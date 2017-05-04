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Bilgisayar işlemlerine gerek duymadan koşabilen robot üretildi

IHMC, sensörlere ve karmaşık bilgisayar işlemlerine ihtiyaç duymadan koşabilen robot üretmeyi başardı. Tasarımı sayesinde oldukça hızlı koşabilen robot, rakiplerinden daha az enerji harcıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC), yalnızca motoru ve mükemmelleştirilmiş tasarımı sayesinde dengeli bir şekilde koşabilen robot üretti. Koşma şeklinden ötürü deve kuşunu andıran ve bu isimle de anılan robot (gerçek adı Planar Elliptical Runner), küçük boyutlarına rağmen saatte 16 km hıza ulaşabiliyor.

Kendisi gibi koşabilen diğer robotlardan çok daha ucuz olan, daha az enerji tüketen ve hatta hız konusunda bazılarını geride bırakabilen PER, bu başarısını tasarımının yanı sıra “tepkin esneklik” ismi verilen özelliğine de borçlu. Tepkin esneklik, motorun çalıştığı sırada robotun bacaklarının bir dirençle karşılaşması durumunda bacaklara daha fazla güç verilmesini sağlıyor. Bu da robotun adım atabilmesini ve pozisyonuna göre arkada kalan bacağını ayarlayabilmesini mümkün kılarak dengeyi sağlıyor.

PER’ın insan boyutlarında olması durumunda saatte 32-48 km hıza ulaşabileceği düşünülüyor. Bu gibi robotlar insanlara gerek duyulduğu durumlarda kullanılması amacıyla geliştiriliyorlar.


https://www.engadget.com/2017/05/03/this-ostrich-robot-doesnt-need-to-think-to-run/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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kmlfgkc 2 yıl en beğenilen
kod denetleyici yoksa ona robot değil mekanizma denir..
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tobepeople 2 yıl
Yaw zaten cama vantuzla kendini dengeliyor koşabilen olayı hikaye kaldırsınlar o cam kısmı da koşsun görelim daha onu bile yapamamışlar :D
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DH Misafiri 2 yıl
Neden hemen bir muhalefetlik yok takılınca kalkmazsa çöp falan... Kardeşim her iş için başlangıç yapıyorsun sen hiç hayal edebilir miydin bir robot yapiyim de hiç işlemsiz koşsun diye? Bu adamlar hayal etmişler ve bir sonuç elde etmişler. Asıl önemli olan bu işte biz hayal edemediğimizden bir şeyler yapamıyoruz, hayal edemediğimizden gelişemiyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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arel.gr 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Neden hemen bir muhalefetlik yok takılınca kalkmazsa çöp falan... Kardeşim her iş için başlangıç yapıyorsun sen hiç hayal edebilir miydin bir robot yapiyim de hiç işlemsiz koşsun diye? Bu adamlar hayal etmişler ve bir sonuç elde etmişler. Asıl önemli olan bu işte biz hayal edemediğimizden bir şeyler yapamıyoruz, hayal edemediğimizden gelişemiyoruz.

engizisyonda hayal etmek, kurmak şirk koşmak demektir.
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arel.gr 2 yıl
kuş robot mu hocam ?
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SEO-Uzmanı 2 yıl arel.gr
arel.gr
kuş robot mu hocam ?

mekanik sistemleri inceleme lazım !
bir çarkın doğru zamanlı ve aksamanda dönmesi ; tüm düzenli çalışan sistemlerin anasıdır !
bakınız çarklı saat sistemleri !
eğer bu anlatımda bağ ve bağlantı kuramıyorsanız !
kendinizi biraz geliştirin !
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SEO-Uzmanı 2 yıl
her şeyden önce donanım haberin yeni arayüzünü hiç sevmedim ! :(
2. olarak ; mekanik diye bir şey var belli bir düzene oturmuş ve belli bir düzende hareket etmesi istenilen tüm sistemler için bundan 200 yıl önce sanayi devrimi sürecinden tüm fabrika üretim bilgisayarsız otomasyonlarında zaten bu mekanik düzen uygulanmıştı, 200 yıl önce pratik uygulaması olan bir şeyi yeniden keşfetmek teknolojinin ne kadar ileri olduğunu gösteriyor :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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arel.gr 2 yıl
iyi sebepli ve hikayeli nick 'mish

kalayi basmadan zahmet edip yazmissin, yinede 22 'siz daha iyi olurdu !
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hanox 2 yıl
magnificent :)))
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yoksulseytan22 2 yıl
İyi tamam. Peki koşarken takıldı düştü. Tekrar ayağa kalkabiliyor mu? Kalkmıyorsa çöp.
Zaten yürüme ve koşma hareketleri çok basit şeylerdir canlılarda. Beyin bu yürüme ve koşma işi için çok az ve basit komutlar kullanır.

Asıl zor ve karmaşık olan dengede durma ve çevre ile etkileşimi sağlamaktır.

Oyuncaklarla aynı mantıkta çalışıyor bu dört ayaklı şey. Robot demeniz için yapay zeka şart.
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arel.gr 2 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22
İyi tamam. Peki koşarken takıldı düştü. Tekrar ayağa kalkabiliyor mu? Kalkmıyorsa çöp.
Zaten yürüme ve koşma hareketleri çok basit şeylerdir canlılarda. Beyin bu yürüme ve koşma işi için çok az ve basit komutlar kullanır.

Asıl zor ve karmaşık olan dengede durma ve çevre ile etkileşimi sağlamaktır.

Oyuncaklarla aynı mantıkta çalışıyor bu dört ayaklı şey. Robot demeniz için yapay zeka şart.

ayakta kalması bi gyro ile halledilebir ama senin nick neyin nesi, şeytanın zengini olmayabilirsin, 22 'si ne oluyor bu liseli rumuzumu ?
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sniper23 2 yıl
"Bilgisayar işlemlerine gerek duymadan insan öldürebilen robot üretildi"
diye okudum ...
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karahuso 2 yıl sniper23
sniper23

"Bilgisayar işlemlerine gerek duymadan insan öldürebilen robot üretildi"

diye okudum ...

"koşabilen" kısmına kadar iyi gelmişin..
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kmlfgkc 2 yıl en beğenilen
kod denetleyici yoksa ona robot değil mekanizma denir..
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kadirirdem 2 yıl kmlfgkc
Haklısın.
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Tensi 1 yıl kmlfgkc
Karel Capek'in robotlari mekanikti, kod denetleyici yoktu. Hos, zaten kitabin yazildigi zaman birak kod denetleyiciyi elektronik kavrami bile yoktu.
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