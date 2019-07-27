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Bilgi yarışması Majotori kısa süreliğine ücretsiz

50 farklı hikâye anlatımı içerisinde bilgi yarışması yapan Majotori oyunu gün sonuna kadar Google Play mağazasında ücretsiz hale getirildi. Detaylar haberimizde.
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgi yarışması Majotori kısa süreliğine ücretsiz

Bilgi yarışması türüne yeni bir soluk getiren ve popüler oyunlar arasına giren Majotori gün sonuna kadar Google Play mağazasında ücretsiz hale gelmiş durumda.

Majotori neler sunuyor?

Trivia tarzında bir oyun olan Majotori, animasyonlu mini hikayeler ekleyerek türü biraz daha ilginç bir hale getirmiş. Ana karakter Lariat the Witch yan karakterlerin dileklerini yerine getirmek için ortaya çıkıyor. Tüm soruları bilir ve çarkta doğru cevaba denk gelirseniz karakterin dileği yerine geliyor. Aksi takdirde tam tersi gerçekleşiyor.

Ayrıca Bkz. "Street View programından Google’a yine ceza"

25 farklı karakterin dileğini yerine getirirken 50 farklı hikâye dinliyorsunuz. Karakterler her başlangıçta değişiyor. Oyunda tüm soruları bilirseniz çekilişte garanti kazanıyorsunuz ancak bir tane bile yanlış cevabınız olursa kaybetme olasılığınız artıyor. Dilerseniz hikayeleri devre dışı bırakıp sadece yarışma da yapabiliyorsunuz. 

Sorular video oyunları, dizi, sinema, genel kültür kategorilerinden geliyor ve toplamda 1000’den fazla soru mevcut. İngilizce ve İspanyolca dilinde olan oyun türün sevenleri uzun süre meşgul edecektir.

Majotori: Google Play II App Store

 

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