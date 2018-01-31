Bilim-kurgu filmi Mute'ün ilk fragmanı yayınlandı

Moon ve Source Code gibi başarılı bilim-kurgu filmleri ile kariyerine müthiş bir başlangıç yaptıktan sonra Warcraft filmini yöneten Duncan Jones, yeni filmi Mute ile bilim-kurgu türüne geri dönüyor. Uzun süredir beklenen Mute için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, filmden ilk fragmanı yayınladı.

Netflix'in bugüne kadar çektiği en ilgi çekici filmlerden biri olan Mute; günümüzden 40 yıl sonra Berlin'de geçiyor ve izleyicileri göçmenlerinin akınına uğramış, doğu ile batının çakıştığı futuristik bir Casablanca'ya götürüyor. Bu şehirde yaşamasının tek sebebi sevdiği kadın olan Leo adlı dilsiz bir barmen, bu kadının esrarengiz bir şekilde kaybolması üzerine kendisini hiç beklemediği bir maceranın içinde buluyor.

Yayınlanan bu ilk fragman, Mute'ün bilim-kurgu klasiği Blade Runner'a oldukça benzer bir atmosfere sahip olduğunu gösteriyor. Film, Blade Runner'ı andıran, neon ışıklarına boğulmuş bir dünyada geçiyor.

Filmin başrollerinde Alexander Skarsgard, Sam Rockwell, Paul Rudd, Justin Theroux, Noel Clarke ve Florence Kasumba yer alıyor. Mute, 23 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak.