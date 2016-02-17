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Bir Süper-Dünya'nın atmosferi ilk kez incelendi

Astronomlar bir Süper-Dünya'nın atmosferini analiz etmeyi ilk kez başardılar. Dünya'dan 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan 55 Cancri e'yi inceleyen bilim insanları ilginç bilgilere ulaştılar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,2b
1
27
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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University College London astronomları bir Süper-Dünya'nın atmosferini analiz etmeyi ilk kez başardılar. Keşif için Hubble Uzay Teleskopu'ndan elde edilen bilgileri kullanan bilim insanları, Dünya'dan 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan 55 Cancri e'yi incelediler.

55 Cancri e ismiyle anılan gezegen, Dünya'dan 8 kat daha fazla kütleye sahip. Yıldızının etrafında çok yakın bir uzaklıktan dönen 55 Cancri e'nin 1 yılı sadece 18 saat sürüyor. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 2000 derecelerde olan gezegenin yaşama pek de uygun olmadığı söylenebilir, ancak bu durum bir atmosfere sahip olmasına engel değil.

The Astrophysical Journal'da yayımlanacak olan araştırmanın sonuçlarına göre, 55 Cancri e'nin atmosferinde yüksek oranda hidrojen ve helyum gazları tespit edildi. Atmosferin, bundan 8 milyar yıl önce henüz gezegen ve yıldızı oluşmamışken bulunan nebuladan bazı kalıntılar olduğu düşünülüyor. İçerisinde bulunduğu ekstrem koşullara rağmen 55 Cancri e, bir şekilde atmosferini koruyabilmeyi başarmış.
Kavurucu sıcaklıklara sahip olan gezegen, çoğunlukla karbon elementinden oluştuğu düşünüldüğü için "Elmas Gezegen" ismiyle de anılır olmuş. 55 Cancri e'nin atmosferinde hidrojen ve helyuma ek olarak zehirli bir gaz olan hidrosiyanik asitin de tespit edilmesi, aynı zamanda gezegenin büyük oranda saf elmas içerdiği söylentilerini de kuvvetlendirdi. Zira hidrosiyanik asitin bulunması atmosferdeki olası bir karbon gazına işaret ediyor. Araştırmanın lideri Jonathan Tennyson bu konu hakkında,"Yeni jenerasyon kızılötesi teleskoplarla beraber hidrosiyanik asit ve diğer moleküllerin varlığı ispatlanırsa bu, gezegenin karbon zengini olduğu yönündeki teorileri de destekleyecek." ifadelerini kullandı.

Süper-Dünya; kütleleri Dünya'dan fazla, ancak bir gaz devinden küçük olan güneşdışı gezegenler için kullanılan bir terimdir. Astronomlar daha önce birçok süper-Dünya keşfetmiş olsalar da, henüz herhangi birisinin atmosferini analiz etmeyi başaramamışlardı. Bu alanda bir ilki gerçeleştiren İngiliz astronomlar; aynı tekniği kullanarak 55 Cancri e dışında iki gezegeni daha incelediler, ancak herhangi bir atmosfer bilgisine ulaşamadılar.  
55 Cancri e'nin temsili videosu için alttaki YouTube penceresine göz atabilirsiniz.


http://gizmodo.com/astronomers-sniff-the-atmosphere-of-a-planet-you-never-1759386659 Yorum Yaz
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shadowmexo 3 yıl en beğenilen
Uzay, astronomi ile ilgilendikçe ve ne kadar büyük geniş bir kainat yaratıldığını görünce Allah'ın kudretini daha iyi anlıyor insan.
1 Yanıt Yanıtla +22
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RADIO_HEA_D 3 yıl
abdispowerr
18 bin alem varmış...gerisini düşünün işte...

18 bin alem varmış gerisini düşünmeye gerek yokki kesin bilgiye sahipsin yani niye düşünesin sen ve daha milyonlarca insan çoktan aşmış bu konuları
abdispowerr18 bin alem varmış...gerisini düşünün işte...18 bin alem varmış gerisini düşünmeye gerek yokki kesin bilgiye sahipsin yani...
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Yanıtla +17
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olağan_şüpheli 3 yıl
kuran da yazıyor bunlar hep. uyduya teleskopa para yatırana kadar cami yapsalar daha hayırlı.
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atakandurden 3 yıl
Bunu o inceleme yapan arkadaşlara söylersen mazallah bir daha 3 kere şekeradam diyerek çağırmazlar seni ha...
seker1adam
2016 yıldır bi tane uzaylı bi taney yaşanacak başka gezegen bulamadılar yazıklar olsun :)feza ile fazla uğraşmayın zira bu sırları çözmeye ne aklınız yeter nede ömrünüz

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seker1adam 3 yıl
2016 yıldır bi tane uzaylı bi taney yaşanacak başka gezegen bulamadılar
yazıklar olsun :)
feza ile fazla uğraşmayın zira bu sırları çözmeye ne aklınız yeter nede ömrünüz
Yanıtla +1
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kadirirdem 3 yıl
bunların Kuran-Kerimde yazdığı biliniyor zaten açın okuyun....
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Mianfei 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
bunların Kuran-Kerimde yazdığı biliniyor zaten açın okuyun....

tesekkurler sabah sabah tebessum ettim
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N. Chomsky 3 yıl

Gezegenin çoğunluğunu karbonun oluşturması ilginçmiş. Olur da birkaç yüzyıl sonra gezegen madenciliği ortaya çıkarsa ilk bakılacak gezegenlerden biri olur heralde.
1 Yanıt Yanıtla
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rorschach_ 3 yıl N. Chomsky
S. Hawking


Gezegenin çoğunluğunu karbonun oluşturması ilginçmiş. Olur da birkaç yüzyıl sonra gezegen madenciliği ortaya çıkarsa ilk bakılacak gezegenlerden biri olur heralde.

50 ışık yılı mesafe diyor, en son bakılacak gezegen
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yonex78 3 yıl
Ülke ve millet olarak kimseye kızmaya hakkımız yok.Neden ülke olarak bu kadar teknolojik olarak gerideyiz diye sormaya da
Burda bilimsel bir haberin altıonda bile bu kadar amacından sapmış bir tartışmaya giriyorsak ateisti ile müslümanı ile veya hangi görüşe sahip olursak olalım yüzde 99"umuz araştırmaya ögrenmeye kendimizi geliştirmeye açık degiliz.
Burası bir teknoloji haber sitesi sidik yarıştırma yeri degil.Varsa konu hakkında bilimsel bir görüşü veya bilgisi olan konuyu saptırmadan yazar ve medenice tartışırız ögreniriz fikir sahibi oluruz.
Herkese iyi akşamlar dilerim
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dark dragon 3 yıl
Alakasız bir haberde bile hemen din nefretini kusmaya başlamış ateist ergen tayfa, aferin böyle yaparak çok cool oluyorsunuz!
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Ateist Düşünce 3 yıl
50 ışık yolu ilerdeki gezegenin atmosferini gözlemlemek inanılmaz birşey , Galaksimizin % 5 ine bile bakamıyoruz fakat etrafımızda çok fazla yıldız ve gezegen var.
Oluşup yok oluyorlar bir çoğunda büyük ihtimalle canlı molekül'ler var..Fakat hepsinin evrimi için çok fazla zaman gerekli..En son dünya üzerinde ilk kürenin atmosfer elementlerinden canlı moleküller elde edildi ve kabaca kendi kopyalarını oluşturdular..
Umarım yakın zamanda kendi başına gerçekleşmiş bir canlı formuna denk gelicez
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Ateist Düşünce 3 yıl
byrd
BatumatuBazıları bu kadar şey nasıl bir tesadüf olabilir ki diyor... Aslında tek tesadüf olan yaşama elverişli bir gezegen olması Dünyanın... Eğer evrenin ne kadar büyük ve kadar çok galaksiler sistemler barındırdığını kavrarsanız bu tesadüfün aslında çokta olası bir tesadüf olduğunu farkına varırsınız... Bana kalırsa bu akıl almaz boyuttaki evrenin mimarı Ortadoğudan eleman seçen, insanların kiminle evleneceğine burnunu sokacak kadar boş işlerin peşinde olamaz... Eğer bu evren bir tanrı tarafından yaratıldıysa, bu tanrı allah değildir... Çünkü bu evren allah tarafından yaratılamayacak kadar büyük bir evrendir..
Değerli süper zeka arkadaşım.Aşk tesadüfleri sever Elhamdülillah.http://www.ted.com/talks/henry_markram_supercomputing_the_brain_s_secrets#t-3770http://thespiritscience.net/2015/07/18/scientists-discover-the-universe-grows-like-a-brain/yukardakileri incele.Sonra kurduğun son iki cümlenin düğümlenmiş nöronlarındaki paradoksu ortaya çıkardığını anla.Buda seni korusun.Oda.Peace.

Sen ne diyon mikelanjelo , beyin'nin karmaşık olması "Kuranın kanıtı kuran" olayını değiştirmez.Her bilmediğin soruyu yaratıcıya bağlarsan araştırmanın bilim'in ne anlamı kalabilir ?
Ayriyeten doğanın 3 milyar yılda izlediği yolu , bizler 50 yılda çözememiz oldukça normal..Fazla boş yapma devam et bilim ve mantık size ters..
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Ateist Düşünce 3 yıl
shadowmexo
Uzay, astronomi ile ilgilendikçe ve ne kadar büyük geniş bir kainat yaratıldığını görünce Allahın kudretini daha iyi anlıyor insan.

Hidrojen fizyonundan oluşan yıldızlardaki helyum fizyonuyla super nova ardından oluşan gezegenlerin bir yaratıcıya ihtiyacı olmaz sadece zaman gerekli dostum...
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profecco 3 yıl
Bir kişi de dememiş ki bu 40 ışık yılı uzaklıktaki gezegene gittiler de mi böyle kesin konuşuyorlar, nereden biliyorlar atmosferinde hidrojen ve helyum gazlarının olduğunu. Ben açıklayayım : Spektrometre (tayfölçer) denilen bir cihazla o gezegenden bize ulaşan ışık inceleniyor. Bu ışık dalga boylarına ayrılıyor. Her elementin farklı bir dalga boyu olduğu için de o gezegende hangi elementlerin olduğu anlaşılabiliyor. Bu genelde çok uzak gezegenlerde su araştırmak için kullanılıyor. Çünkü su yaşamın çok önemli bir faktörü. Eskiden oksijene bakılıyordu yaşam için. Ama artık suya bakılıyor.
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