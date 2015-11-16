Bilim kurgu temalı aksiyon RPG oyunu Mutant: Metal Blood indirmeye sunuldu





Mobil cihazların giderek güçlenen yetenekleri, masaüstü tarafındaki pek çok türün artık akıcı bir şekilde oynanabilmesine imkan tanıyor. Aksiyon RPG türündeki Mutant : Metal Blood buna son örnek oldu.





Özenle hazırlanmış grafikleri ve hikayesi ile Mutant : Metal Blood, masaüstü RPG oyunlarını aratmayacak bir tecrübe sunmayı amaçlıyor. 2100 yılında M adındaki bir virüsün dünyadaki tüm insanlara yayılması ve kaos getirmesinin ardından, bu salgından etkilenmeyen bionik kollu Jean, kızını korkunç deneylere alet etmek isteyen teröristlerin peşine düşer.





Oyunda bir hesap oluşturduktan ve karakterinizi seçtikten sonra kısa bir eğitim sürecine katılıyorsunuz. Ardından savaşa hazırsınız. Ekranın solunda yön tuşları bulunurken, sağ tarafta ise saldırı butonları yer alıyor.





Üçüncü şahıs kamerasından oynanan oyunda karakteriniz seviye atladıkça yetenekleri de gelişiyor. Düşmanların da gücünün ve yeteneklerinin giderek güçlendiğini söyleyebiliriz. Ayrıca zorlu boss dövüşleri de yer alıyor. Oyun Android için ücretsiz olarak sunuluyor.







