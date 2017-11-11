Bill Gates dünyaya damga vuran Windows'u tam 34 yıl önce tanıttı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bundan tam 34 yıl önce bütün dünyayı etkisi altına alacak bir işletim sistemi tanıtmıştı. Microsoft'un ilk gerçek kullanıcı dostu işletim sistemi olan Windows 1.0'ın hikayesinden bahsediyoruz. Bill Gates'in yazdığı kod olmasa belki de dijital dünyamızda artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş çoğu şey olmayacaktı.

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Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates, 10 Kasım 1983'te New York'ta bulunan Helmsley Palace Otel'de detaylı bir etkinlik düzenledi. Ekinliğin ana konusu basit ve grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip bir işletim sistemi olan Windows 1.0'dı.

Windows 1.0'ın grafiksel kullanıcı arayüzü, pek de pratik olmayan komut tabanlı MS DOS'tan sonra işlevsellik açısından sektöre yeni bir soluk getirdi. İlk kez insanlara, işletim sistemlerinin teknolojiyle çok ilgisi olmayan insanlar tarafından bile kullanılabilecek kadar basit olabileceği kanıtlanmıştı. Şimdi Windows 1.0 ile ilgili bazı ilginç tarihi gerçeklere bakalım.

Windows ismini Bill Gates koymadı

Gates yeni grafiksel işletim sistemini Interface Manager (Arayüz Yöneticisi) olarak adlandırmak istiyordu. Şans eseri o dönem Microsoft'ta çalışan pazarlama dahisi Rowland Hanson bu isimden pek hoşlanmadı ve Gates'i işletim sistemini 'Windows' olarak yeniden adlandırmaya ikna etti. Çok da iyi yapmış görünüyor.

Bill Gates'in 1983'te Windows 1.0 hakkında söyledikleri

"Windows, bugün kullanıcılar için eşi benzeri görülmemiş bir güç ve önümüzdeki birkaç yılın donanım ve yazılım geliştirmelerinin temelini oluşturuyor. Ayrıca kişisel bilgisayarın getireceği verimliliğe önem veren ciddi PC kullanıcıları için tasarlanmış benzersiz bir yazılımdır." Gates'in bu satırları Microsoft işletim sistemi için hazırlanan ilk basın materyalinde yer aldı.

Windows 1.0'ın donanım gereksinimleri

Windows 1.0'ı çalıştırabilmek için 256KB RAM, grafik bağdaştırıcı, iki disket sürücü veya bir sabit disk gerekiyordu. Şu an komik gelse de bunlar, 1980'lerin ortalarında satılan PC'ler için çok yüksek gereksinimlerdi.

1983'te Windows 1.0'ın fiyatı ne kadardı?

Bill Gates'in tanıttığı dönemde Windows 1.0'ın 99 dolar fiyat etiketi vardı. Bu çok gibi görünse de aslında durum öye değil. Kişisel bilgisayarlar o zamanlarda pahalı bir hobiydi ve Microsoft Windows'un, rekabet edeceği Apple Lisa ve VisiOn'a kıyasla uygun fiyatlı bir alternatif olmasını istemişti.

Windows 1.0 ile birlikte gelen uygulamalar

İşletim sisteminde not defteri uygulaması, takvim ve gerçek gibi görünen bir saat vardı. Bunların yanında DOS komutlarını girmek için terminal uygulaması, özel bir dosya yöneticisi ve WordPad'in selefi olan Windows Write'ın da yer aldığını belirtelim. Ayrıca bir reversi oyunu ve Windows Paint de dahil edilmişti. İşletim sistemi için bir kaç üçüncü parti uygulama da mevcuttu.