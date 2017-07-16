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Bilim-kurgu filmi Zamanda Kıvrılma'nın ilk fragmanı yayınlandı

Bilim-kurgu ile fantastik edebiyatı bir araya getiren Zamanda Kıvrılma (A Wrinkle in Time) sinemaya uyarlanıyor. Yönetmenliğini Ava DuVernay'in üstlendiği filmden ilk fragman yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,3b
1
17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu hafta sonu düzenlediği D23 fuarında yeni projelerini tanıtan Disney, bir süredir hazırlık aşamasında olan bilim-kurgu filmi Zamanda Kıvrılma (A Wrinkle in Time)'nın ilk fragmanını yayınladı. Madeleine L'Engle'ın aynı adlı kitabından uyarlanan Zamanda Kıvrılma, bilim-kurgu ve fantastik sinema unsurlarını bir araya getiriyor.
 
1963 yılında yayınlanan ve birçok ödüle layık görülen Zamanda Kıvrılma; bilim adamı olan babasının kaybolmasının ardından eşsiz bir yolculuğa çıkan Meg Murry'nin hikayesini anlatıyor. Kardeşi Charles ve yakın arkadaşı Calvin'i de yanına alan Meg, babasını bulmak için atıldığı macerada uzayın derinliklerine ve alternatif evrenlere yolculuk edecek.
Yönetmenliğini Ava DuVernay (Selma, 13th)'in üstlendiği A Wrinkle in Time'ın başrollerinde Storm Reid, Deric McCabe, Levi Miller, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Chris Pine, Gugu Mbatha-Raw, Zach Galifianakis ve André Holland yer alıyor.
 
ABD'de 9 Mart 2018'de gösterime girecek filmin Türkiye vizyon tarihi henüz belirlenmiş değil.
 

http://deadline.com/2017/07/a-wrinkle-in-time-teaser-trailer-d23-disney-orprah-winfrey-reese-witherspoon-storm-reid-1202129475/ Yorum Yaz
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muratkaya 2 yıl en beğenilen
Hikaye çok orjinalmiş. Babası bilimsel araştırma yapıyormuş da sonra esrarengiz bir şekilde kaybolmuş da sonra süper güçler kazanmış da bla bla bla...
Örümcek Adam,
Ninja Kaplumbağalar,
Superman,
Iron Man,
Max Steel...
Bilim adamı baba hikayesi de altın madeni gibi arkadaş.
Hikaye çok orjinalmiş. Babası bilimsel araştırma yapıyormuş da sonra esrarengiz bir şekilde kaybolmuş da sonra süper güçler kazanmış da bla bla bla...Örümc...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Cessabit 2 yıl
Disnep ve Bilim Kurgu söz konusu olunca beklentiler yüksek tutulmamalı.
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Mesudum 2 yıl
the only thing faster than light is, "the darkness"!
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DigitalWorld 2 yıl
Kitabını okuyan var mı?
Güzel ise okuyayım.
filminin güzel olacağını hiç sanmıyorum.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bu zaten kuran da yazıyordu !
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Lionel Fusco 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
bu zaten kuran da yazıyordu !


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soruuken 2 yıl
Disney olduğu için yetişkin kitleye pek hitap edeceğini düşünmüyorum ancak izleyecek başka bir şey yoksa izlenebilir.
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arel.gr 2 yıl
Zamanda Kıvrılma teoride ışık yılları mesafelere ulaşmanın şekli olarak bahsediliyor.
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Physicist_Emre 2 yıl
Güzel olabilir.
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MHEC 2 yıl
Pek umudum yok bundan ama bakalım
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ONY86 2 yıl
çıksın bakalım saçmalık mı fantastik mi göreceğiz.
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Kartal Göz 2 yıl
Çocuksu, ergensi bir yapım olmaması dileğiyle. Söz konusu Disney olunca pek ihtimal vermiyorum ama bir umut.
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muratkaya 2 yıl en beğenilen
Hikaye çok orjinalmiş. Babası bilimsel araştırma yapıyormuş da sonra esrarengiz bir şekilde kaybolmuş da sonra süper güçler kazanmış da bla bla bla...
Örümcek Adam,
Ninja Kaplumbağalar,
Superman,
Iron Man,
Max Steel...
Bilim adamı baba hikayesi de altın madeni gibi arkadaş.
2 Yanıt Yanıtla +12
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hamunpatra 2 yıl muratkaya
muratkaya
Hikaye çok orjinalmiş. Babası bilimsel araştırma yapıyormuş da sonra esrarengiz bir şekilde kaybolmuş da sonra süper güçler kazanmış da bla bla bla...
Örümcek Adam,
Ninja Kaplumbağalar,
Superman,
Iron Man,
Max Steel...
Bilim adamı baba hikayesi de altın madeni gibi arkadaş.

Bla bla bla diye yazdığın şeyin Türkçe manası nedir? Güzel Türkçem ne hale geldi.
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pUnduli 2 yıl muratkaya
Muhtemelen kitabın çıktığı 1963'te yeterince orjinaldir.
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