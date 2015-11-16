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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bilim kurgu temalı aksiyon RPG oyunu Mutant: Metal Blood indirmeye sunuldu

Mobil platformlarda sıkı bir aksiyon RPG oyunu arayan kullanıcıların Mutant : Metal Blood adlı yapıma göz atmasında fayda var.
3 yıl
1,4b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilim kurgu temalı aksiyon RPG oyunu Mutant: Metal Blood indirmeye sunuldu


Mobil cihazların giderek güçlenen yetenekleri, masaüstü tarafındaki pek çok türün artık akıcı bir şekilde oynanabilmesine imkan tanıyor. Aksiyon RPG türündeki Mutant : Metal Blood buna son örnek oldu.

Özenle hazırlanmış grafikleri ve hikayesi ile Mutant : Metal Blood, masaüstü RPG oyunlarını aratmayacak bir tecrübe sunmayı amaçlıyor. 2100 yılında M adındaki bir virüsün dünyadaki tüm insanlara yayılması ve kaos getirmesinin ardından, bu salgından etkilenmeyen bionik kollu Jean, kızını korkunç deneylere alet etmek isteyen teröristlerin peşine düşer.

Oyunda bir hesap oluşturduktan ve karakterinizi seçtikten sonra kısa bir eğitim sürecine katılıyorsunuz.  Ardından savaşa hazırsınız. Ekranın solunda yön tuşları bulunurken, sağ tarafta ise saldırı butonları yer alıyor. 

Üçüncü şahıs kamerasından oynanan oyunda karakteriniz seviye atladıkça yetenekleri de gelişiyor. Düşmanların da gücünün ve yeteneklerinin giderek güçlendiğini söyleyebiliriz. Ayrıca zorlu boss dövüşleri de yer alıyor. Oyun Android için ücretsiz olarak sunuluyor. 


 

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