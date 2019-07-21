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Netflix bir gecede tam 17 milyar dolar kaybetti

Netflix cephesinde işler hiç ama hiç yolunda gitmiyor. Halka arz olan Netflix'in borsa değeri tam 10 puan düşerek 325 dolarla adeta dibe çakıldı. İşte detaylar :
2 sa.
6,2b
141
11
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Geçtiğimiz günlerde tarihinde ilk defa bir ay içerisindeki abone sayısının azaldığını açıklayan Netflix, bu durumun faturasını çok ağır ödemişe benziyor.
Yaptığı abone açıklamasının üzerinden saatler dahi geçmemişken Netflix'in borsa değeri tam 10 puan düşerek 325 dolarla adeta dibe çakıldı.
Halka arzı olan şirket böylece bir gecede 17 milyar dolar değer kaybetti. Bu değer düşüşü bu denli büyük çaplı bir şirketin son yıllarda yaşadığı en büyük değer kaybı olarak göze çarpıyor.
Son aylarda bünyesine kattığı ve çıkardığı yapımlarla, dizilerle ve filmlerle izleyicilerin tepkisini çeken Netflix'in bu duruma nasıl reaksiyon göstereceğini hep beraber göreceğiz.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Netflix_Bir_Gecede_Tam_17_Milyar_Dolar_Kaybetti-95077.htm Yorum Yaz
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clb12 1 sa. en beğenilen
Netflix böylesine kalitesiz içeriklerle devam ettiği sürece abone kaybetmeye devam edecek.
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Silent Guardian 17 dk.
335’ten 325’e düşmüş. Azdan az çoktan çok gider beyler... Yukarıda bir arkadaş tüm sezonu verirsen öyle olur demiş, Türkiye için haklı kesinlikle ama yurt dışını bilemem. 1 haftada izlersin çoğu dizisini.
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suicide sheep 1 sa. yeni yorumcu
1 gecede hatta 1 saniyede komple sezonu verirsen normaldir.
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10ff 1 sa.
Çok iyi olmuş...
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clb12 1 sa. en beğenilen
Netflix böylesine kalitesiz içeriklerle devam ettiği sürece abone kaybetmeye devam edecek.
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aschil 1 sa.
gelişimini hala tamamlamadı ki
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Tolgá 1 sa.
dexter ı kaldırmışlar
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Marquis-de-Sade` 2 sa.
Youtube, Netflix'i koltuğundan edecektir.
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Musty3535123 2 sa.
netflix bu sektörde ilkti, ekmeğini yeterince yedi. şimdi rakipler gelmeye başlıyor, bundan sonra eski yükselişler olmaz, düşebilir ama en kötü küçülerek yoluna devam eder.
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RapscallioN 2 sa.
Adamlarin milyarlarca dolar borclari var, daha birsey yemis degiller. Gelecege oynuyorlar.
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interwap 2 sa.
Netflix balon gibi patlayabilir mi?
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smart1978 2 sa.
Anlik seylerdir. Iflas bayragi diktikleri yok...
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