Bir Süper-Dünya'nın atmosferi ilk kez incelendi





The Astrophysical Journal'da yayımlanacak olan araştırmanın sonuçlarına göre, 55 Cancri e'nin atmosferinde yüksek oranda hidrojen ve helyum gazları tespit edildi. Atmosferin, bundan 8 milyar yıl önce henüz gezegen ve yıldızı oluşmamışken bulunan nebuladan bazı kalıntılar olduğu düşünülüyor. İçerisinde bulunduğu ekstrem koşullara rağmen 55 Cancri e, bir şekilde atmosferini koruyabilmeyi başarmış.

Süper-Dünya; kütleleri Dünya'dan fazla, ancak bir gaz devinden küçük olan güneşdışı gezegenler için kullanılan bir terimdir. Astronomlar daha önce birçok süper-Dünya keşfetmiş olsalar da, henüz herhangi birisinin atmosferini analiz etmeyi başaramamışlardı. Bu alanda bir ilki gerçeleştiren İngiliz astronomlar; aynı tekniği kullanarak 55 Cancri e dışında iki gezegeni daha incelediler, ancak herhangi bir atmosfer bilgisine ulaşamadılar.

55 Cancri e'nin temsili videosu için alttaki YouTube penceresine göz atabilirsiniz.





http://gizmodo.com/astronomers-sniff-the-atmosphere-of-a-planet-you-never-1759386659

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University College London astronomları bir Süper-Dünya'nın atmosferini analiz etmeyi ilk kez başardılar. Keşif için Hubble Uzay Teleskopu'ndan elde edilen bilgileri kullanan bilim insanları, Dünya'dan 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan 55 Cancri e'yi incelediler.55 Cancri e ismiyle anılan gezegen, Dünya'dan 8 kat daha fazla kütleye sahip. Yıldızının etrafında çok yakın bir uzaklıktan dönen 55 Cancri e'nin 1 yılı sadece 18 saat sürüyor. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 2000 derecelerde olan gezegenin yaşama pek de uygun olmadığı söylenebilir, ancak bu durum bir atmosfere sahip olmasına engel değil.Kavurucu sıcaklıklara sahip olan gezegen, çoğunlukla karbon elementinden oluştuğu düşünüldüğü için "Elmas Gezegen" ismiyle de anılır olmuş. 55 Cancri e'nin atmosferinde hidrojen ve helyuma ek olarak zehirli bir gaz olan hidrosiyanik asitin de tespit edilmesi, aynı zamanda gezegenin büyük oranda saf elmas içerdiği söylentilerini de kuvvetlendirdi. Zira hidrosiyanik asitin bulunması atmosferdeki olası bir karbon gazına işaret ediyor. Araştırmanın lideri Jonathan Tennyson bu konu hakkında,"Yeni jenerasyon kızılötesi teleskoplarla beraber hidrosiyanik asit ve diğer moleküllerin varlığı ispatlanırsa bu, gezegenin karbon zengini olduğu yönündeki teorileri de destekleyecek." ifadelerini kullandı.