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Bilim insanları Nokia Lumia 1020'yi dijital mikroskop olarak kullanıyor

Nokia’nın piyasada çok fazla ilgi görmeyen akıllı telefonu Lumia 1020 için geliştirilen bu aksesuar, cihazın özellikle az gelişmiş ülkelerde mikroskop olarak kullanılmasını sağlıyor.
2 yıl
31,4b
1
62
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bilim insanları Nokia Lumia 1020'yi dijital mikroskop olarak kullanıyor
 
2013 yılında piyasaya sürülen ancak donanım özellikleriyle rakiplerinin bir adım gerisinde kalan Lumia 1020, aradan geçen dört yılın ardından oldukça farklı bir amaçla karşımıza çıkıyor. Öyle ki üstün kamera yeteneklerine sahip akıllı telefon, geliştirilen bu aksesuar sayesinde dijital bir mikroskoba dönüşüyor.
Kaliforniya Üniversitesi’nden (UCLA) ve İsveç’ten bir araya gelen bilim insanları üç boyutlu yazıcı ile yaklaşık 500 dolara ürettikleri kit sayesinde Lumia 1020'yi bilimsel araştırmalarda kullanmaya başladılar. 41 MP çözünürlüğünde Carl Zeiss lensin yanı sıra OIS ve Xenon flaş özellikleriyle üstün görüntüleme yeteneğine sahip cihaz ile moleküler teşhis ve DNA dizileme yapılabiliyor.
Araştırmacılar böylelikle oldukça pahalı olan mikroskopların yerine çok daha uygun fiyatlı bir alternatif ürettiklerini, az gelişmiş ülkelerde doktorların uzman laboratuvar ekipmanları olmadan karmaşık teşhisleri yerinde ve anında yapabileceklerini dile getiriyorlar.

http://www.nature.com/articles/ncomms13913 Yorum Yaz
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dr20mouse 2 yıl en beğenilen ardaq
ardaq
o zaman iphone'la atom parçalarsın.

Sen önce itunes'a karşı bağımsızlık mücadelesini kazan
4 Yanıt Yanıtla +105
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Glorfindel1907 2 yıl ardaq
ardaq
o zaman iphone'la atom parçalarsın.

Sen veya bir başkası fark etmez 4000TL'lik telefonlarınız'la şu kalitede fotoğraflar çekin madem öyle, Anca boş laf ve övgü icraat Koskocaman sıfır

Fotoğraflar bana aittir Başlıkta belirtilen Lumia 1020 ile çektim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
ardaqo zaman iphone'la atom parçalarsın.Sen veya bir başkası fark etmez 4000TL'lik telefonlarınız'la şu kalitede fotoğraflar çeki...
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3 Yanıt Yanıtla +61
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myhotyro 2 yıl
Yorumlardan zeka seviyemiz ortaya çıkıyor. Pisa testine ne hacet.
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DigitalWorld 2 yıl
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Bu da LG G4 ile çekildi. Resim Crop ( Orijinal Boyuttan Kesme ) tur.
Cihaza bağlı olduğu kadar, kişisel tecrübe, eğitim, yetenek ve ortam koşullarına da bağlıdır iyi bir fotoğraf.
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shadowtr 2 yıl
Lumia 1020 fotoğraf açısından aşmış bir telefon.
flickr.com/...
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WaylandIZMIR 2 yıl
Zamanında söyledik. Bu Win8 Phone iş yapmaz. Almayın etmeyin, paranıza yazık etmeyin dedik ama alanlar aldı yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun
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DH Misafiri 2 yıl
Bu telefonu çok almak istedimm ama ekran boyutu en az 5.0 inc olması gerekirdi ram 2 gb olsaydı birde hafızasıda arttılabilseydi bu telefonu alacaktımm nokia böyle bir telefona full hd ekran kullanması gerekirdi
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LegendM 2 yıl Piêr Dé Sans
Piêr Dé Sans
500px de bu tarz fotolar paylaşmaya utanır insan. Ordakileri görünce fotoğraf çekmekten vazgeçiyorum ben


Oyle demeyin hocam, profesyonel fotografcilar da profesyonel baslamiyor bu ise. Ayrica ekipman zaten ortada utanacak birsey yok derim bana gore.
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Piêr Dé Sans 2 yıl LegendM
işin şakasıydı zaten. Ben de paylaşıyordum da. Biraz bakınca adamın morali bozulmuyor değil
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cakalll 2 yıl
birakın 808 ve 1020 yi geçen gün,yıllar önce n8 le cektiğim fotoğraflara bakıyorum detaylar inanılmaz güzel..umarım nokia bu başarısını yeni android jenerasyonundada devam ettirir.
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sdc55 2 yıl
çok talep göreceğini zannetmiyorum
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alemburda34 2 yıl
Nokia hedef kitlesini gecte olsa buldu mu
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Yağsız Makarna 2 yıl
Bu telefonu almayı düşünmüştüm ancak o zaman param yoktu, telefon almak için şartlar yerine gelince de windows phone azalarak bitti
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ALBAY 2 yıl
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bilim, nokia ve
8 etiket daha mikroskop araştırma lumia 1020 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
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