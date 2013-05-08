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Bill Gates : iPad benzeri cihazlar kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratıyor

6 yıl
2,5b
1
87
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Bill Gates : iPad benzeri cihazlar kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratıyor

2010 yılında iPad modelinin tanıtılması ile adeta patlama yapan tablet cihazları, asıl olarak internette gezinti, mail, oyun, müzik, sosyal ağlar gibi hafif ihtiyaçlara hitap etmesi için geliştirilmişti.

Tablet pazarına sonradan dahil olan Microsoft, Windows 8 ve RT işletim sistemleri ile birlikte klavye aksesuarı ve Office uygulamaları sunarak farkındalık yaratmaya çalışıyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise bunları vazgeçilmez fonksiyonlar olarak görüyor.

Bir programda konuşan Gates; PC ve tablet cihazlarını birbirinden ayırmanın giderek zorlaştığını ve tabletlerin büyüyen bir popülariteye sahip olduğunu belirtti. Surface cihazlarının ise tabletin taşınabilirliğini ve PC'nin zenginliğini biraraya getirdiğini ifade eden Gates, iPad benzeri cihazların ise kullanıcıyı hayal kırıklığına uğrattığını savundu.

Bu cihazların kullanıcılarının herhangi bir şekilde yazı yazamadığını, döküman oluşturamadığını ve Office uygulamalarının olmadığını vurgulayan Gates, hayalkırıklığını da buna bağladı.

Gates zaman zaman tablet cihazlarını eleştiren klişe ifadeler kullansa da artık tablet satışları PC satışlarını geçmek üzere ve bu segmente yatırım yapan firmaların sayısı da giderek artıyor. Ayrıca pek çok uygulama ile artık döküman düzenleme ve çıktı alma gibi pek çok ofis tarzı işlevler de kolaylıkla halledilebiliyor.

http://www.businessinsider.com/bill-gates-on-the-ipad-2013-5 Yorum Yaz
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hobametin 6 yıl en beğenilen
Demekki neymis uretim odakli degil tuketim odakli seyler ureten kazanirmis
Milletin derdi office di programdi gelistirme degil face twitter film dizi oyunmus
Demekki neymis uretim odakli degil tuketim odakli seyler ureten kazanirmisMilletin derdi office di programdi gelistirme degil face twitter film dizi oyunmus...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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SalihGurkan 6 yıl
Microsoft insanlari yillardir hayal kirikligina ugratiyor, biz bisey diyormuyuz
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erci501 6 yıl
iPad benzeri cihazlar kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratıyor , surface tabletler zevkten dörk köşe mi ediyor?
1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
ahmckr 5 yıl
Bence surface ve benzeri hayal kirikligina ugratiyor. Tablet dunyasinda ipad tartisilmasiz en ustun cihaz.
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freekays 5 yıl
adam haklı
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modifci 5 yıl
The Rolling Stones


Android'de de var birçok program hepsini de denedim.iPad için olanları bilmiyorum lakin windows kadar özgür olabileceğimi sanmıyorum yine de şaşırdım bir sürü program varmış

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DesertEagle67 5 yıl
Gates gecmiste kalmis heralde bir formata ihtiyaci var office de office tableti is icin alacaksan gidersen wp8 alirsin ama internet keyfi icin alanda ipad alir samsung alir
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F355 Challenge 5 yıl
iPad 4 64 GB sahibi olarak konuşuyorum, söz konusu şey iş yapmaksa iPad'den bir yol olmaz. O kadar para verdim bir halta yaramıyor sadece notebook'umda yaptığım bazı işleri yapıyorum tablette, ama paramın karşılığını alamadım kesinlikle. Surface bir tablet almayı ben de düşünüyorum.
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Lotus Expeditor 5 yıl
haklı
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MilanRapajic 5 yıl
Adam kısmen haklı. Ben ipad kullanıcısıyım, cihazın imkan kabiliyetlerini biliyordummalırken ve ona göre kullanıyorum, memnunum da. Ancak iş dünyasında hiç işime yaramıyor desem yeridir. Oysa şu ipade office+hafıza kartı ve usb girişleri olsaydı istediğim gibi ofis işlerini ipadde yapar, usb vs. İle yazıcıydı, bilgisayara aktarmaydı çok daha rahat bir şekilde yapabilirdim ancak şu vaziyette bu işlemler pek mümkün değil.

Ama 5 yıl ama 10 yıl sonra ben apple ın bu konularda fazls direnemeyeceğini ve cihazlarını bu şartlara göre geliştireceğini düşünüyorum.

Şimdiki aklım olsa ipad yerine macbook air alırdım, o çok daha fazla işime yarardı.
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EddyCue 5 yıl MilanRapajic
berdush

Adam kısmen haklı. Ben ipad kullanıcısıyım, cihazın imkan kabiliyetlerini biliyordummalırken ve ona göre kullanıyorum, memnunum da. Ancak iş dünyasında hiç işime yaramıyor desem yeridir. Oysa şu ipade office+hafıza kartı ve usb girişleri olsaydı istediğim gibi ofis işlerini ipadde yapar, usb vs. İle yazıcıydı, bilgisayara aktarmaydı çok daha rahat bir şekilde yapabilirdim ancak şu vaziyette bu işlemler pek mümkün değil.

Ama 5 yıl ama 10 yıl sonra ben apple ın bu konularda fazls direnemeyeceğini ve cihazlarını bu şartlara göre geliştireceğini düşünüyorum.

Şimdiki aklım olsa ipad yerine macbook air alırdım, o çok daha fazla işime yarardı.

senin sikintin pratiklik uzerine kurulu bir cihazdan desktop verimi almak istemen.

apple hicbir zaman bunu vaad etmedi kimseye. bunu istiyorsaniz macbook air sana gore en iyi secim ki sen de bunun farkina varmissin zaten.

Table ile bilgisayar ayrimini apple da android de cok iyi biliyor. bunu yillardir anlamayan microsoft. o yuzden hep fail oldular zaten. microsoft un bu dikta etme felsefesi yillardir var mesela. ama alternatif cok oldugundan yemiyor artik kullaniclar.

microsoft hicbir zaman farkli bir anlayis getirme cabasinda olmadi. aksine isi hep bilgisayarlastirma yonune dogru goturmeyi amacliyor. surface e klavye takma mesela buna cok net ornek. klavye takacak olsa biri gider evindeki notebook u yanina alir en basitinden.

simdi ipad e de klavye takiliyor ile gelmeyin. apple icin hic bir zaman ipad e klavye takabilirsiniz ozelligi pazarlamada koz olarak kullanilmadi.
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modifci 5 yıl
'Bence' adam hakli olsa bir tane 8 inclik surface im kanepeye yatar dizi izlerim masada klavye takar kod yazarim hdmi ile tv ye baglayip oyun oynarim

nitekim i5 li olanlar 2 bucuk
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Fear of the Dark 5 yıl modifci
modifci

'Bence' adam hakli olsa bir tane 8 inclik surface im kanepeye yatar dizi izlerim masada klavye takar kod yazarim hdmi ile tv ye baglayip oyun oynarim

nitekim i5 li olanlar 2 bucuk


Eğer amacın kod yazmaksa birçok ide mevcut


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SaB0 5 yıl
Kaç aylık konuyu hortlatmışsınız helal gençler.. Gidin şeker toplayın hadi.
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JakSocket 5 yıl
Diğer markalara laf atacağına Surface'i geliştirseydi Apple satış rakamlarında fark atmazdı MS'ye.
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