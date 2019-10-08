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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir haftalık pil ömrü sunan Sharp S7 tanıtıldı

    Sharp bugün batarya ömrü ile dikkat çeken yeni bir akıllı telefon duyurdu. Sharp S7 olarak adlandırılan cihaz orta sınıf bir Android One telefon olarak öne çıkıyor.
    3 gün
    8,3b
    5
    25
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Sharp, Japonya'da yeni bir Android One akıllı telefon tanıttı. Sharp S7 olarak adlandırılan cihaz şirketin piyasaya sürdüğü diğer modellerin çoğunda bulunan Sharp UI yerine Android 10 işletim sistemiyle geliyor.
    Ayrıca Bkz. "Toyota, robotları eğitmek için VR teknolojisini kullanıyor"
    Akıllı telefon 1080 X 2160 piksel çözünürlükte 5.5 inç IGZO ekrana sahip. IPX5 ve IPX8 sertifikaları sayesinde suya dayanıklı olan cihaz aynı zamanda IP6X derecesiyle toz geçirmezlik özelliği de sunuyor. 147 x 70 x 8.9 mm boyutlarında olan Sharp S7'nin ağırlığı ise 167 gram.

    Aralık ortasında çıkacak

    Akıllı teelfon gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 630 yonga seti ve 3 GB RAM'den alıyor. Bununla birlikte 32 GB kapasiteli dahili dapolama alanı var. Arka tarafında 12 megapiksel çözünürlükte tek bir kamera olan cihazın önünde ise 8 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.
    Sharp S7, normal kullanımda bir hafta dayanabilecek 4.000 mAh'lik bir pil içeriyor. Akıllı telefon Bakır, Gümüş ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Aralık ayının ortalarında piyasaya sürüleceği açıklanan cihazın fiyat etiketi ise henüz belli değil.


    https://jp.sharp/products/android-one-s7 Yorum Yaz
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    kucukyenici 3 gün en beğenilen
    Normal kullanımda değil de bekleme süresidir o! 😁
    Yanıtla +35
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    Sentilyon 3 gün
    Aldatıcı ürün tanıtımı
    Yanıtla +31
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    rockchu 3 gün
    Haberde hata yok. Sharp bu telefonda kendi geliştirdiği IGZO panel teknolojisini kullanmış. Zaten bu panellerin en önemli özelliği düşük güç tüketimi. Sharp'a göre güç tüketiminde OLED'ten bile iyi. Güç tasarrufunu sağlayan şeylerde ekranda kullanılan materyalin elektron iletiminin iyileştirilmesi, ekranda imaj oluşturmak için sürekli olarak güç çekilmesinin gerekmemesi vs.
    Haberde hata yok. Sharp bu telefonda kendi geliştirdiği IGZO panel teknolojisini kullanmış. Zaten bu panellerin en önemli özelliği düşük güç tüketimi. Sharp'a g...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    ybar 1 gün
    İnşallah telefonun bu durumdan haberi vardır
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    dostum kertenkele 1 gün
    1 hafta dedi de bense 20.000 mah pil bekliyorum bu resmen yalan reklam samsungun çelik kasalı reklam yapıp aslında çekik olmayan telefonu gibi olmuş bu
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    sankii 1 gün
    Telefon piyasası renkleniyor. Büyük üreticilerin iddialı söylemlerle girişi çıtayı yükseltiyor. Aralık uzak değil bekleyip göreceğiz.
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    intel7mix 2 gün
    630 nedir ya şaka filan mı....
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    volga tuygun 2 gün
    Bence orta seviye bile değil artık. 3-32 gb artık başlangıç seviyesi olmalı. Buna ilaveten arkada tek kamera, pil 4000 mAh ve sd 630( sd 630 ki sene önce iyiydi ama şimdi başlangıç seviyesi bence )
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    mehmehcik_71 2 gün
    Bizim de bi arkadaş var samsung a8 kullanıyor, her zaman düşük güç modunda , whatsapp’ten gelen mesaja 2 hafta sonra cevap veriyor , hayatta birini aramaz falan onunki de bi hafta gidiyordur.
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    Mehmet Can ÖZBEY 2 gün
    1 HAFTA SÜREN PİL ÖMRÜ
    (Pil ömrü kullanıma bağlıdır)
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    Bloodin 2 gün
    Benim arkadaşım LG G7'yi 5 gün şarja takmıyor resmen, bunda 2 haftayı da bulur :D
    Tabi şaka bir yana, Snapdragon 630 ve 4000'lik batarya pek 1 hafta gibi durmasa da IGZO ekran teknolojisi ile ekranın harcadığı şarj iyice azaltılıp, boşta harcanan şarj yönetimi de iyi ayarlandıysa normal kullanımda belki 1 haftayı görebilir... belki...
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    CoolSnow 2 gün
    O telefonu bilmem ama bu 50 gün dayanıyor. indiegogo kampanyasında ama.
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    rockchu 3 gün
    Haberde hata yok. Sharp bu telefonda kendi geliştirdiği IGZO panel teknolojisini kullanmış. Zaten bu panellerin en önemli özelliği düşük güç tüketimi. Sharp'a göre güç tüketiminde OLED'ten bile iyi. Güç tasarrufunu sağlayan şeylerde ekranda kullanılan materyalin elektron iletiminin iyileştirilmesi, ekranda imaj oluşturmak için sürekli olarak güç çekilmesinin gerekmemesi vs.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    BekirHan 2 gün rockchu
    Daha önce Meizu M1 Note kullanmıştım. Cihazın özelliği Sharp' ın ürettiği IGZO LCD panel kullanmasıydı. Bu paneller renkleri biraz soluk vermenin haricinde gayet keskin görüntü sunuyor ve güç tüketimine ciddi bir katkı sağlıyordu. Böylece 3000 mAh' lık normal androil sürümü taşıyan M1 Note gibi bir telefon 2,5 gün boyunca kullanılabiliyordu. Kaldı ki söz konusu cihaz çok daha düşük nanometrede üretilmiş daha az güç harcayan bir yongaya, Android One sürümüne ve 1000 mAh daha büyük bir bataryaya sahip. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde olası bir önerme gibi geldi.
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