Bilim kurgu klasiği "Dünyaların Savaşı" dizi oluyor

Bilim kurgunun babası olarak anılan usta yazar H.G. Wells'in en sevilen eserleri arasında yer alan Dünyaların Savaşı (War of the Worlds), beyaz perdeden sonra şimdi de televizyona uyarlanıyor. Son yıllarda kurgusal diziler de çekmeye başlayan MTV, War of the Worlds dizisi için hazırlıklara başladı.

İlk olarak 1897 yılında yayınlanan klasik bilim-kurgu romanı, Dünya'nın bir anda Mars'tan çıkıp gelen uzaylılar tarafından istila edilmesini anlatıyor. Wells'in klasik romanını televizyona uyarlayacak kanal MTV olduğu için bu yeni uyarlamanın daha çok gençleri kapsayacak bir hikaye anlatması bekleniyor. Zira MTV daha çok Teen Wolf gibi gençlere yönelik dizileri ile tanınıyor.

Daha önce defalarca sinemaya uyarlanan War of the Worlds'e son olarak Steven Spielberg el atmıştı. Yönetmenliğini Spielberg'in üstlendiği War of the Worlds, 2005 yılında vizyona girdi ve dünya genelinde 591 milyon dolar hasılat elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Başrolünü Tom Cruise'ün üstlendiği film, dünyanın uzaylılar tarafından istila edilmesini bir ailenin hayatta kalma mücadelesi üzerinden anlatmıştı.

