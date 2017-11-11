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Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bill Gates dünyaya damga vuran Windows'u tam 34 yıl önce tanıttı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates bundan tam 34 yıl önce yani 28 yaşındayken dünyanın en zengin insanı olmasını sağlayacak Windows işltetim sistemini tanıtmıştı. İşte ilk Windows'un ilginç hikayesi...
1 yıl
10,8b
1
118
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bundan tam 34 yıl önce bütün dünyayı etkisi altına alacak bir işletim sistemi tanıtmıştı. Microsoft'un ilk gerçek kullanıcı dostu işletim sistemi olan Windows 1.0'ın hikayesinden bahsediyoruz. Bill Gates'in yazdığı kod olmasa belki de dijital dünyamızda artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş çoğu şey olmayacaktı.
Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone'ların kamera kalitesini yükseltecek bir şirket satın aldı"
Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates, 10 Kasım 1983'te New York'ta bulunan Helmsley Palace Otel'de detaylı bir etkinlik düzenledi. Ekinliğin ana konusu basit ve grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip bir işletim sistemi olan Windows 1.0'dı.
Windows 1.0'ın grafiksel kullanıcı arayüzü, pek de pratik olmayan komut tabanlı MS DOS'tan sonra işlevsellik açısından sektöre yeni bir soluk getirdi. İlk kez insanlara, işletim sistemlerinin teknolojiyle çok ilgisi olmayan insanlar tarafından bile kullanılabilecek kadar basit olabileceği kanıtlanmıştı. Şimdi Windows 1.0 ile ilgili bazı ilginç tarihi gerçeklere bakalım.

Windows ismini Bill Gates koymadı

Gates yeni grafiksel işletim sistemini Interface Manager (Arayüz Yöneticisi) olarak adlandırmak istiyordu. Şans eseri o dönem Microsoft'ta çalışan pazarlama dahisi Rowland Hanson bu isimden pek hoşlanmadı ve Gates'i işletim sistemini 'Windows' olarak yeniden adlandırmaya ikna etti. Çok da iyi yapmış görünüyor.

Bill Gates'in 1983'te Windows 1.0 hakkında söyledikleri

"Windows, bugün kullanıcılar için eşi benzeri görülmemiş bir güç ve önümüzdeki birkaç yılın donanım ve yazılım geliştirmelerinin temelini oluşturuyor. Ayrıca kişisel bilgisayarın getireceği verimliliğe önem veren ciddi PC kullanıcıları için tasarlanmış benzersiz bir yazılımdır." Gates'in bu satırları Microsoft işletim sistemi için hazırlanan ilk basın materyalinde yer aldı.

Windows 1.0'ın donanım gereksinimleri

Windows 1.0'ı çalıştırabilmek için 256KB RAM, grafik bağdaştırıcı, iki disket sürücü veya bir sabit disk gerekiyordu. Şu an komik gelse de  bunlar, 1980'lerin ortalarında satılan PC'ler için çok yüksek gereksinimlerdi.

1983'te Windows 1.0'ın fiyatı ne kadardı?

Bill Gates'in tanıttığı dönemde Windows 1.0'ın 99 dolar fiyat etiketi vardı. Bu çok gibi görünse de aslında durum öye değil. Kişisel bilgisayarlar o zamanlarda pahalı bir hobiydi ve Microsoft Windows'un, rekabet edeceği Apple Lisa ve VisiOn'a kıyasla uygun fiyatlı bir alternatif olmasını istemişti.

Windows 1.0 ile birlikte gelen uygulamalar

İşletim sisteminde not defteri uygulaması, takvim ve gerçek gibi görünen bir saat vardı. Bunların yanında DOS komutlarını girmek için terminal uygulaması, özel bir dosya yöneticisi ve WordPad'in selefi olan Windows Write'ın da yer aldığını belirtelim. Ayrıca bir reversi oyunu ve Windows Paint de dahil edilmişti. İşletim sistemi için bir kaç üçüncü parti uygulama da mevcuttu.

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435 1 yıl en beğenilen
Linux hastası, notebookta macos, desktop ve işte windows kullanan biriyim.
Dünyadaki pazar payı %95 olmasının en önemli sebebi işletim sisteminin gerçekten mükemmel olması.
Macos'un aksine, open hardware olup da bu kadar stabil çalışması bu kadar yüksek performans sunması muazzam bir olay. 7/24 çalışan render makinelerimiz var ve hepsinde windows kullanıyoruz.
öte yandan afrikaya ve eğitime yaptığı akıl almaz bağışlar yüzünden bill gates'e ister istemez sempatim oluştu. Bir çok ultra zengin hiç bağış yapmadan ölüp gidiyor, jobs gibi.
neyse uzun sözün kısası, Windows adı tarihe altın harflerle yazıldı bile.
Linux hastası, notebookta macos, desktop ve işte windows kullanan biriyim.Dünyadaki pazar payı %95 olmasının en önemli sebebi işletim sisteminin gerçekten m...
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4 Yanıt Yanıtla +92
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oktayakgoz 1 yıl
N tane donanımın n tane modelini bu kadar stabil çalıştıran başka hangi sistem var ?
Hakkını vermek gerek 34 yıl piyasaya hakim olmak hemde güçlü rakipleri varken büyük bir başarı.
N tane donanımın n tane modelini bu kadar stabil çalıştıran başka hangi sistem var ?Hakkını vermek gerek 34 yıl piyasaya hakim olmak hemde güçlü rakipleri ...
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1 Yanıt Yanıtla +58
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435 1 yıl csh
94'ten beri linux kullanırım, slackware ile başladım.
macos 'u sürekli olarak 2007'den sonra kullanmaya başladım. 90 sonlarında da iş yerinde tek tük kullanmışlığım var.
windows 3.1 'den beri her versiyonunu kullandım. NT3 3.51'ler de dahil. 95 98 Millenium'ları da kullandım.
windows'dan kastım NT tabanlı olanlar, diğer windows'lar çöptü. XP,8.1 ve 10 'u beğenirim diğer windowslar bence korkunç. Ancak profesyonel anlamda windows kullanmaya 8'den sonra başladık. en azından benim mesleğimde öyle. Yani windows 8'e kadar IRIX kullanırdık.
Burda bütün sistemleri kullanan biri olarak hiç bir sistemin fanboyluğunu yapmayacağım, yapanlara da mani olmayacağım.
Sadece var olan gerçeklerden bir iki örnek vermek isterim;
Fact 1. Dünyada render farmlar ya redhat ya windows üzerinde çalışır. MacOS üzerinde render farm yok. (mini farmları saymıyorum)
Fact 2. Mac'lerde kafanıza göre işlemci anakart ekran kartı seçemezsiniz. Bu nedenle open hardware değildir.
Fact 3. linux macos windows grafik performans testlerine bakın, mac bilgisayarlarda bile (imac'te kurduk denedik) kurulmuş bu 3 sistemden en iyi grafik işleyen sistem windows'du. Oyun yazılımcılarının özellikle Windows'a yönelmesinin sebebi de budur. SteamOS windows karşılaştırmalarına bakın mesela.
Fact 4. Windows teknolojiye en hızlı adapte olan sistem, en azından 4-5 yıldır öyle. Mesela macos sonunda son versionyda 10 bit per channel görüntü destekleme sağladı. Oysa windows 7'den beri 10 bit görüntü sunabiliyor. Aynı şekilde MacOS ve Linux halen HDR desteklemiyor, Windows destekliyor. düşünsenize HDR monitör aldınız ama OS desteklemiyor. rezillik!
Fact 5. yine rendering veya oyunculara özel olacak; triple quadro sli setupları diğer sistemler desteklemiyor. Windows yıllardır destekliyor.
bu liste böyle uzar gider. Linux'un Network ve server konusunda üstünlükleri var, Macos'un sound mix ve productivity konusunda üstünlükleri var. Konu grafik render olunca windows son bir kaç senedir rakipsiz.
sevgiler,
94'ten beri linux kullanırım, slackware ile başladım.macos 'u sürekli olarak 2007'den sonra kullanmaya başladım. 90 sonlarında da iş yerinde tek tük kulla...
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2 Yanıt Yanıtla +40
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White Eagle 26 9 ay

macromedia21

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bundan tam 34 yıl önce bütün dünyayı etkisi altına alacak bir işletim sistemi tanıtmıştı. Microsoft'un ilk gerçek kullanıcı dostu işletim sistemi olan Windows 1.0'ın hikayesinden bahsediyoruz. Bill Gates'in yazdığı kod olmasa belki de dijital dünyamızda artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş çoğu şey olmayacaktı.

 

Ayrıca Bkz.Apple, iPhone'ların kamera kalitesini yükseltecek bir şirket satın aldı
Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates, 10 Kasım 1983'te New York'ta bulunan Helmsley Palace Otel'de detaylı bir etkinlik düzenledi. Ekinliğin ana konusu basit ve grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip bir işletim sistemi olan Windows 1.0'dı.

 


Windows 1.0'ın grafiksel kullanıcı arayüzü, pek de pratik olmayan komut tabanlı MS DOS'tan sonra işlevsellik açısından sektöre yeni bir soluk getirdi. İlk kez insanlara, işletim sistemlerinin teknolojiyle çok ilgisi olmayan insanlar tarafından bile kullanılabilecek kadar basit olabileceği kanıtlanmıştı. Şimdi Windows 1.0 ile ilgili bazı ilginç tarihi gerçeklere bakalım.

 

Windows ismini Bill Gates koymadı


Gates yeni grafiksel işletim sistemini Interface Manager (Arayüz Yöneticisi) olarak adlandırmak istiyordu. Şans eseri o dönem Microsoft'ta çalışan pazarlama dahisi Rowland Hanson bu isimden pek hoşlanmadı ve Gates'i işletim sistemini 'Windows' olarak yeniden adlandırmaya ikna etti. Çok da iyi yapmış görünüyor.

 

Bill Gates'in 1983'te Windows 1.0 hakkında söyledikleri


"Windows, bugün kullanıcılar için eşi benzeri görülmemiş bir güç ve önümüzdeki birkaç yılın donanım ve yazılım geliştirmelerinin temelini oluşturuyor. Ayrıca kişisel bilgisayarın getireceği verimliliğe önem veren ciddi PC kullanıcıları için tasarlanmış benzersiz bir yazılımdır." Gates'in bu satırları Microsoft işletim sistemi için hazırlanan ilk basın materyalinde yer aldı.

 


Windows 1.0'ın donanım gereksinimleri


Windows 1.0'ı çalıştırabilmek için 256KB RAM, grafik bağdaştırıcı, iki disket sürücü veya bir sabit disk gerekiyordu. Şu an komik gelse de  bunlar, 1980'lerin ortalarında satılan PC'ler için çok yüksek gereksinimlerdi.

 

1983'te Windows 1.0'ın fiyatı ne kadardı?


Bill Gates'in tanıttığı dönemde Windows 1.0'ın 99 dolar fiyat etiketi vardı. Bu çok gibi görünse de aslında durum öye değil. Kişisel bilgisayarlar o zamanlarda pahalı bir hobiydi ve Microsoft Windows'un, rekabet edeceği Apple Lisa ve VisiOn'a kıyasla uygun fiyatlı bir alternatif olmasını istemişti.

 


Windows 1.0 ile birlikte gelen uygulamalar



İşletim sisteminde not defteri uygulaması, takvim ve gerçek gibi görünen bir saat vardı. Bunların yanında DOS komutlarını girmek için terminal uygulaması, özel bir dosya yöneticisi ve WordPad'in selefi olan Windows Write'ın da yer aldığını belirtelim. Ayrıca bir reversi oyunu ve Windows Paint de dahil edilmişti. İşletim sistemi için bir kaç üçüncü parti uygulama da mevcuttu.

 

[galeri=4146]

İyiki bu dünyaya dahi Bill GATES gelmiş hele birde keşke müsluman olaydı topluma yararlı olduğu için ne güzel ALLAH'ın hikmeti dahilinde Cennete girerdi ama hala şansı var Bill amca keşke müsluman olup ebedi hayatını yakmasan birde keşke bu mesajı kendisine ulaştırma şansım olsa ne iyi olurdu
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White Eagle 26 9 ay macromedia21
macromedia21

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bundan tam 34 yıl önce bütün dünyayı etkisi altına alacak bir işletim sistemi tanıtmıştı. Microsoft'un ilk gerçek kullanıcı dostu işletim sistemi olan Windows 1.0'ın hikayesinden bahsediyoruz. Bill Gates'in yazdığı kod olmasa belki de dijital dünyamızda artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş çoğu şey olmayacaktı.

 

Ayrıca Bkz.Apple, iPhone'ların kamera kalitesini yükseltecek bir şirket satın aldı
Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates, 10 Kasım 1983'te New York'ta bulunan Helmsley Palace Otel'de detaylı bir etkinlik düzenledi. Ekinliğin ana konusu basit ve grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip bir işletim sistemi olan Windows 1.0'dı.

 


Windows 1.0'ın grafiksel kullanıcı arayüzü, pek de pratik olmayan komut tabanlı MS DOS'tan sonra işlevsellik açısından sektöre yeni bir soluk getirdi. İlk kez insanlara, işletim sistemlerinin teknolojiyle çok ilgisi olmayan insanlar tarafından bile kullanılabilecek kadar basit olabileceği kanıtlanmıştı. Şimdi Windows 1.0 ile ilgili bazı ilginç tarihi gerçeklere bakalım.

 

Windows ismini Bill Gates koymadı


Gates yeni grafiksel işletim sistemini Interface Manager (Arayüz Yöneticisi) olarak adlandırmak istiyordu. Şans eseri o dönem Microsoft'ta çalışan pazarlama dahisi Rowland Hanson bu isimden pek hoşlanmadı ve Gates'i işletim sistemini 'Windows' olarak yeniden adlandırmaya ikna etti. Çok da iyi yapmış görünüyor.

 

Bill Gates'in 1983'te Windows 1.0 hakkında söyledikleri


"Windows, bugün kullanıcılar için eşi benzeri görülmemiş bir güç ve önümüzdeki birkaç yılın donanım ve yazılım geliştirmelerinin temelini oluşturuyor. Ayrıca kişisel bilgisayarın getireceği verimliliğe önem veren ciddi PC kullanıcıları için tasarlanmış benzersiz bir yazılımdır." Gates'in bu satırları Microsoft işletim sistemi için hazırlanan ilk basın materyalinde yer aldı.

 


Windows 1.0'ın donanım gereksinimleri


Windows 1.0'ı çalıştırabilmek için 256KB RAM, grafik bağdaştırıcı, iki disket sürücü veya bir sabit disk gerekiyordu. Şu an komik gelse de  bunlar, 1980'lerin ortalarında satılan PC'ler için çok yüksek gereksinimlerdi.

 

1983'te Windows 1.0'ın fiyatı ne kadardı?


Bill Gates'in tanıttığı dönemde Windows 1.0'ın 99 dolar fiyat etiketi vardı. Bu çok gibi görünse de aslında durum öye değil. Kişisel bilgisayarlar o zamanlarda pahalı bir hobiydi ve Microsoft Windows'un, rekabet edeceği Apple Lisa ve VisiOn'a kıyasla uygun fiyatlı bir alternatif olmasını istemişti.

 


Windows 1.0 ile birlikte gelen uygulamalar



İşletim sisteminde not defteri uygulaması, takvim ve gerçek gibi görünen bir saat vardı. Bunların yanında DOS komutlarını girmek için terminal uygulaması, özel bir dosya yöneticisi ve WordPad'in selefi olan Windows Write'ın da yer aldığını belirtelim. Ayrıca bir reversi oyunu ve Windows Paint de dahil edilmişti. İşletim sistemi için bir kaç üçüncü parti uygulama da mevcuttu.

 

[galeri=4146]

İyiki bu dünyaya dahi Bill GATES gelmiş hele birde keşke müsluman olaydı topluma yararlı olduğu için ne güzel ALLAH'ın hikmeti dahilinde Cennete girerdi ama hala şansı var Bill amca keşke müsluman olup ebedi hayatını yakmasan birde keşke bu mesajı kendisine ulaştırma şansım olsa ne iyi olurduİyiki bu dünyaya dahi Bill GATES gelmiş hele birde keşke müsluman olaydı topluma yararlı olduğu için ne güzel ALLAH'ın hikmeti dahilinde Cennete girerdi ama hala şansı var Bill amca keşke müsluman olup ebedi hayatını yakmasan birde keşke bu mesajı kendisine ulaştırma şansım olsa ne iyi olurdu
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White Eagle 26 9 ay macromedia21
macromedia21

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bundan tam 34 yıl önce bütün dünyayı etkisi altına alacak bir işletim sistemi tanıtmıştı. Microsoft'un ilk gerçek kullanıcı dostu işletim sistemi olan Windows 1.0'ın hikayesinden bahsediyoruz. Bill Gates'in yazdığı kod olmasa belki de dijital dünyamızda artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş çoğu şey olmayacaktı.

 

Ayrıca Bkz.Apple, iPhone'ların kamera kalitesini yükseltecek bir şirket satın aldı
Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates, 10 Kasım 1983'te New York'ta bulunan Helmsley Palace Otel'de detaylı bir etkinlik düzenledi. Ekinliğin ana konusu basit ve grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip bir işletim sistemi olan Windows 1.0'dı.

 


Windows 1.0'ın grafiksel kullanıcı arayüzü, pek de pratik olmayan komut tabanlı MS DOS'tan sonra işlevsellik açısından sektöre yeni bir soluk getirdi. İlk kez insanlara, işletim sistemlerinin teknolojiyle çok ilgisi olmayan insanlar tarafından bile kullanılabilecek kadar basit olabileceği kanıtlanmıştı. Şimdi Windows 1.0 ile ilgili bazı ilginç tarihi gerçeklere bakalım.

 

Windows ismini Bill Gates koymadı


Gates yeni grafiksel işletim sistemini Interface Manager (Arayüz Yöneticisi) olarak adlandırmak istiyordu. Şans eseri o dönem Microsoft'ta çalışan pazarlama dahisi Rowland Hanson bu isimden pek hoşlanmadı ve Gates'i işletim sistemini 'Windows' olarak yeniden adlandırmaya ikna etti. Çok da iyi yapmış görünüyor.

 

Bill Gates'in 1983'te Windows 1.0 hakkında söyledikleri


"Windows, bugün kullanıcılar için eşi benzeri görülmemiş bir güç ve önümüzdeki birkaç yılın donanım ve yazılım geliştirmelerinin temelini oluşturuyor. Ayrıca kişisel bilgisayarın getireceği verimliliğe önem veren ciddi PC kullanıcıları için tasarlanmış benzersiz bir yazılımdır." Gates'in bu satırları Microsoft işletim sistemi için hazırlanan ilk basın materyalinde yer aldı.

 


Windows 1.0'ın donanım gereksinimleri


Windows 1.0'ı çalıştırabilmek için 256KB RAM, grafik bağdaştırıcı, iki disket sürücü veya bir sabit disk gerekiyordu. Şu an komik gelse de  bunlar, 1980'lerin ortalarında satılan PC'ler için çok yüksek gereksinimlerdi.

 

1983'te Windows 1.0'ın fiyatı ne kadardı?


Bill Gates'in tanıttığı dönemde Windows 1.0'ın 99 dolar fiyat etiketi vardı. Bu çok gibi görünse de aslında durum öye değil. Kişisel bilgisayarlar o zamanlarda pahalı bir hobiydi ve Microsoft Windows'un, rekabet edeceği Apple Lisa ve VisiOn'a kıyasla uygun fiyatlı bir alternatif olmasını istemişti.

 


Windows 1.0 ile birlikte gelen uygulamalar



İşletim sisteminde not defteri uygulaması, takvim ve gerçek gibi görünen bir saat vardı. Bunların yanında DOS komutlarını girmek için terminal uygulaması, özel bir dosya yöneticisi ve WordPad'in selefi olan Windows Write'ın da yer aldığını belirtelim. Ayrıca bir reversi oyunu ve Windows Paint de dahil edilmişti. İşletim sistemi için bir kaç üçüncü parti uygulama da mevcuttu.

 

[galeri=4146]

İyiki bu dünyaya dahi Bill GATES gelmiş hele birde keşke müsluman olaydı topluma yararlı olduğu için ne güzel ALLAH'ın hikmeti dahilinde Cennete girerdi ama hala şansı var Bill amca keşke müsluman olup ebedi hayatını yakmasan birde keşke bu mesajı kendisine ulaştırma şansım olsa ne iyi olurdu
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vuslat3477 1 yıl
Acaba adam neyi düşünerek gelmiş bu yazılım aklına
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Lumibrite 1 yıl
Böyle bir firma mobil tarafta niye döküldü,anlamak zor gerçekten?!
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mrts61 1 yıl
Linux windowsa gore zormu oluyor kullanan varmi
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csh 1 yıl mrts61
mrts61
Linux windowsa gore zormu oluyor kullanan varmi

Ben kendimce cevap vereyim, dileyen diledigi sekilde cevap versin.
Linux Windows'a gore zor degildir, kullandiginiz Linux dagitimina bagli. Ben Kubuntu kullanmanizi oneririm, paket yoneticisi oldukca kolay, son versiyon yazilimlari iceriyor ve guncelliyor surekli. KDE grafik arayuzunu icermesi cok modern ve kullanisli olmasini sagliyor. Ayarlari grafik arayuzden kolaylikla yapabiliyorsunuz. Kendinizi gelistirdikce terminal uzerinde kullanacaginiz komutlari da ogrenmeye baslayip cok daha rahat kullanmaya basliyorsunuz.
Bana gore Windows'a gore oldukca daha kullanisli geliyor. Windows'un tek avantaji ticari yazilim destegi ama bircok yazilimin macOS versiyonu da oldugundan Unix tabanli olan macOS'u kullanmak bana daha guzel bir secenek olarak gorunuyor.
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BonziBUDDY 1 yıl
Merhaba,
Yanlış yazdığım mesajdan dolayı üzgünüm. Bunu sorma sebepim "Windows Vista değişti, artık iyi durumda" yazısından dolayı. Hem Windows Vista sona ermişti.
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TheNewAtilla 1 yıl
Ah ulen windows xp. Çöküp dururdun ama zamanının ötesindeydin
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tosuntosun 1 yıl
konu başlığı saçma sapan OS tarafgirleri tarafından alakasız konuşmalara sebep oldu
daha önce yazdığımda da belirttiğim gibi
Bill Gates in ve Linus un özellikle coder ların çoğalmasında bir ilham kaynağı oldular. bu benim şahsi düşüncem... 8086 lar ile ilk pc hayatım başladı ama ondan önce tabiki amstrad ve C64 leri de kullanmış olsam bile onları reel bir pc grubuna sokmak hata olur. Amiga lar müstesna...
bu 2 kişi bilgisayar dünyasındaki min maliyetli ve alternatif hardware ile sorunsuz çalışacak bir kurgu geliştirdiler. daha önce bilenlerimiz vardır. bilgisayar dediğimiz cihazlar aşırı büyük ve birim satın alma maliyeti çok yüksek idi.. şuan tlf da kullanılam adına ARM işlemci diye tanımladığımız yeni nesil Risk işlemciler ve buna dayalı hardware ürünler var idi.
x86 veya intel amd gibi firmaların bireysel kullanıcılar için daha düşük maliyet ve hacimli yeni nesil işlemci ve bunlar ile uyumlu sistemlerin gelişmesini sağladılar. ama tabiki bir hardware ne kadar birim satınalması düşük olursa olsun.... buna uygun veya istekleri karşılayabilecek bir OS olmadıkça mantıklı değil. örnek itanyum işlemciler... x86 ile risk in birleşimi diyebileceğimiz bu işlemciler hp lisanslı olup daha çok server amaçlı olarak tasarlandı. tabiki bu işlemci ile çalışan windows ve *nux serileri de üretildi. biz redhat 4 server yükledik. ve SAP çalıştırıldı
neyse.... şimdi x86 ve bu 2 yazılıcı bireysel olarak kendi zamanlarında ilham oldu
linus un kodumu incelermisiniz.. sorusu ile başlayan bir linux camiası oluşurken... tabiki herkes *nix/minix olan bu os u deneyip birşeyler katmak istedi ve kattı... herkes kendi ihtiyaçlarınca yazılımlar geliştirdi
windows tarafında ise öncelikle DOS diye tabir ettiğimiz disket ile açılan sistemler disk lere yazılmaya ve akabinde bir gui edinerek (kimden nasıl aldığı konumuz dışı)... insanlara hızlı bir iş yapabilirlik getirirken.... bu OS ile yazılım gelişimi ... hardware üreticilerinin de bu konuya el atarak herkes cihazlar ürünler üretmeye başladı.
2 adam ın dünya da etkisi farklıdır. ama ortak nokta birşeyler yapmak isteyen coder lara mekan...imkan sağlandı.
şimdi birçoğunuz bilmez... win3.1 ile el tipi scanner lar (ccd lere benzer) ile kitaplar tarardık... o zamanlar flat scanner almak nerdeeeeeeee...
ben bse memory si olan bir pc de windows çalıştırabilmek için aylarımı harcadım... o zaman da şimdiki gibi google erişimi yokki birisine sorasın yönlendirsin. şimdi millet windows ve linux leri cep tlf larına yükleyip hack bile yapıyorlar. eleman cep tlf dan o zamanlar adı avea olan firmayı hackledi ve 2 haftalık rusya seyahati aldı....
doğal olarak disket zamanı ile... önce 5.25 ler ve akabinde FDD ler ile dünya da pc furyası başladı... insanlar artık kendi os larını veya modifiye ettikleri DOS larını yanlarında taşıyorlardı ki bazıları base memory yi bölüp disk gibi kullanıp daha hızlı çalışmak da istedi... sonra diskler vs derken
şimdi artık her türlü işinizi cep ten yapar olduk....
ama olay şu...
windows u ne kadar eleştiriyor olsam da... iş icabı hem kullanıyorum hemde kazancım o kısımda. yani ben işimi geçimimi Bill Gates in bir zamanlar ibm den ayrılıp dünyaya rest çekmesine borçluyum. Bill Gates in hayali olan windows ile şuan ki windows aynı olmasa bile bir çoğumuz ona çok şey borçluyuz... özgür yazılım için esin kaynağı dir bize....aynı zamanda özgür yazılım için gerekli hardware in hızlı gelişimine veya... çok hızlı şekilde x86 mimarisinin değişmesine sebep olmuş da diyebiliriz
Linus un Linux ü peki ne durumda...
birçok windows muhalifi evlerinde kullandıkları dsl modemlerinin içinde linux çekirdeğinin olduğundan habersiz şekilde kötülemeye.. öcülemeye devame tsin
dünyadaki domain yapısının dns in tcp nin *nix sistemlerinden araklanarak windows a uydurulduğunu değiştirmez.. onların bilmemesi onların salaklığıdır
dünyadaki hosting işinde hala başı *nix sistemler çekiyor iken.. örümcek yani arama motorları windows üzerinde çalışmıyor. veya her gün 10 larca defa bakındıkları face di milmem ne sitelerinin hostlarının windows olmadığını bilemicek kadar salak olmaları gerçekleri değiştirmez..
maalsef arkadaşlar...
gelecek *nix dedir.
olayı basitleştirmek gerekir ise... 1. nesil Unix 2. nesil Linux ve 3. nesil Android diyebiliriz.... sonrası.. sonra belli olacak
linux ün gelişiminde de Bill Gates in yardımı oldu mu ?
bunu da kabul etmek lazım.. Evet Bill Gates ve firması Microsoft olmasa idi Linux ve kullanıcıları & coder ları bu kadar hızlı çalışmaz ve bu kadar başarılı olamazlar idi.
ne gibi... tabiki birim satın alma değerlerini max değerlerde tutması....
her istenilen iş için yüksek maliyet ve hardware istemesi ile Linux ün gelişmesine farklı bir desteği oldu.
Bilginin tekel olmasını istemeyen.. çok düşük hardware ile max iş gücü almak isteyen coder ları canladırdı
misal.. bir firewall kuracaksınız... windows da aşırı bir driver sorunu halen de mevcut... *nix kısmında bir coder elindeki makine veya parça için bir driver tanımlayıp paylaşıyor ve akıl akıldan üstün prensibi ile başkası o kodu alıp kendi cihazına modifiye ediyor. ve döngü devam ediyor. en basiti modem...
birçok kişi 56k modemleri bilmez... windows server larda bunu tanıtmak ayrı bir sorun.. genelde içlerinde server driver ı olmaz... olsa bile anlık driver ı aktif çalıştırması için sürekli bir güç ihtiyacı var..
*nix grubunda elemanın bir 56k tüm modemler için compatable bir driver yazar ve paylaşır.. veya orjinal bir driver ı alıp modifiye eder... çünkü o driver ı kullanacak kişilerin amacı bellidir... server ların xterm lerine erişip uzaktan kontrol etmek veya basit veri transferleri yapmaktır. ve windows da o cihaz için %1 cpu gücü ihtiyacı var iken bu maalesef *nix grubunda windows un ihtiyaç duyduğunun 10 da biri bile değildir.
bir windows yüklersiniz.. misal olsun.. 7700k lık bir işlemciye... kurulum esnasında ne var ne yok diye baktığınızda aktif çalışan servisleri saymak ile bitmemz.. tamam bazıları tetikleme ile aktifleşiyor olsa bile.. herkesin evinde yazıcı olmadığı halde spooler sürekli aktif çalışır... ve hatrı sayılacak bir işlemci veya tetikleme ister.
bunu da maalesef microsoft firması bilmesine karşın sistemin bu şekilde çalışmasını sağlar... NEDEN ?
son kullancı dediğimiz.. veya aptal kullanıcı dediğimiz.. parası olup ne aldığını ne yapamak istediğini bilmeyen kişinin o windows a ne kurup ne çalıştırmak istediği belli değildir. dolayısı ile sorunsuz işlem yapması için windows kurulurken tüm olasılıklara uygun bir hardware kontrolu yapan bir yazılım kurgulamıştır... aıdna Her İhtimale Karşın diyebileceğimiz bir salaklık
*nix kullanıcılarının şuan ki durumu maalesef o şekilde değildir.
Onlar neyi istediklerini genelde bilir ve ona göre hardware seçip yazılım kurmaya çalışır. aynı hardware de görsellik yeni çıkan Desktop agentları ile size farklı alternatif ve fanteziler sunar
hardware e min ihtiyaç ile max performans da kontrol sağlar. bu onun hem açık kaynaklı ... yani akıl akıldan üstün düşüncesi ile ortak karar ile hazırlanış yazılım ve kurgudan dolayıdır. *nix dünyasında yazılımcılar birbirine muhalefet eder ve edilmesini ister.. daha iyisini bulmak için. o sebep ile Linus.. kodumu inceler misiniz sorusu ile insanların gönlünü kazandı
Bill Gates in mirası olan gui ile işlemleri kolaylaştırma çabası ve firması maalesef artık xp den sonra pek fazla gui de ilerleme sağlayamaz iken.. son kullanıcı açısından... hardware i aşırı yoran bir OS ve kullanıcısının istatistik bilgilerini çalan.. ve her türlü bilgiyi istediği anda ulaşabileceği bir OS ile şuan dünyada APTAL kullanıcılar tarafından aşırı bir tarafgirlik ile savunulmaya devam etmektedir
Bill Gates ve çekirdek ekibini saygı ile selamlıyor,
herkese istediği OS da istediği işleri kolaylık ile yapması dileği ile
selamlar
NOT: Ona buna selam hürmet der iken unutmuşum....
Linus ve isimsiz coder'lara forever
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imhotep_of_grudge 1 yıl
Linux bölümünde windows konusu... [:\-]
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***Leopard*** 1 yıl imhotep_of_grudge
imhotep_of_grudge
Linux bölümünde windows konusu... [:\-]

Bu konu MacOS bölümünde de görünür.
İşletim sistemi tagi konduğu için işletim sistemleri alt forumlarında da gözüküyor.
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