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Bilim adamları farelerin hafızalarını yanıltmayı başardı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilim adamları farelerin hafızalarını yanıltmayı başardı

Inception adlı bilim kurgu filmiyle gündeme gelen insan hafızasını yanıltma ve yanlış hatıralar oluşturma konusu, bilim adamlarını de epey meşgul ediyor. Massachusetts Institute of Technology - MIT bilimadamları, farelerin nöronlarını yanıltarak yanlış hatıralar hatırlamalarına sebep olmayı başardı. 

Memelilerin beyninde Hippocampus adı verilen bölümde hatıralar saklanıyor. Farelerin Hippocampus'ündeki kırmızı nöronlar ise belirli bir mekandaki yeni hatıraları saklıyor. 

Bilim adamları genetik olarak oynanmaya elverişli hale getirilmiş farelerin nöronlarını ışık parlamaları yoluyla aktive etmeyi başararak, bir kutunun içerisinde elektrik verildiğine dair hatıraların oluşmasına neden oldu. Böyle bir olayı fare daha önce hiç yaşamamıştı.

Ekip daha önce hatıraları saklayan hücreleri keşfederek bunları aktive etmeyi başarmışlardı. Ancak bu farenin eski hatıralarının canlanmasına sebep oldu. Yeni yöntemde hücreler aktive edilirken, farenin ayağına küçük küçük şoklar verilmeye başlandı. Böylece hatıralar manipüle edildi.

Bilimadamları yaptıkları deneylerle hücre davranışları ve hafızayı kontrol eden elektriksel akımı anlamaya çalışıyor ve gelecekte hafızadan kaynaklı rahatsızlıkları iyileştirmenin yollarını bulmayı ümit ediyor. 

http://www.technologyreview.com/news/517226/scientists-make-mice-remember-things-that-didnt-happen/ Yorum Yaz
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Godolphin 6 yıl en beğenilen
Şu fareler ne çekti bilim adamların dan.
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teramit 6 yıl
-abi sizin geçen aydan 6 kilo peynir var, hesabını ödemediniz
-hadi ya yedik mi o kadar
-yedin yedin.
:)
2 Yanıt Yanıtla +19
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Tom Hagen 6 yıl
hafıza yanıltılıyorsa hatıra eklenip çıkarılabilir veya değiştirebilirsinizde. Bu yolla katilden canlı bombaya bilim adamından askere kadar türlü görev adamı yetiştirebilirsiniz. Farelerde sonuç verdiyse insanlarda denenmeye başlamştır bile..
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aozgec 6 yıl
yakında hafızada sıkıntı olunca restore yazar en son backup'tan döneriz.
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Bordo38 6 yıl
Arkadaş ne geniş kafalısınız yahu hayvanlara bir eziyet yok sonuçta yeni keşfedilmiş bir şeyi insan üzerinde deniyemezsiniz buna kimse izin vermez bazı şeylerin hayvanlarda verdiği tepkiyi aynı insanda veriyor o yüzden önce hayvanlarda deneniyor sonuçta farenin hafızasını sildin ne oldu zaten o hayvan beyinsiz deilmiydi ?
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umut_baris 6 yıl
Emperyalizm bir adım daha atmış oldu böylece.

Ne çekti be şu gezegen emperyalizmden!
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THESTER 6 yıl
Off Amerika'nın eline vermeyin şöyle şeyleri... Zamanında da iyi niyetlerle atomu parçaladılar Amerika onu bile gitti adam öldürmek için kullandı. Ama yok akıllanmaz bu insan oğlu....
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Umutcan 6 yıl THESTER
THESTER

Off Amerika'nın eline vermeyin şöyle şeyleri... Zamanında da iyi niyetlerle atomu parçaladılar Amerika onu bile gitti adam öldürmek için kullandı. Ama yok akıllanmaz bu insan oğlu....

Çok bilim kurgu gibi gelebilir ama bu teknik insanlar üzerine bir şekilde uygulanabilirse çok rahat adam öldürmek için kullanılabilir.
Örneğin bir insanın diğer tanımadığı bir insandan yapay hatıralar ile nefret etmesi sağlanarak kiralık katil yapılabilir. Veya savaşta ele geçirilen esirler
yapay hatıralar ile kendilerini eskiden beri amerika için az ücretle çalışan askerler olarak da tanıyabilir. Kısaca insanlar köleleştirilebilir.
Bu teknolojinin gelecekte insana tesir edebilen versiyonunun dünyanın en kötü niyetli ülkesi abd'nin eline geçebilme ihtimali zaten işin kötü yanı.
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THESTER 6 yıl
Bu yolla hafizaya bilgi de yüklenebilir. Artık bilimle ilgili o kadar çok şey biliyoruz ki öğrenmek sadece birdalını öğrenmek için bi ömür yetmiyor. Bu yolla bu problem aşılabilir :)
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cgforce 6 yıl
ne çektin be fare çektikmi okadar çektin çektin
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@CAN@ 6 yıl
İnsanlar Alzheimer olmamak için çalışma bekler, bunlar farelerin hafızasını siler.
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matmuhendisi 6 yıl
mutlular mı ??
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patronizm 6 yıl
Ulan şu fareleri öldürceklerine kekeleri öldürseler acayip sevap işlerler.
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OROFI 6 yıl
farenin kutunun içinde elektrik aldığına dair hatırayı bilim adamları nerden biliyor olm
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__BadblooD__ 6 yıl
Matrix gibi bilgi yüklenir ilerde artık beynimize
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