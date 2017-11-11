Bill Gates dünyaya damga vuran Windows'u tam 34 yıl önce tanıttı

Haber Editörü
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bundan tam 34 yıl önce bütün dünyayı etkisi altına alacak bir işletim sistemi tanıtmıştı. Microsoft'un ilk gerçek kullanıcı dostu işletim sistemi olan Windows 1.0'ın hikayesinden bahsediyoruz. Bill Gates'in yazdığı kod olmasa belki de dijital dünyamızda artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş çoğu şey olmayacaktı.Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone'ların kamera kalitesini yükseltecek bir şirket satın aldı"
Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates, 10 Kasım 1983'te New York'ta bulunan Helmsley Palace Otel'de detaylı bir etkinlik düzenledi. Ekinliğin ana konusu basit ve grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip bir işletim sistemi olan Windows 1.0'dı.
Windows 1.0'ın grafiksel kullanıcı arayüzü, pek de pratik olmayan komut tabanlı MS DOS'tan sonra işlevsellik açısından sektöre yeni bir soluk getirdi. İlk kez insanlara, işletim sistemlerinin teknolojiyle çok ilgisi olmayan insanlar tarafından bile kullanılabilecek kadar basit olabileceği kanıtlanmıştı. Şimdi Windows 1.0 ile ilgili bazı ilginç tarihi gerçeklere bakalım.
Windows ismini Bill Gates koymadı
Gates yeni grafiksel işletim sistemini Interface Manager (Arayüz Yöneticisi) olarak adlandırmak istiyordu. Şans eseri o dönem Microsoft'ta çalışan pazarlama dahisi Rowland Hanson bu isimden pek hoşlanmadı ve Gates'i işletim sistemini 'Windows' olarak yeniden adlandırmaya ikna etti. Çok da iyi yapmış görünüyor.
Bill Gates'in 1983'te Windows 1.0 hakkında söyledikleri
"Windows, bugün kullanıcılar için eşi benzeri görülmemiş bir güç ve önümüzdeki birkaç yılın donanım ve yazılım geliştirmelerinin temelini oluşturuyor. Ayrıca kişisel bilgisayarın getireceği verimliliğe önem veren ciddi PC kullanıcıları için tasarlanmış benzersiz bir yazılımdır." Gates'in bu satırları Microsoft işletim sistemi için hazırlanan ilk basın materyalinde yer aldı.
Windows 1.0'ın donanım gereksinimleri
Windows 1.0'ı çalıştırabilmek için 256KB RAM, grafik bağdaştırıcı, iki disket sürücü veya bir sabit disk gerekiyordu. Şu an komik gelse de bunlar, 1980'lerin ortalarında satılan PC'ler için çok yüksek gereksinimlerdi.
1983'te Windows 1.0'ın fiyatı ne kadardı?
Bill Gates'in tanıttığı dönemde Windows 1.0'ın 99 dolar fiyat etiketi vardı. Bu çok gibi görünse de aslında durum öye değil. Kişisel bilgisayarlar o zamanlarda pahalı bir hobiydi ve Microsoft Windows'un, rekabet edeceği Apple Lisa ve VisiOn'a kıyasla uygun fiyatlı bir alternatif olmasını istemişti.
Windows 1.0 ile birlikte gelen uygulamalar
İşletim sisteminde not defteri uygulaması, takvim ve gerçek gibi görünen bir saat vardı. Bunların yanında DOS komutlarını girmek için terminal uygulaması, özel bir dosya yöneticisi ve WordPad'in selefi olan Windows Write'ın da yer aldığını belirtelim. Ayrıca bir reversi oyunu ve Windows Paint de dahil edilmişti. İşletim sistemi için bir kaç üçüncü parti uygulama da mevcuttu.
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Dünyadaki pazar payı %95 olmasının en önemli sebebi işletim sisteminin gerçekten mükemmel olması.
Macos'un aksine, open hardware olup da bu kadar stabil çalışması bu kadar yüksek performans sunması muazzam bir olay. 7/24 çalışan render makinelerimiz var ve hepsinde windows kullanıyoruz.
öte yandan afrikaya ve eğitime yaptığı akıl almaz bağışlar yüzünden bill gates'e ister istemez sempatim oluştu. Bir çok ultra zengin hiç bağış yapmadan ölüp gidiyor, jobs gibi.
neyse uzun sözün kısası, Windows adı tarihe altın harflerle yazıldı bile.
Hakkını vermek gerek 34 yıl piyasaya hakim olmak hemde güçlü rakipleri varken büyük bir başarı.
macos 'u sürekli olarak 2007'den sonra kullanmaya başladım. 90 sonlarında da iş yerinde tek tük kullanmışlığım var.
windows 3.1 'den beri her versiyonunu kullandım. NT3 3.51'ler de dahil. 95 98 Millenium'ları da kullandım.
windows'dan kastım NT tabanlı olanlar, diğer windows'lar çöptü. XP,8.1 ve 10 'u beğenirim diğer windowslar bence korkunç. Ancak profesyonel anlamda windows kullanmaya 8'den sonra başladık. en azından benim mesleğimde öyle. Yani windows 8'e kadar IRIX kullanırdık.
Burda bütün sistemleri kullanan biri olarak hiç bir sistemin fanboyluğunu yapmayacağım, yapanlara da mani olmayacağım.
Sadece var olan gerçeklerden bir iki örnek vermek isterim;
Fact 1. Dünyada render farmlar ya redhat ya windows üzerinde çalışır. MacOS üzerinde render farm yok. (mini farmları saymıyorum)
Fact 2. Mac'lerde kafanıza göre işlemci anakart ekran kartı seçemezsiniz. Bu nedenle open hardware değildir.
Fact 3. linux macos windows grafik performans testlerine bakın, mac bilgisayarlarda bile (imac'te kurduk denedik) kurulmuş bu 3 sistemden en iyi grafik işleyen sistem windows'du. Oyun yazılımcılarının özellikle Windows'a yönelmesinin sebebi de budur. SteamOS windows karşılaştırmalarına bakın mesela.
Fact 4. Windows teknolojiye en hızlı adapte olan sistem, en azından 4-5 yıldır öyle. Mesela macos sonunda son versionyda 10 bit per channel görüntü destekleme sağladı. Oysa windows 7'den beri 10 bit görüntü sunabiliyor. Aynı şekilde MacOS ve Linux halen HDR desteklemiyor, Windows destekliyor. düşünsenize HDR monitör aldınız ama OS desteklemiyor. rezillik!
Fact 5. yine rendering veya oyunculara özel olacak; triple quadro sli setupları diğer sistemler desteklemiyor. Windows yıllardır destekliyor.
bu liste böyle uzar gider. Linux'un Network ve server konusunda üstünlükleri var, Macos'un sound mix ve productivity konusunda üstünlükleri var. Konu grafik render olunca windows son bir kaç senedir rakipsiz.
sevgiler,