Bilim-kurgu filmi Zamanda Kıvrılma'nın ilk fragmanı yayınlandı

Bu hafta sonu düzenlediği D23 fuarında yeni projelerini tanıtan Disney, bir süredir hazırlık aşamasında olan bilim-kurgu filmi Zamanda Kıvrılma (A Wrinkle in Time)'nın ilk fragmanını yayınladı. Madeleine L'Engle'ın aynı adlı kitabından uyarlanan Zamanda Kıvrılma, bilim-kurgu ve fantastik sinema unsurlarını bir araya getiriyor.

1963 yılında yayınlanan ve birçok ödüle layık görülen Zamanda Kıvrılma; bilim adamı olan babasının kaybolmasının ardından eşsiz bir yolculuğa çıkan Meg Murry'nin hikayesini anlatıyor. Kardeşi Charles ve yakın arkadaşı Calvin'i de yanına alan Meg, babasını bulmak için atıldığı macerada uzayın derinliklerine ve alternatif evrenlere yolculuk edecek.

Yönetmenliğini Ava DuVernay (Selma, 13th)'in üstlendiği A Wrinkle in Time'ın başrollerinde Storm Reid, Deric McCabe, Levi Miller, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Chris Pine, Gugu Mbatha-Raw, Zach Galifianakis ve André Holland yer alıyor.

ABD'de 9 Mart 2018'de gösterime girecek filmin Türkiye vizyon tarihi henüz belirlenmiş değil.

http://deadline.com/2017/07/a-wrinkle-in-time-teaser-trailer-d23-disney-orprah-winfrey-reese-witherspoon-storm-reid-1202129475/