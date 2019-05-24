Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bir dönemin gözdesi Ouya kapanıyor

Android konsol dönemini başlatan ancak kendi akımında başarılı olamayan Ouya oyun konsolu kapanıyor. Oyun mağazası ve tüm hizmetler 25 Haziran itibariyle son bulacak.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
2,9b
1
12
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bir dönemin gözdesi Ouya kapanıyor

Kickstarter topluluk bağış platformunun teknoloji dünyasına kazandırdığı en önemli firmalardan birisiydi Ouya. Android tabanlı konsol ve özel geliştirilmiş oyunları ile modern konsol pazarında bir devrim yapacağı beklentisini doğuran Ouya kendisini bekleyen sondan kurtulamadı.

Ouya nedir?

Döneminin ünlü tasarımcıları ile iş birliği yapılarak geliştirilen Ouya konsolu, Tegra 3 platformundan güç alan minik bir kutu şeklindeydi. Kickstarter üzerinde 15 milyon dolar toplayan firma farklı yatırımcılardan da fon elde etti ve iyi bir bütçeye sahip oldu.

Android tabanlı konsol konsepti ilgi görünce o dönem adeta bir patlama yaşanmıştı. Huawei Tron, OboX, Asus Game Box gibi pek çok örnek ardı ardına piyasaya çıktı. Towerfall ve Twin Robots gibi oyunlar da Android konsollarda popülerlik kazandı.

Ayrıca Bkz. "AMD 50. Yıldönümü hediye oyun kampanyası bitmek üzere"

Ancak işler pek de beklendiği gibi gitmedi. 1000 civarında konsola özel Android oyun ve uygulaması geliştirilmiş olsa da tüketicinin ilgisi sınırlı kaldı. O dönem Tegra 3 çok güçlü bir yonga setiydi. Ancak sonrasında yaşanan performans problemleri yanında piyasaya çıkan mobil cihazların Tegra 3'ü katlayan performansları tüketicinin soğumasına neden oldu.

Ouya aynı konsollarda olduğu gibi uzun vadeli bir güncelleme planı uygulamak istedi. Ancak konsolların özel donanımları uzun vadede yeterli olsa da Tegra 3 kısa sürede güncelliğini yitirdi ve yeni bir yonga seti de tercih edilmedi. Bu gibi strateji hataları konsolun sonunu getirdi.

2015 yılında Razer tarafından satın alınan Ouya sonraki dönemde piyasaya çıkacak Razer Phone telefonu için temel oldu ancak konsol anlamında devam edemedi. Razer daha önce bilgi verdiği üzere Ouya servislerini kapatıyor. 25 Haziran itibariyle oyun mağazası ve hizmetler kapanacak. Bu tarihe kadar oyuncuların varsa satın aldıkları oyunları indirmeleri tavsiye ediliyor.

 

https://www.droidgamers.com/2019/05/22/ouya-services-will-close-on-june-25-marking-the-end-of-an-era/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Zebercet 2 hf. en beğenilen
Ne gözdesi ya kim ipledi bunları Allah aşkına ölü doğmuştu zaten.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pastadanadam 2 hf.
Satışa çıkana kadar gerçekten gözde bir konsoldu.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
seyidkutub 1 hf. Nerevarine
Hdhs ben arkadaşla biraz uğraşayım dedim hocam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 2 hf.
Bir dönemin gözdesi olduğundan ouya'nın haberi var mı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WeDneS 2 hf.
Boş iş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seyidkutub 2 hf. esmerbuyucu
Orası neresi ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerevarine 1 hf. seyidkutub
Güney Kore’nin Kuzey’inde kalan bir ülke.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pastadanadam 2 hf.
Satışa çıkana kadar gerçekten gözde bir konsoldu.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
slpfake 2 hf.
vay be
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 2 hf.
Ilk duyruldugunda acaba potensiyeli var mi diye baya düşündüm. Ama kendilerine özel oyunları yok ve Android mağazasında bunu almaya değecek oyun yoktu maalesef. Hala yok gerçi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OldGamers86 2 hf.
Hangi dönemin gözdesi yahu, cidden tutunamayanların gözdesi herhal.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zebercet 2 hf. en beğenilen
Ne gözdesi ya kim ipledi bunları Allah aşkına ölü doğmuştu zaten.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seyidkutub 2 hf.
Adamlar kapanıyor ben yeni duyuyorum .
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 2 hf. seyidkutub
Kuzey Kore'de mi yaşıyordun?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2874 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ouya, Razer ve
3 etiket daha Oyun Konsolları Ev Elektroniği Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Katlanabilir telefon umutları sönüyor: Best Buy, Galaxy Fold siparişlerini iptal etti 2 hf. Ford v. Ferrari: Matt Damon ve Christian Bale'li filmden ilk görseller 2 hf. Çin’de 600km/sa hız yapan prototip maglev treni tanıtıldı 2 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir’ 2 hf. Boğaziçi Üniversitesi ücretsiz Siber Yaz Kampı 2019 için başvurular başladı 2 hf. MSI GT76 Titan oyuncu laptopu, iddiaya göre Core i9-9900K ile stabil 5GHz sunacak 2 hf. Ford'dan insansı otonom teslimat robotu: Digit 2 hf. Son SharePoint güncellemesi yeni özellikler ve modern bir arayüz getiriyor 2 hf. İşte 2019 Skoda Superb'in crossover esintileri taşıyan Scout versiyonu 2 hf. Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor 2 hf. Samsung Galaxy A8s için Android Pie güncellemesi başladı 2 hf. Federal Havacılık İdaresi; “ 737 Max’ların tekrar uçacağı tarih ile ilgili net bir bilgi yok” 2 hf. Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız! 2 hf. Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus 2 hf. Savaş RPG türündeki LEGO Legacy: Mini Kahramanlar duyuruldu 2 hf. Huawei, Android ve Windows işletim sistemlerinin alternatifini piyasaya sürüyor 2 hf. NVIDIA, “Süper” olarak adlandırdığı bir tanıtım videosu yayınladı 2 hf. Samsung, 16 inç MacBook Pro ve yeni iPad Pro'lar için OLED ekran tedarik edebilir 2 hf. Wikipedia yasağı AİHM’ye taşındı 2 hf. Redmi 7A tanıtıldı: Snapdragon 439 ve 4000mAh pil 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Bir dönemin gözdesi Ouya kapanıyor Sonraki Toyota, hidrojenle çalışan otomobillerin fiyatını düşürecek 2 hf. Google Duo artık sekiz kişilik görüntülü sohbetleri destekliyor 2 hf. Google, yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Glass Enterprise Edition 2'yi tanıttı 2 hf. Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında artık microSD kart kullanamayacak 2 hf. 64MP çözünürlüğünde kamera Galaxy A70S modelinde kullanılacak 2 hf. Galaxy S10 kamerasına gece modu güncellemesi geldi 2 hf. Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi: İşte görüntüler 2 hf. Gigabyte monitör pazarına giriyor: Yakında ülkemizde! 2 hf. GlobalFoundries bir iştirakini daha sattı 2 hf. Cep telefonu işletim sistemi KaiOS, 100 milyondan fazla cihazda kullanılıyor 2 hf. Android Go telefonu Alcatel 1 satışa çıktı 2 hf. Gigabyte yayınladığı BIOS’la mevcut anakartına PCIe 4.0 desteği ekledi 2 hf. Karşınızda en ilginç oyun konsolu: Playdate 2 hf. Genetiği değiştirilmiş sinekler kanser tedavilerinde kullanılacak 2 hf. Aşıları sıcakta saklamanın yolu bulundu 2 hf. İşlevsel oyun kısayolları sunan Windows 10 için Xbox Game Bar kullanıma sunuldu 2 hf. Yeni nesil Opel Corsa'nın elektrikli versiyonu tanıtıldı: Karşınızda Corsa-e 2 hf. Audi resmen açıkladı: TT üretimi sona eriyor, elektrikli model yolda 2 hf. Acer Nitro 5 ve Swift 3 laptoplar AMD Ryzen işlemciler ile güncellendi 2 hf. Yeni rapora göre Amazon ‘insan duygularını okuyabilen’ giyilebilir cihaz üzerinde çalışıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim