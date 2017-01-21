Bilim insanları Nokia Lumia 1020'yi dijital mikroskop olarak kullanıyor

2013 yılında piyasaya sürülen ancak donanım özellikleriyle rakiplerinin bir adım gerisinde kalan Lumia 1020, aradan geçen dört yılın ardından oldukça farklı bir amaçla karşımıza çıkıyor. Öyle ki üstün kamera yeteneklerine sahip akıllı telefon, geliştirilen bu aksesuar sayesinde dijital bir mikroskoba dönüşüyor.

Kaliforniya Üniversitesi’nden (UCLA) ve İsveç’ten bir araya gelen bilim insanları üç boyutlu yazıcı ile yaklaşık 500 dolara ürettikleri kit sayesinde Lumia 1020'yi bilimsel araştırmalarda kullanmaya başladılar. 41 MP çözünürlüğünde Carl Zeiss lensin yanı sıra OIS ve Xenon flaş özellikleriyle üstün görüntüleme yeteneğine sahip cihaz ile moleküler teşhis ve DNA dizileme yapılabiliyor.

Araştırmacılar böylelikle oldukça pahalı olan mikroskopların yerine çok daha uygun fiyatlı bir alternatif ürettiklerini, az gelişmiş ülkelerde doktorların uzman laboratuvar ekipmanları olmadan karmaşık teşhisleri yerinde ve anında yapabileceklerini dile getiriyorlar.

http://www.nature.com/articles/ncomms13913