Bir Süper-Dünya'nın atmosferi ilk kez incelendi

University College London astronomları bir Süper-Dünya'nın atmosferini analiz etmeyi ilk kez başardılar. Keşif için Hubble Uzay Teleskopu'ndan elde edilen bilgileri kullanan bilim insanları, Dünya'dan 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan 55 Cancri e'yi incelediler.
55 Cancri e ismiyle anılan gezegen, Dünya'dan 8 kat daha fazla kütleye sahip. Yıldızının etrafında çok yakın bir uzaklıktan dönen 55 Cancri e'nin 1 yılı sadece 18 saat sürüyor. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 2000 derecelerde olan gezegenin yaşama pek de uygun olmadığı söylenebilir, ancak bu durum bir atmosfere sahip olmasına engel değil.
The Astrophysical Journal'da yayımlanacak olan araştırmanın sonuçlarına göre, 55 Cancri e'nin atmosferinde yüksek oranda hidrojen ve helyum gazları tespit edildi. Atmosferin, bundan 8 milyar yıl önce henüz gezegen ve yıldızı oluşmamışken bulunan nebuladan bazı kalıntılar olduğu düşünülüyor. İçerisinde bulunduğu ekstrem koşullara rağmen 55 Cancri e, bir şekilde atmosferini koruyabilmeyi başarmış.
Süper-Dünya; kütleleri Dünya'dan fazla, ancak bir gaz devinden küçük olan güneşdışı gezegenler için kullanılan bir terimdir. Astronomlar daha önce birçok süper-Dünya keşfetmiş olsalar da, henüz herhangi birisinin atmosferini analiz etmeyi başaramamışlardı. Bu alanda bir ilki gerçeleştiren İngiliz astronomlar; aynı tekniği kullanarak 55 Cancri e dışında iki gezegeni daha incelediler, ancak herhangi bir atmosfer bilgisine ulaşamadılar.
55 Cancri e'nin temsili videosu için alttaki YouTube penceresine göz atabilirsiniz.
http://gizmodo.com/astronomers-sniff-the-atmosphere-of-a-planet-you-never-1759386659 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
18 bin alem varmış gerisini düşünmeye gerek yokki kesin bilgiye sahipsin yani niye düşünesin sen ve daha milyonlarca insan çoktan aşmış bu konuları