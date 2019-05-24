Bir dönemin gözdesi Ouya kapanıyor

Kickstarter topluluk bağış platformunun teknoloji dünyasına kazandırdığı en önemli firmalardan birisiydi Ouya. Android tabanlı konsol ve özel geliştirilmiş oyunları ile modern konsol pazarında bir devrim yapacağı beklentisini doğuran Ouya kendisini bekleyen sondan kurtulamadı.

Ouya nedir?

Döneminin ünlü tasarımcıları ile iş birliği yapılarak geliştirilen Ouya konsolu, Tegra 3 platformundan güç alan minik bir kutu şeklindeydi. Kickstarter üzerinde 15 milyon dolar toplayan firma farklı yatırımcılardan da fon elde etti ve iyi bir bütçeye sahip oldu.

Android tabanlı konsol konsepti ilgi görünce o dönem adeta bir patlama yaşanmıştı. Huawei Tron, OboX, Asus Game Box gibi pek çok örnek ardı ardına piyasaya çıktı. Towerfall ve Twin Robots gibi oyunlar da Android konsollarda popülerlik kazandı.

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Ancak işler pek de beklendiği gibi gitmedi. 1000 civarında konsola özel Android oyun ve uygulaması geliştirilmiş olsa da tüketicinin ilgisi sınırlı kaldı. O dönem Tegra 3 çok güçlü bir yonga setiydi. Ancak sonrasında yaşanan performans problemleri yanında piyasaya çıkan mobil cihazların Tegra 3'ü katlayan performansları tüketicinin soğumasına neden oldu.

Ouya aynı konsollarda olduğu gibi uzun vadeli bir güncelleme planı uygulamak istedi. Ancak konsolların özel donanımları uzun vadede yeterli olsa da Tegra 3 kısa sürede güncelliğini yitirdi ve yeni bir yonga seti de tercih edilmedi. Bu gibi strateji hataları konsolun sonunu getirdi.

2015 yılında Razer tarafından satın alınan Ouya sonraki dönemde piyasaya çıkacak Razer Phone telefonu için temel oldu ancak konsol anlamında devam edemedi. Razer daha önce bilgi verdiği üzere Ouya servislerini kapatıyor. 25 Haziran itibariyle oyun mağazası ve hizmetler kapanacak. Bu tarihe kadar oyuncuların varsa satın aldıkları oyunları indirmeleri tavsiye ediliyor.