Kim Nerede? 60 Puffin OS akıllı telefon pazarında devrim yapma niyetinde 60 2020 Hyundai Sonata Hybrid tanıtıldı: Güneş panelli tavan ve yeni teknolojiler 54 ASELSAN ve Turkcell ortaklığında geliştirilen 5G uyumlu antenler göreve başladı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Biletlere fahiş tutarda ek ücret yansıttığı için Biletix’e soruşturma!

Rekabet Kurumu, Biletix ve TURSAB hakkında soruşturma açtı. Biletix'e açtığı soruşturmaya gerekçe olarak bilet fiyatlarına eklenen ilave ücretlerin fahiş tutarlarda olması gösterildi.
4 sa.
2b
23
16
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Biletlere fahiş tutarda ek ücret yansıttığı için Biletix’e soruşturma!
Tam Boyutta Gör

Rekabet Kurumu, bugün yaptığı açıklama ile Biletix ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) hakkında soruşturma açtığını duyurdu.

Rekabet Kurumu, Biletix’in bilet satarken, etkinlik ücretine ek olarak fahiş tutarlarda ilave ücret eklediği gerekçesiyle soruşturma açtı. Kurum tarafından, “Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş.’nin, sattığı biletlerin fiyatlarına fahiş tutarlarda hizmet bedeli, işlem bedeli, kargo bedeli gibi isimler altında ekstra masraflar eklemek yoluyla ve organizatörlerle imzaladığı münhasır sözleşmelerle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.” sözlerine yer verildi.

Biletix’te etkinlik sayfalarında yazan bilet fiyatı, yanıltıcı oluyor. Bilet fiyatını makul bulup satın alma aşamasını ilerlediğinizde, hiç hesapta olmayan ek ücretler ile karşılaşıyorsunuz. Örneğin etkinliğe katılmanız için gönderilecek e-posta ve biletten dahi ekstra ücret alıyor. Bilet ücreti, hizmet bedeli gibi ek ücretleri ödemeyi kabul etmediğiniz takdirde bilet alımı gerçekleştiremiyorsunuz.

Rekabet Kurumu ayrıca TURSAB hakkında soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın gerekçesi olarak hac kontenjanının dağıtımı ve hac acentelerinin teminatlarının belirlenmesindeki uygunsuzluklar gösterildi. Rekabet Kurumu, Biletix ve TURSAB’ın rekabet kurallarını ihlal edip etmediğine yönelik kararını, detaylı araştırmaların ardından açıklayacak.


https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/biletix-bilet-dagitim-basim-ve-ticaret-a-4e718e505eace91180fe00505694b4c6 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
EienV 3 sa. yeni yorumcu en beğenilen
ülkede arınma gecesi gibi herkes çıldırdı millet kafasına göre zam,bedel ekliyor her şeye,bu iyi olmuş
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremec 3 sa.
Soruşturma Hizmet Bedeli +10TL
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hardtracker 3 sa. raxetul
Devletin kendisinde nasil bir kurumsal ahlak kalintisi var ki, baska ozel kurumlara ahlak cezalari kesiyor ??
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
| OMG! | 3 dk.
Araştırma ve soruşturma sonucunda caydırıcı bir yaptırım uygulanacak mı ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkaytetik7 56 dk. yeni yorumcu
link.tl/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Curimo 1 sa.
Hırsız oldu memlekette herkes özelinden tut tüzeline kadar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DOMIX 1 sa.
Rekabet kurulu aynı hassasiyeti
Elektrik
Telekomünikasyon
Yakıt
giderlerindeki "ek ücret" ler içinde göstersin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaC53 1 sa.
Boşlar gelmiş, boşları alalım lütfen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaB0 1 sa.
Rekabet kurumu hazır elini bulaştırmışken elektrik, doğalgaz, su, internet, gsm operatörleri vb bir çok kurumuda merceği altına alsa keşke. Ne paralar verdik, veriyoruz. Artık millet olarak bu maddi tecavüzden zevk almaktan vazgeçmemiz gerekiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Baelros 1 sa.
Ayni sorusturmayi havayolu sirketleri icinde, ozellikle Pegasus icinde yapsalar ne guzel olur. Online bilet alirken check-in bedeli, hizmet bedeli gibi salak sacma bedeller ekliyorlar. Check-in bile online yapiyorken neyin parasi bu?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 sa.
Yıllardır tekel adamlar, kesen kesilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
borukuzen 2 sa.
Bir ülkenin yönetimi zengini daha zengin etmek üzerine inşa edilmişse o ülkede tüm kurumlar çürümeye başlamıştır. Bu durumun yansımaları böyle haberlerde saklı...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EienV 3 sa. yeni yorumcu en beğenilen
ülkede arınma gecesi gibi herkes çıldırdı millet kafasına göre zam,bedel ekliyor her şeye,bu iyi olmuş
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
IceRulez +39 Antikaruh +35 clb12 +33 smart1978 +28 uysaloguz +28 GameboyColor +24 enders07 +24 eas722 +22 alito +22 fotifoti +19
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
3 Üye, 20 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2027 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
eğlence, müzik ve
10 etiket daha ceza rekabet kurumu rekabet kurulu konser biletix tursab bilet Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 dk. Kylo Ren çizgi roman serisi Marvel Comics tarafından yayınlanacak 31 dk. Snowpiercer dizi olarak dönüyor 1 sa. Puffin OS akıllı telefon pazarında devrim yapma niyetinde 1 sa. 2020'de çıkacak iPhone'lar 120 Hz ekrana sahip olabilir 2 sa. 121 yaşındaki elektrikli araç ABD'de açık artırma ile satılacak 2 sa. 2019 yılı Hyperloop yarışmasında geçen yılın birincisinden yeni bir hız rekoru geldi 3 sa. Microsoft, AR ve VR gelişimini destekleyen XR derneğine katıldı 3 sa. 2020 Hyundai Sonata Hybrid tanıtıldı: Güneş panelli tavan ve yeni teknolojiler 3 sa. Yüksek hızlı internetin kurumlara ve işletmelere sağladığı kolaylıklar 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Biletlere fahiş tutarda ek ücret yansıttığı için Biletix’e soruşturma! Sonraki Android tarafının en güçlüsü Asus ROG Phone 2 duyuruldu 5 sa. Hindistan, Ay'a uzay aracı gönderdi: İşte tarihi görevin detayları 5 sa. Android’de kablosuz kulaklık kontrolü daha kapsamlı hale geliyor 6 sa. Google Pixel 4'ün yeni görselleri cihazın detaylarını ortaya koyuyor 6 sa. ASELSAN ve Turkcell ortaklığında geliştirilen 5G uyumlu antenler göreve başladı 7 sa. YouTube Music, ses ve video arasında geçişi kolaylaştırıyor 7 sa. Beyaz Saray ve ABD'li teknoloji şirketleri, özel bir toplantıda Huawei yasağını görüşecek 8 sa. Tinder, Google Play'e komisyon vermemek için kendi ödeme sistemini kullanacak 18 sa. LightSail 2, uzaydan Dünya'nın inanılmaz fotoğraflarını yakaladı 19 sa. Çin’den CRISPR gen düzenleme yöntemine bir alternatif geldi 19 sa. The Lion King, gişedeki macerasına rekorlarla başladı 21 sa. 2si1 | Arabada Telefon Kullan"MA" 22 sa. RTX 2080 Super’in benchmark sonucu sızdı: 699$’a Titan V performansı 23 sa. Samsung'un iptal edilen, tam ekranlı ve düğmesiz telefonunun tasarımı ortaya çıktı 1 gün Honor 9X, 9X Pro ve Mate 30 Lite'ın görselleri ortaya çıktı 1 gün Dövmeler biyobelirteç olarak kullanılabilecek 1 gün LG, 2019 iPhone modellerinin OLED tedarikçileri arasına girdi 1 gün İlaçlar 3D yazıcı ile tek bir kapsülde üretilecek 1 gün Resident Evil 6'nın Switch versiyonundan 5 dakikalık oynanış videosu yayınlandı 1 gün Apple Card, ABD'nin ardından ilk olarak Kanada'da kullanıma sunulacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
LightSail 2, uzaydan Dünya'nın inanılmaz fotoğraflarını yakaladı
DonanımHaber
İstanbul’un trafik sorunu hem cebimizi yakıyor hem de hayatımı...
DonanımHaber
Marvel, yeni 'Blade' projesini resmen duyurdu
DonanımHaber
Overwatch'ın Role Queue Sistemi Test Sunucularında Denemeye Aç...
Bölüm Sonu Canavarı
Carrefour Sigara Stoklamaya Başlamış.
DH Forum
PUBG'nin Dördüncü Sezonu Sinematik Bir Fragmanla Karşımızda
Bölüm Sonu Canavarı
IMEİ Kayıt Ücreti 1500 TL Olmuş Hayırlı Olsun
DH Forum
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim