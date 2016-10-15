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Bilim kurgu klasiği "Dünyaların Savaşı" dizi oluyor

Daha önce Steven Spielberg tarafından beyaz perdeye uyarlanan klasik bilim kurgu romanı Dünyaların Savaşı, şimdi de televizyona uyarlanıyor. MTV, Dünyaların Savaşı dizisi için hazırlıklara başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,9b
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13
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bilim kurgunun babası olarak anılan usta yazar H.G. Wells'in en sevilen eserleri arasında yer alan Dünyaların Savaşı (War of the Worlds), beyaz perdeden sonra şimdi de televizyona uyarlanıyor. Son yıllarda kurgusal diziler de çekmeye başlayan MTV, War of the Worlds dizisi için hazırlıklara başladı.
İlk olarak 1897 yılında yayınlanan klasik bilim-kurgu romanı, Dünya'nın bir anda Mars'tan çıkıp gelen uzaylılar tarafından istila edilmesini anlatıyor. Wells'in klasik romanını televizyona uyarlayacak kanal MTV olduğu için bu yeni uyarlamanın daha çok gençleri kapsayacak bir hikaye anlatması bekleniyor. Zira MTV daha çok Teen Wolf gibi gençlere yönelik dizileri ile tanınıyor.
Daha önce defalarca sinemaya uyarlanan War of the Worlds'e son olarak Steven Spielberg el atmıştı. Yönetmenliğini Spielberg'in üstlendiği War of the Worlds, 2005 yılında vizyona girdi ve dünya genelinde 591 milyon dolar hasılat elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Başrolünü Tom Cruise'ün üstlendiği film, dünyanın uzaylılar tarafından istila edilmesini bir ailenin hayatta kalma mücadelesi üzerinden anlatmıştı.

http://deadline.com/2016/10/war-of-the-worlds-series-mtv-from-teen-wolf-duo-jeff-davis-the-firm-1201835530/ Yorum Yaz
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MessiTugi 3 yıl en beğenilen
Bu proje niye MTV'ye verilir ki
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Krone 3 yıl
Filmi zamanında baya beğenmiştim. Keşke Hbo tarafından yapılsaydı.
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gxhero 3 yıl
Dandik yeşil ekran ve stüdyo dizisi şimdiden belli.
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canguler917 3 yıl
film bir başyapıttı. o filmden sonra dizi kesmez
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drjacob 3 yıl
umarım güzel olur.
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Bukalemun 3 yıl
İşaretler ve bu film = berbat !
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sufistike 3 yıl Bukalemun
Bukalemun

İşaretler ve bu film = berbat !

İşaretler konusundaki gizemden dolayı iyiydi be öldürme. :(
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MessiTugi 3 yıl en beğenilen
Bu proje niye MTV'ye verilir ki
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KaleyDeskop 3 yıl
mtv dizileri her zaman kötü oluyor, hbo veya netflix yapsaydı kesinlikle bir şansı olurdu..
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HABERİN ETİKETLERİ
sinema, diziler ve
9 etiket daha bilim kurgu war of the worlds dünyaların savaşı mtv h.g. wells Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler
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