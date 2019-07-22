Biletlere fahiş tutarda ek ücret yansıttığı için Biletix’e soruşturma!

Rekabet Kurumu, Biletix’in bilet satarken, etkinlik ücretine ek olarak fahiş tutarlarda ilave ücret eklediği gerekçesiyle soruşturma açtı. Kurum tarafından, “Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş.’nin, sattığı biletlerin fiyatlarına fahiş tutarlarda hizmet bedeli, işlem bedeli, kargo bedeli gibi isimler altında ekstra masraflar eklemek yoluyla ve organizatörlerle imzaladığı münhasır sözleşmelerle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.” sözlerine yer verildi.
Rekabet Kurumu ayrıca TURSAB hakkında soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın gerekçesi olarak hac kontenjanının dağıtımı ve hac acentelerinin teminatlarının belirlenmesindeki uygunsuzluklar gösterildi. Rekabet Kurumu, Biletix ve TURSAB’ın rekabet kurallarını ihlal edip etmediğine yönelik kararını, detaylı araştırmaların ardından açıklayacak.
https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/biletix-bilet-dagitim-basim-ve-ticaret-a-4e718e505eace91180fe00505694b4c6 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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giderlerindeki "ek ücret" ler içinde göstersin.
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