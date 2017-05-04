Bilgisayar işlemlerine gerek duymadan koşabilen robot üretildi

Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC), yalnızca motoru ve mükemmelleştirilmiş tasarımı sayesinde dengeli bir şekilde koşabilen robot üretti. Koşma şeklinden ötürü deve kuşunu andıran ve bu isimle de anılan robot (gerçek adı Planar Elliptical Runner), küçük boyutlarına rağmen saatte 16 km hıza ulaşabiliyor.
Kendisi gibi koşabilen diğer robotlardan çok daha ucuz olan, daha az enerji tüketen ve hatta hız konusunda bazılarını geride bırakabilen PER, bu başarısını tasarımının yanı sıra “tepkin esneklik” ismi verilen özelliğine de borçlu. Tepkin esneklik, motorun çalıştığı sırada robotun bacaklarının bir dirençle karşılaşması durumunda bacaklara daha fazla güç verilmesini sağlıyor. Bu da robotun adım atabilmesini ve pozisyonuna göre arkada kalan bacağını ayarlayabilmesini mümkün kılarak dengeyi sağlıyor.
PER’ın insan boyutlarında olması durumunda saatte 32-48 km hıza ulaşabileceği düşünülüyor. Bu gibi robotlar insanlara gerek duyulduğu durumlarda kullanılması amacıyla geliştiriliyorlar.
https://www.engadget.com/2017/05/03/this-ostrich-robot-doesnt-need-to-think-to-run/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
engizisyonda hayal etmek, kurmak şirk koşmak demektir.
mekanik sistemleri inceleme lazım !
bir çarkın doğru zamanlı ve aksamanda dönmesi ; tüm düzenli çalışan sistemlerin anasıdır !
bakınız çarklı saat sistemleri !
eğer bu anlatımda bağ ve bağlantı kuramıyorsanız !
kendinizi biraz geliştirin !
2. olarak ; mekanik diye bir şey var belli bir düzene oturmuş ve belli bir düzende hareket etmesi istenilen tüm sistemler için bundan 200 yıl önce sanayi devrimi sürecinden tüm fabrika üretim bilgisayarsız otomasyonlarında zaten bu mekanik düzen uygulanmıştı, 200 yıl önce pratik uygulaması olan bir şeyi yeniden keşfetmek teknolojinin ne kadar ileri olduğunu gösteriyor :D
kalayi basmadan zahmet edip yazmissin, yinede 22 'siz daha iyi olurdu !
Zaten yürüme ve koşma hareketleri çok basit şeylerdir canlılarda. Beyin bu yürüme ve koşma işi için çok az ve basit komutlar kullanır.
Asıl zor ve karmaşık olan dengede durma ve çevre ile etkileşimi sağlamaktır.
Oyuncaklarla aynı mantıkta çalışıyor bu dört ayaklı şey. Robot demeniz için yapay zeka şart.
ayakta kalması bi gyro ile halledilebir ama senin nick neyin nesi, şeytanın zengini olmayabilirsin, 22 'si ne oluyor bu liseli rumuzumu ?
diye okudum ...
"koşabilen" kısmına kadar iyi gelmişin..
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