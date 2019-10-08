Bir haftalık pil ömrü sunan Sharp S7 tanıtıldı

Sharp, Japonya'da yeni bir Android One akıllı telefon tanıttı. Sharp S7 olarak adlandırılan cihaz şirketin piyasaya sürdüğü diğer modellerin çoğunda bulunan Sharp UI yerine Android 10 işletim sistemiyle geliyor.

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Akıllı telefon 1080 X 2160 piksel çözünürlükte 5.5 inç IGZO ekrana sahip. IPX5 ve IPX8 sertifikaları sayesinde suya dayanıklı olan cihaz aynı zamanda IP6X derecesiyle toz geçirmezlik özelliği de sunuyor. 147 x 70 x 8.9 mm boyutlarında olan Sharp S7'nin ağırlığı ise 167 gram.

Aralık ortasında çıkacak

Akıllı teelfon gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 630 yonga seti ve 3 GB RAM'den alıyor. Bununla birlikte 32 GB kapasiteli dahili dapolama alanı var. Arka tarafında 12 megapiksel çözünürlükte tek bir kamera olan cihazın önünde ise 8 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.

Sharp S7, normal kullanımda bir hafta dayanabilecek 4.000 mAh'lik bir pil içeriyor. Akıllı telefon Bakır, Gümüş ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Aralık ayının ortalarında piyasaya sürüleceği açıklanan cihazın fiyat etiketi ise henüz belli değil.

https://jp.sharp/products/android-one-s7