Bir Windows Phone cihazı da Hisense'den geldi





Microsoft'un Windows Phone ekosistemi ortaklarını genişletmesinin ardından ilk modeller de yavaş yavaş görücüye çıkıyor. Huawei'nin yongaseti ortaklığı ile hatırladığımız Hisense ilk Windows Phone cihazını lanse etti.





Bugüne kadar lanse edilen akıllı telefonların ortak özellikleri giriş seviyesi olmaları ve Snapdragon 200 yongasetini taşımaları. Bugüne kadar amiral gemi seviyesinde bir Windows Phone cihazı göremedik.





Hisense'nin yeni cihazı MIRA 6 adını taşıyor ve giriş seiyesi pazarda kendisine pay arayacak. 5 inçlik 720p çözünürlükte ekrana yer verilen MIRA 6, Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. 1GB RAM ile sistem desteklenirken, 8MP çözünürlükte arka kamera ve 5MP çözünürlükte ön kamera mevcut. Çift SIM desteğinin olduğu model 4G desteği ile Asya pazarında boy gösterecek.





Donanım ve yazılım optimizasyonu nedeniyle düşük donanımlarda da tatmin edici bir akıcılık sunduğu için düşük maliyetli Windows Phone cihazları da belirli bir kullanıcı tecrübesi yaşatacaktır. Diğer bir öne çıkan nokta da Microsoft'un yeni cihazlarda artık 1GB RAM seviyesini zorluyor oluşu. Böylece oyun ve uygulamalarda da sıkıntı yaşanmayacaktır. Cihazın fiyatı açıklanmadı.

http://www.ubergizmo.com/2014/06/hisense-unveils-mira-6-windows-phone/?utm_source=mobilerepublic