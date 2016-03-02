Uzayda gördüğünüz en parlak cisim yakında insan yapımı olabilir

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"Robot astronotlar geliyor"

Geceleri gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz en parlak yıldız genellikle Sirius yıldız sistemidir, ancak sirius yıldız sistemi yerini insan yapımı bir uyduya kaptırmak üzere. Bir grup Rus mühendis, maddi desteği halk tarafından karşılanmış Mayak uydusunu yörüngeye fırlatmaya çok yakın olduklarını açıkladı.Mayak projesi Moskova'da bulunan Makina Mühendisliği Üniversitesi'nin mühendisleri tarafından başlatılmıştı. Rus bağış sitesi Boomstarter üzerinden yaklaşık 20 bin dolar toplama hedefiyle başlanan proje için yapılan bağışlar şimdiden 22 bin doları aştı. Rus mühendisler projeye yapılan ekstra yardımlarla beraber artık uydunun yapımı ve testleri için hazır olduklarını açıkladılar.Bir piramit şeklinde olan Mayak, Güneş'ten ve Dünya'dan gelen ışıkları üzerindeki dev reflektörlerle yansıtarak geceleri gökyüzündeki en parlak cisim haline gelecek. Yeryüzü'nden 600 kilometre yüksekliğe yerleşecek olan Mayak, bazı raporlara göre Ay'dan dahi daha parlak gözükecek.Projenin amaçlarından birisi uzay araştırmalarında maddi desteği halk tarafından karşılanmış bu tür girişimlerin de işe yarayabileceğini kanıtlamak. Araştırmacılar artık uzay araştırmalarının yalnızca devletlere ve büyük şirketlere özel bir alan olmadığını göstermek istiyorlar.Projenin bir diğer amacı ise genç insanları uzay araştırmaları için meraklandırmak olacak. Genç beyinleri kozmonotik çalışmalar için cezbetmenin, öncelikleri arasında yer aldığını belirten Roscosmos(Rusya Federal Uzay Ajansı) sözcüsü,"Roscosmos üniversitelerle çok ciddi bir şekilde işbirliği yapıyor. Mayak gibi projeleri destekleyerek öğrencilerin motivasyonlarını da artırıyoruz." ifadelerini kullandı.Roscosmos ve mühendislik grubu, Mayak uydusunu Soyuz-2 roketiyle önümüzdeki Temmuz ayında yörüngeye fırlatmak için anlaşmaya vardılar. Uydu üzerindeki çalışmalar nedeniyle bu tarihin biraz daha ertelenebileceği konuşuluyor olsa da Rus mühendislerin oldukça heyecan verici bir işe imza attıkları kesin.