Bilim adamları farelerin hafızalarını yanıltmayı başardı





Inception adlı bilim kurgu filmiyle gündeme gelen insan hafızasını yanıltma ve yanlış hatıralar oluşturma konusu, bilim adamlarını de epey meşgul ediyor. Massachusetts Institute of Technology - MIT bilimadamları, farelerin nöronlarını yanıltarak yanlış hatıralar hatırlamalarına sebep olmayı başardı.





Memelilerin beyninde Hippocampus adı verilen bölümde hatıralar saklanıyor. Farelerin Hippocampus'ündeki kırmızı nöronlar ise belirli bir mekandaki yeni hatıraları saklıyor.





Bilim adamları genetik olarak oynanmaya elverişli hale getirilmiş farelerin nöronlarını ışık parlamaları yoluyla aktive etmeyi başararak, bir kutunun içerisinde elektrik verildiğine dair hatıraların oluşmasına neden oldu. Böyle bir olayı fare daha önce hiç yaşamamıştı.





Ekip daha önce hatıraları saklayan hücreleri keşfederek bunları aktive etmeyi başarmışlardı. Ancak bu farenin eski hatıralarının canlanmasına sebep oldu. Yeni yöntemde hücreler aktive edilirken, farenin ayağına küçük küçük şoklar verilmeye başlandı. Böylece hatıralar manipüle edildi.





Bilimadamları yaptıkları deneylerle hücre davranışları ve hafızayı kontrol eden elektriksel akımı anlamaya çalışıyor ve gelecekte hafızadan kaynaklı rahatsızlıkları iyileştirmenin yollarını bulmayı ümit ediyor.

http://www.technologyreview.com/news/517226/scientists-make-mice-remember-things-that-didnt-happen/