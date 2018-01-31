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Bilim-kurgu filmi Mute'ün ilk fragmanı yayınlandı

Netflix, önümüzdeki ay yayınlanacak yeni bilim-kurgu filmi Mute'ün ilk fragmanını yayınladı. Filmin yönetmenliğini Moon ve Source Code'un da yönetmeni olan Duncan Jones üstleniyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Moon ve Source Code gibi başarılı bilim-kurgu filmleri ile kariyerine müthiş bir başlangıç yaptıktan sonra Warcraft filmini yöneten Duncan Jones, yeni filmi Mute ile bilim-kurgu türüne geri dönüyor. Uzun süredir beklenen Mute için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, filmden ilk fragmanı yayınladı.
Netflix'in bugüne kadar çektiği en ilgi çekici filmlerden biri olan Mute; günümüzden 40 yıl sonra Berlin'de geçiyor ve izleyicileri göçmenlerinin akınına uğramış, doğu ile batının çakıştığı futuristik bir Casablanca'ya götürüyor. Bu şehirde yaşamasının tek sebebi sevdiği kadın olan Leo adlı dilsiz bir barmen, bu kadının esrarengiz bir şekilde kaybolması üzerine kendisini hiç beklemediği bir maceranın içinde buluyor.
Yayınlanan bu ilk fragman, Mute'ün bilim-kurgu klasiği Blade Runner'a oldukça benzer bir atmosfere sahip olduğunu gösteriyor. Film, Blade Runner'ı andıran, neon ışıklarına boğulmuş bir dünyada geçiyor.
Filmin başrollerinde Alexander Skarsgard, Sam Rockwell, Paul Rudd, Justin Theroux, Noel Clarke ve Florence Kasumba yer alıyor. Mute, 23 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak.

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qooqie 1 yıl en beğenilen
Film izlemek kadar boş bir iş yok, a haber izleyin biraz da gerçekleri görün, filmler amerikanin bir projesidir.
1 Yanıt Yanıtla +19
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C0MPUTER 1 yıl
TDK'ye göre "yayınlamak" diye bir fiil yok... Doğrusu "yayımlamak" yani "yayımlandı" şeklinde olacak başlık... tdk.gov.tr/...
Edit: Yazım yanlışını düzeltmeyi düşünmüyor musunuz?
TDK'ye göre "yayınlamak" diye bir fiil yok... Doğrusu "yayımlamak" yani "yayımlandı" şeklinde olacak başlık...tdk.gov.tr/...Edit: Yazım yanlışın...
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Kulak Misafiri 11 ay
Bu Netflix filmleri neden dandik olduğunu buldum sanırım. Adamlarda gişe dersi yok. Al sana para, imkan diyorlar yönetmen de ıslık çala çala film çekiuor sanırım.
Filmdeki bilim kurgu öğeleri 90’lı yılların dandik filmleri kadar. Drone ile gelen yemeklerle, mekatronik sex oyuncaklarıyla, holografik asistanlarla olmuyor bu işler. Çok da durağan. İnsanın içi daralıyor izlerken.
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SEO-Uzmanı 11 ay
şu ana kadar seyrettiğim en b*ktan filimler sıralamasında üst sıralarda yerini aldı !
film fragman olarak çok iyi gibi ama gel gör ki
fregmanın da bilim kurguymuş hissi veriyor ama uzaktan yakından alakası bile yok
Fargo diye berbat bir film vardı, eleştirmenler eskiden çok övmüşlerdi
( eleştirmenler alışıla gelen film kurallarını değiştiren filmleri
film konu olarak bom b*k olsa bile överler )

işte bu aynısının farklı versiyonu demekten öte bir şey diyemeyeceğim
çünkü bu film bir yerden sonra aynı gibi geldi !
tek kelimeyle zaman kaybından başka bir şey değil !
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Yazmayı_Severim 1 yıl
Neon ışıkları temalı görseller son 1-2 yıldır bayağı tutuluyor, bu görsel etkinin hayranıysanız Nicolas Winding Refn filmlerine bakmanızı öneririm. Eğer yayınlanacaksa 2. fragmanı gördükten sonra izleyip izlememeye karar veririm, bu haliyle pek ilgimi çekmedi
editörlere sabırlar diliyorum
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C0MPUTER 1 yıl
TDK'ye göre "yayınlamak" diye bir fiil yok... Doğrusu "yayımlamak" yani "yayımlandı" şeklinde olacak başlık... tdk.gov.tr/...
Edit: Yazım yanlışını düzeltmeyi düşünmüyor musunuz?
Yanıtla +6
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qooqie 1 yıl en beğenilen
Film izlemek kadar boş bir iş yok, a haber izleyin biraz da gerçekleri görün, filmler amerikanin bir projesidir.
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