Biletlere fahiş tutarda ek ücret yansıttığı için Biletix’e soruşturma!

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Rekabet Kurumu, bugün yaptığı açıklama ile Biletix ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) hakkında soruşturma açtığını duyurdu.

Rekabet Kurumu, Biletix’in bilet satarken, etkinlik ücretine ek olarak fahiş tutarlarda ilave ücret eklediği gerekçesiyle soruşturma açtı. Kurum tarafından, “Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş.’nin, sattığı biletlerin fiyatlarına fahiş tutarlarda hizmet bedeli, işlem bedeli, kargo bedeli gibi isimler altında ekstra masraflar eklemek yoluyla ve organizatörlerle imzaladığı münhasır sözleşmelerle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.” sözlerine yer verildi.

Biletix’te etkinlik sayfalarında yazan bilet fiyatı, yanıltıcı oluyor. Bilet fiyatını makul bulup satın alma aşamasını ilerlediğinizde, hiç hesapta olmayan ek ücretler ile karşılaşıyorsunuz. Örneğin etkinliğe katılmanız için gönderilecek e-posta ve biletten dahi ekstra ücret alıyor. Bilet ücreti, hizmet bedeli gibi ek ücretleri ödemeyi kabul etmediğiniz takdirde bilet alımı gerçekleştiremiyorsunuz.

Rekabet Kurumu ayrıca TURSAB hakkında soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın gerekçesi olarak hac kontenjanının dağıtımı ve hac acentelerinin teminatlarının belirlenmesindeki uygunsuzluklar gösterildi. Rekabet Kurumu, Biletix ve TURSAB’ın rekabet kurallarını ihlal edip etmediğine yönelik kararını, detaylı araştırmaların ardından açıklayacak.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/biletix-bilet-dagitim-basim-ve-ticaret-a-4e718e505eace91180fe00505694b4c6