıl
Microsoft'un önderliğinde ülkemize kazandırılan 22.bilişim akademisi

bu sebepten dolayı olabilir mi? neden Microsoft ürürnlerinin sorusu?
Madem öyle pardus diyorsunuzda neden pardus yada tübitak böyle eğitim seminerleri yada projeleri başlatmıyor da ta okyanus ötesinden gelipte çalışan insanlara laf atıyorsunuz? Tamam bende isterim yerli ürünümüz yaygınlaşsın diye ama bu dünyada duygusal insanlar değil çalışıp iş yapan insanlar kazanır. Öyle sızlanıp yerinde oturmayla şikayet etmeyle bu sorunların üstesinden gelemeyiz. İcraat yok ama şikayet var.. Geçiniz bunları..
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba,
Maalesef projede Pardus yerine Windows kullanılıyor. Bir yandan bilişimde yerel kaynaklara yönelelim diye uğraşırken bir yandan da gençlerimize Microsoft ürünleriyle eğitim vererek onları Microsoft ürünlerine aşina ediyor ve kendimizi daha da bağımlı kılıyoruz ayrıca tüm bunları TÜBİTAK bir sürü kaynak ayırıp Pardus işletim sistemini geliştirirken yapıyoruz.
Şunu da belirteyim; bir zamanlar projenin içerisindeydim ve proje dahilinde eğitim de verdim, daha sonra projeden atıldım.
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Pre-clinic 7 yıl
adamlar yoksa neden bedava kurs açsın çıkarı olmadan ürünlerinin yaygınlaşmasını sağlayacak
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DH Misafiri 7 yıl
'Microsoft'un önderliğinde ülkemize kazandırılan 22.bilişim akademisi olan "Habitat Ahmet Şengül Bilişim Akademisi"'nde toplam 12 bilgisayar yer alıyor. Uzman eğitmenlerin görev alacağı akademiden bütün Düzceliler faydalanabilecek.'
iyi güzelde 12 bilgisayar ile bütün Düzce faydalanabilecek yani... Enteresan Microsoft cimriymiş gerçekten ...
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umut_baris 7 yıl
Pardus varken neden windows?

Yine birilerine para kazandırılıyor.
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