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Uzayda gördüğünüz en parlak cisim yakında insan yapımı olabilir

Gökyüzündeki en parlak yıldız Sirius konumunu insan yapımı bir uyduya kaptırıyor. Rus mühendislerin maddi desteği halk tarafından karşılanmış Maya projesi yakında hayata geçecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,7b
1
51
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geceleri gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz en parlak yıldız genellikle Sirius yıldız sistemidir, ancak sirius yıldız sistemi yerini insan yapımı bir uyduya kaptırmak üzere. Bir grup Rus mühendis, maddi desteği halk tarafından karşılanmış Mayak uydusunu yörüngeye fırlatmaya çok yakın olduklarını açıkladı.

Mayak projesi Moskova'da bulunan Makina Mühendisliği Üniversitesi'nin mühendisleri tarafından başlatılmıştı. Rus bağış sitesi Boomstarter üzerinden yaklaşık 20 bin dolar toplama hedefiyle başlanan proje için yapılan bağışlar şimdiden 22 bin doları aştı. Rus mühendisler projeye yapılan ekstra yardımlarla beraber artık uydunun yapımı ve testleri için hazır olduklarını açıkladılar.

Bir piramit şeklinde olan Mayak, Güneş'ten ve Dünya'dan gelen ışıkları üzerindeki dev reflektörlerle yansıtarak geceleri gökyüzündeki en parlak cisim haline gelecek. Yeryüzü'nden 600 kilometre yüksekliğe yerleşecek olan Mayak, bazı raporlara göre Ay'dan dahi daha parlak gözükecek.

Ayrıca Bkz. "Robot astronotlar geliyor"
Projenin amaçlarından birisi uzay araştırmalarında maddi desteği halk tarafından karşılanmış bu tür girişimlerin de işe yarayabileceğini kanıtlamak. Araştırmacılar artık uzay araştırmalarının yalnızca devletlere ve büyük şirketlere özel bir alan olmadığını göstermek istiyorlar.

Projenin bir diğer amacı ise genç insanları uzay araştırmaları için meraklandırmak olacak. Genç beyinleri kozmonotik çalışmalar için cezbetmenin, öncelikleri arasında yer aldığını belirten Roscosmos(Rusya Federal Uzay Ajansı) sözcüsü,"Roscosmos üniversitelerle çok ciddi bir şekilde işbirliği yapıyor. Mayak gibi projeleri destekleyerek öğrencilerin motivasyonlarını da artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Roscosmos ve mühendislik grubu, Mayak uydusunu Soyuz-2 roketiyle önümüzdeki Temmuz ayında yörüngeye fırlatmak için anlaşmaya vardılar. Uydu üzerindeki çalışmalar nedeniyle bu tarihin biraz daha ertelenebileceği konuşuluyor olsa da Rus mühendislerin oldukça heyecan verici bir işe imza attıkları kesin.

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/russian-satellite-mayak-brightest-star-boomstarter-a6905806.html Yorum Yaz
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emre1393 3 yıl en beğenilen
Bizde okunmuş fasulye TÜBİTAK'tan ödül alır anca. TÜBİTAK'ın beğenmedikleri de NASA'ya gider.
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GenkaNuank 3 yıl
Bu isin kanunu bilmem neyi yok mu arkadas ya. Yeryuzunu katleden insanoglu gokyuzunu de katleder bunun nesi iyi bir sey anlamadim. Eger sirf yildizdan daha parlak bi sey gokyuzunde olsun diye bagis yaptilarsa o insanlarin da aklindan supheye duserim sacmalik
Bu isin kanunu bilmem neyi yok mu arkadas ya. Yeryuzunu katleden insanoglu gokyuzunu de katleder bunun nesi iyi bir sey anlamadim. Eger sirf yildizdan daha parl...
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N. Chomsky 3 yıl

O para uyduyu uzaya fırlatacak roketin yakıt parasına yetmez. Dandik bir şey yapıp başarısız olduk diyerek tüm parayı cebe indirecekler. Muhtemelen en fazla bunun gibi bir şeyi yaparlar:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
O para uyduyu uzaya fırlatacak roketin yakıt parasına yetmez. Dandik bir şey yapıp başarısız olduk diyerek tüm parayı cebe indirecekler. Muhtemelen en faz...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Nostromo- 3 yıl
Bilime karşı değilim, insanlığa faydası olacaksa bilakis desteklerim. Ama ben bunda bir fayda göremiyorum. Bunların derdi haşa ALLAH ile sidik yarıştırmak. Güya kendilerince bak god bizde bunu yaptık işte
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Nemaho 3 yıl
Yok işe yaramazmış yok israfmış yok mazotuna yetmezmiş başımıza profesör oldular.Siz yapın bir tane de.Eleştirmesi kolay yapıyor adamlar,her şeyini hesaplamışlardır.

Yok biri diyor gps sistemleri değişsin yok şu olsun
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DH Misafiri 3 yıl
Bu uydu Turkiye ustunden gecerken vursak, sonra da uzay sahamizi isgal etti desek...
Nelerle ugrasiyoruz ya Rab!
Neyse, oncelikle bu cisim gokyuzundeki en parlak Yildiz olamaz, yildizlar kendileri isik kaynagi olan cisimlerdir. Ama gokyuzundeki en parlak cisim olabilir.
Ama bu cisim parlak olacaksa ve 600kmden gorulecekse , bayaaaaa bir buyuk olmasi gerekir. Yoksa sadece teleskopla farkedilebilen , belki sadece belirli rotalarda gorulebilen bir agustos bocegi olarak gorulur.
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ufuk172 3 yıl
Bu uydu Turkiye ustunden gecerken vursak, sonra da uzay sahamizi isgal etti desek...
Nelerle ugrasiyoruz ya Rab!
Neyse, oncelikle bu cisim gokyuzundeki en parlak Yildiz olamaz, yildizlar kendileri isik kaynagi olan cisimlerdir. Ama gokyuzundeki en parlak cisim olabilir.
Ama bu cisim parlak olacaksa ve 600kmden gorulecekse , bayaaaaa bir buyuk olmasi gerekir. Yoksa sadece teleskopla farkedilebilen , belki sadece belirli rotalarda gorulebilen bir agustos bocegi olarak gorulur.
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Amore 3 yıl
Dünyanın çevresini çöp haline getirmeye ne kadar hevesliyiz, biz göremeyeceğiz ancak uzak gelecekte Dünya, Satürn gibi olursa hiç şaşırılmaması gerekir.
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nsezgin_333 3 yıl
Aydan daha parlak olmasın, Caretta caretta lar şaşırır.. denge bozulur...
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Bu konuda uzun ve gereksiz yorum yazan insanlara dünya dan sesleniyorum. Gidip engin bilgilerinizle kitap yazsanıza...Buralarda harcanıyorsunuz.
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tobepeople 3 yıl
Equal Threshold
Ulan varya 1 kaç kişi Yeryüzünü İnsanoğlu katlediyor yazmış , ne komik insanlarsınız..Dünyaya zarar vermemiz İMKANSIZ , yıllarca meteor taşları ve gök cisimleriyle dövüldü , güneşin randyasyonel ışıklarına maruz kaldı..Ayriyeten her 50 yılda bir Güneş süpernovaya dönüşüyor.Bu şu demek Süpernova kütlesinin %1i bile dünyaya isabet etse belki yaşam imkansız hale gelir.Yani çok çevreci arkadaşlara sesleniyorum , İnsanlar dünya için bir tehdit değil biz dünya için ufak parazitleriz ve sadece kaşıntı yapıyoruz.Dünyaya zarar vermemiz imkansız denecek kadar fazla...Doğa kendi başına yıllar boyu bizim yaptığımızın 1 milyon katı kadar felaketle ayakta kaldı..Senin yere attığın poşet fıs etkisi yaratır..O yüzden çevreci tavırla takınmayın çevreye zarar veremezsiniz he kendimize zarar veriyoruz orası ayrı mesele ama sonuç olarak bir insan ömrü bu zararı pek tartmaz. :)

Dünyaya doğal afetlerden fazla zarar verdiğimizin En basit kanıtı sadece 200 yılda Atmosfere verilen zarar ile Ozon Tabakası kendini yenileyemiyor çünkü biz kirletmeye devam ediyoruz Türkiye'de 1998 den beri aşırı sıcaklar yüzünden çok belirgin su sorunu oldu güneş atmosfer deliği yüzünden çok fazla zarar verdi daha da verecek kuzey kutbu sürekli eriyor kütlesi azalıyor bir gün tamamen eriyecek ve tüm ülkeler sular altında kalacak nu su da güneş yüzünden buharlaşacak ancak bir kısmı yavaş yavaş kayboluyor 200 yıldır. Ozon tabakası incelmesinin önüne geçmek için öncelikle en ince kısmında güney kutbunda önlem almak gerekiyor ozonun tedariki üretiminden daha zor olduğundan antarktika kıtasında büyük bir ozon üretici kurulması gerekiyor oradaki insanların da ozonu kirletecek üretimleri engellenmeli karşı çıkarlarsa da yok etsinler tüm dünyanın yok olması mı bir kıtanın yok olması derseniz kıta derim tabii ki de.
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Aimstein 3 yıl tobepeople
Ozon tabakasımı ? Bu sadece bizim yaşamımız için gerekli olan şey , dünyanın umrunda bile olmaz.Bir gezegen veya doğa acı çekmez sadece acı çektirir..
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kazuya58 3 yıl
Equal Threshold

Ulan varya 1 kaç kişi Yeryüzünü İnsanoğlu katlediyor yazmış , ne komik insanlarsınız..Dünyaya zarar vermemiz İMKANSIZ , yıllarca meteor taşları ve gök cisimleriyle dövüldü , güneşin randyasyonel ışıklarına maruz kaldı..Ayriyeten her 50 yılda bir Güneş süpernovaya dönüşüyor.Bu şu demek Süpernova kütlesinin %1i bile dünyaya isabet etse belki yaşam imkansız hale gelir.Yani çok çevreci arkadaşlara sesleniyorum , İnsanlar dünya için bir tehdit değil biz dünya için ufak parazitleriz ve sadece kaşıntı yapıyoruz.Dünyaya zarar vermemiz imkansız denecek kadar fazla...Doğa kendi başına yıllar boyu bizim yaptığımızın 1 milyon katı kadar felaketle ayakta kaldı..Senin yere attığın poşet fıs etkisi yaratır..O yüzden çevreci tavırla takınmayın çevreye zarar veremezsiniz he kendimize zarar veriyoruz orası ayrı mesele ama sonuç olarak bir insan ömrü bu zararı pek tartmaz. :)





boşa gidiyor mis gibi oksijenler...

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St Batuhan 3 yıl
Haber girişte hatalı ama olay güzel sayılabilir. Güneş bir yıldızdır, geceleri denirse daha doğru olacaktır. Ayrıca cidden ışığı yansıtma durumu iyi değerlendirilmeli. Rusya adına geçerli olabilir konumlandırılma şekli olarak ama ülkemiz adına ya da güney bölgeler adına pek de görülebileceğini sanmıyorum ben de. Böyle bir kısımda cidden mesafe önemli ve boyut da keza aynı derecede.
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Glorfindel1907 3 yıl
İzlediğimiz tüm bilim kurgu filmleri gerçek olacak sanırım sonumuz matrix gibi olmasın

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elmek6 3 yıl
Uzayda gördüğünüz en parlak "yıldız" yakında insan yapımı olabilir....
Uzayda gördügümüz en parlak "yıldız" Günes degil mi?
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