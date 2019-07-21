Geçtiğimiz günlerde tarihinde ilk defa bir ay içerisindeki abone sayısının azaldığını açıklayan Netflix, bu durumun faturasını çok ağır ödemişe benziyor.

Yaptığı abone açıklamasının üzerinden saatler dahi geçmemişken Netflix'in borsa değeri tam 10 puan düşerek 325 dolarla adeta dibe çakıldı.

Halka arzı olan şirket böylece bir gecede 17 milyar dolar değer kaybetti. Bu değer düşüşü bu denli büyük çaplı bir şirketin son yıllarda yaşadığı en büyük değer kaybı olarak göze çarpıyor.

Son aylarda bünyesine kattığı ve çıkardığı yapımlarla, dizilerle ve filmlerle izleyicilerin tepkisini çeken Netflix'in bu duruma nasıl reaksiyon göstereceğini hep beraber göreceğiz.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Netflix_Bir_Gecede_Tam_17_Milyar_Dolar_Kaybetti-95077.htm