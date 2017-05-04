Bilgisayar işlemlerine gerek duymadan koşabilen robot üretildi





Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC), yalnızca motoru ve mükemmelleştirilmiş tasarımı sayesinde dengeli bir şekilde koşabilen robot üretti. Koşma şeklinden ötürü deve kuşunu andıran ve bu isimle de anılan robot (gerçek adı Planar Elliptical Runner), küçük boyutlarına rağmen saatte 16 km hıza ulaşabiliyor.

Kendisi gibi koşabilen diğer robotlardan çok daha ucuz olan, daha az enerji tüketen ve hatta hız konusunda bazılarını geride bırakabilen PER, bu başarısını tasarımının yanı sıra “tepkin esneklik” ismi verilen özelliğine de borçlu. Tepkin esneklik, motorun çalıştığı sırada robotun bacaklarının bir dirençle karşılaşması durumunda bacaklara daha fazla güç verilmesini sağlıyor. Bu da robotun adım atabilmesini ve pozisyonuna göre arkada kalan bacağını ayarlayabilmesini mümkün kılarak dengeyi sağlıyor.

PER’ın insan boyutlarında olması durumunda saatte 32-48 km hıza ulaşabileceği düşünülüyor. Bu gibi robotlar insanlara gerek duyulduğu durumlarda kullanılması amacıyla geliştiriliyorlar.

https://www.engadget.com/2017/05/03/this-ostrich-robot-doesnt-need-to-think-to-run/?ncid=txtlnkusaolp00000595