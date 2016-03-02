Bilgisayar dünyasının Nobel'i modern kriptografiye gitti

İnternet dünyasının Nobel'i olarak adlandırılan Turing ödülleri modern bilgisayar biliminin kurucusu sayılan İngiliz matematikçi Alan M. Turing anısına veriliyor. Google tarafından 1 milyon dolarlık büyük ödülle desteklenen bu yarışmanın kazananları belli oldu.

Bilgisayar programcıları Whitfield Diffie ve Martin E. Hellman 1970 yılında modern kriptografi çalışmalarıyla dikkat çekmişlerdi. Bu çalışmada internette herkese açık kanallara şifreli bir mesaj gönderiliyor. Elinizde bu mesajı görmek için genel bir anahtar varsa normal mesajı görüyorsunuz, eğer şifreli bir anahtar varsa özel mesajı görmeniz mümkün oluyor. Yani bir çeşit bölünmüş şifreleme yapılıyor.

Whitfield Diffie ve Martin E. Hellman'ın bu temel yöntemi bugün güvenlik protokollerinin kaynağı olarak görülüyor. İkili ödüllerini Haziran ayında San Francisco'da düzenlenecek ödül töreninde alacaklar. Bu ödüller ilk defa 1966 yılında verilmeye başlanmış ve geçen yıl ise modern veritabanına yaptığı katkılar yüzünden Michael Stonebraker'a verilmişti.

http://www.theverge.com/2016/3/1/11142150/turing-award-whitfield-diffie-martin-hellman-public-key-cryptography