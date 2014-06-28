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Bir Windows Phone cihazı da Hisense'den geldi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir Windows Phone cihazı da Hisense'den geldi

Microsoft'un Windows Phone ekosistemi ortaklarını genişletmesinin ardından ilk modeller de yavaş yavaş görücüye çıkıyor. Huawei'nin yongaseti ortaklığı ile hatırladığımız Hisense ilk Windows Phone cihazını lanse etti.

Bugüne kadar lanse edilen akıllı telefonların ortak özellikleri giriş seviyesi olmaları ve Snapdragon 200 yongasetini taşımaları. Bugüne kadar amiral gemi seviyesinde bir Windows Phone cihazı göremedik. 

Hisense'nin yeni cihazı MIRA 6 adını taşıyor ve giriş seiyesi pazarda kendisine pay arayacak. 5 inçlik 720p çözünürlükte ekrana yer verilen MIRA 6, Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. 1GB RAM ile sistem desteklenirken, 8MP çözünürlükte arka kamera ve 5MP çözünürlükte ön kamera mevcut. Çift SIM desteğinin olduğu model 4G desteği ile Asya pazarında boy gösterecek.

Donanım ve yazılım optimizasyonu nedeniyle düşük donanımlarda da tatmin edici bir akıcılık sunduğu için düşük maliyetli Windows Phone cihazları da belirli bir kullanıcı tecrübesi yaşatacaktır. Diğer bir öne çıkan nokta da Microsoft'un yeni cihazlarda artık 1GB RAM seviyesini zorluyor oluşu. Böylece oyun ve uygulamalarda da sıkıntı yaşanmayacaktır. Cihazın fiyatı açıklanmadı. 

http://www.ubergizmo.com/2014/06/hisense-unveils-mira-6-windows-phone/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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positiveboy 5 yıl en beğenilen
telefon androidmiş sonradan windows olmuş alt bardaki tuşlara bak
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Newells Old Boys 5 yıl
Cihazın arka kapak resimlerine baktım da bildiğin iPhone olmuş. Bu arada günümüze en yakın olarak Lumia 1520 ve Lumia Icon(930) amiral gemi modeli olarak tanıtılmıştır Ekrem bey.
Cihazın arka kapak resimlerine baktım da bildiğin iPhone olmuş. Bu arada günümüze en yakın olarak Lumia 1520 ve Lumia Icon(930) amiral gemi modeli olarak tanıt...
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PapyonluLejyon 5 yıl
Ya haber yapıyorsunuz doğrumu yanlışmı siz bile bilmiyorsunuz cihazın wp olması imkansız microsoftun belirli şartları var bu cihaz en başta tuş takımından kaybediyor.
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Nightwing 5 yıl
şoptur ya nerede windows simgesi
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aydinoglu 5 yıl
Yakında YAMAN6 da çıkabilirmiş...
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V4LKyR 5 yıl aydinoglu
aydinoglu

Yakında YAMAN6 da çıkabilirmiş...

asd
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okan_cehapelioglu 5 yıl
herhalde bu kasayı daha önce android olarak tasarladılar
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FaLCoN^ 5 yıl
Androidli doğdu Windows Phone lu oldu helal olsun sana Hisense MIRA. oooooooo
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Paroksetin 5 yıl FaLCoN^
FaLCoN^

Androidli doğdu Windows Phone lu oldu helal olsun sana Hisense MIRA. oooooooo



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Ans Destroyer 5 yıl FaLCoN^
FaLCoN^

Androidli doğdu Windows Phone lu oldu helal olsun sana Hisense MIRA. oooooooo





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lordbahes2 5 yıl
"Huawei'nin yongaseti ortaklığı ile hatırladığımız Hisense... yer verilen MIRA 6, Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor"
Bu terste bi işlik var
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AMDR 5 yıl
Nokia'dan böyle telefon istiyoruz özellikleri birçok kullanıcıya yeterli.İşlemciyi S4 yapsalar tam orta seviye telefon.
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PapyonluLejyon 5 yıl
Ulan madem sonradan 1gb ram zorunu koşacaktınız ilk cihazlara niye paraya kıyıp koymadınız. gorursunuz wp 9uda 512 lilere vermezler.
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necros76 5 yıl
Arka taraf körü bir ıphone 5 kopyası.Bu özellikler wp kısa bı sure stabıl calısır. sonraki sürümlerde ne olacagı malum
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wolfestein 5 yıl
Android ve ios varken wm'nin işi zor.
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abrenax 5 yıl
Amiral gemi seviyesinde windows phone cihazlar var. 8.1 güncellemesinden sonra windowsun durumu netleşecek.
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positiveboy 5 yıl en beğenilen
telefon androidmiş sonradan windows olmuş alt bardaki tuşlara bak
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