Bill Gates : iPad benzeri cihazlar kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratıyor





2010 yılında iPad modelinin tanıtılması ile adeta patlama yapan tablet cihazları, asıl olarak internette gezinti, mail, oyun, müzik, sosyal ağlar gibi hafif ihtiyaçlara hitap etmesi için geliştirilmişti.





Tablet pazarına sonradan dahil olan Microsoft, Windows 8 ve RT işletim sistemleri ile birlikte klavye aksesuarı ve Office uygulamaları sunarak farkındalık yaratmaya çalışıyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise bunları vazgeçilmez fonksiyonlar olarak görüyor.





Bir programda konuşan Gates; PC ve tablet cihazlarını birbirinden ayırmanın giderek zorlaştığını ve tabletlerin büyüyen bir popülariteye sahip olduğunu belirtti. Surface cihazlarının ise tabletin taşınabilirliğini ve PC'nin zenginliğini biraraya getirdiğini ifade eden Gates, iPad benzeri cihazların ise kullanıcıyı hayal kırıklığına uğrattığını savundu.





Bu cihazların kullanıcılarının herhangi bir şekilde yazı yazamadığını, döküman oluşturamadığını ve Office uygulamalarının olmadığını vurgulayan Gates, hayalkırıklığını da buna bağladı.





Gates zaman zaman tablet cihazlarını eleştiren klişe ifadeler kullansa da artık tablet satışları PC satışlarını geçmek üzere ve bu segmente yatırım yapan firmaların sayısı da giderek artıyor. Ayrıca pek çok uygulama ile artık döküman düzenleme ve çıktı alma gibi pek çok ofis tarzı işlevler de kolaylıkla halledilebiliyor.

http://www.businessinsider.com/bill-gates-on-the-ipad-2013-5