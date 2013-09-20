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Bir lens-kamera konsepti de Samsung'dan mı geliyor ?

5 yıl
704
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30
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bir lens-kamera konsepti de Samsung'dan mı geliyor ?
İlk dedikoduları ortaya çıktığı andan itibaren teknoloji dünyasında büyük merak uyandıran Sony lens-kamera konsepti, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz IFA 2013 fuarı kapsamında QX10 ve QX100 olmak üzere iki farklı model olarak kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Akıllı cep telefonları ile kablosuz olarak iletişim kurabilen ve kendi içlerinde yer alan sensörleri ile üst seviye fotoğraf kalitesi ortaya koyabilen ürünler, yeni öğrenilen bilgilere göre dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Samsung'un da ilgisini çekiyor.
Şimdilik Samsung'un lens-kamera konsepti hakkında elde edilmiş bir görsel bulunmuyor ancak mevcut teknolojik sistemler düşünüldüğünde Sony'nin modellerinden çok da farklı bir yapıyla hazırlandığı düşünülmüyor. Teknik olarak 10 kat optik yakınlaştırma yapabildiği (24mm den başlayacağı söyleniyor ancak diyafram değeri bilinmiyor), 20MP çözünürlüğünde bir sensör barındırdığı, elde çekimlerde kullanıcılara yardımcı olan dahili görüntüleme teknolojisine sahip olduğu, Full HD yani 1920 x 1080 piksel video çekebildiği ve akıllı cihazlar ile QX10 ve QX100'de de olduğu gibi NFC (Near Field Communication ya da Türkçe ismiyle Yakın Alan İletişimi) ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileri iletişim kurabildiği belirtilen Samsung lens kamera modeli hakkında şimdilik başka ayrıntı bulunmuyor.
Yakın zaman içerisinde yeni bilgiler ile detaylanacağı tahmin edilen konsept, şimdiden büyük merak uyandırıyor.
Not: Görsel temsilidir.

http://www.mirrorlessrumors.com/first-lenscamera-rumors-from-samsung/ Yorum Yaz
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Cidelee 5 yıl en beğenilen
Samsung Çinlileri geçti hep taklit hep taklit
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onur01651 5 yıl
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Okumadan yorum yazıyorsunuz hep
Yanıtla +18
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mipa90 5 yıl
birşeydede özgün ol taklit etme be
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ulan samsung ne adamsın yine yaptın yapaçağını :D
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brk-bjk 5 yıl
Kasmaz inşallah
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Gl4dius 5 yıl
swat882
Samsunga laf atıyorsunuz ama hatırlayın bakalım, samsungun geçmiş dönemlerde pasif, sony nin aktif olduğu dönemleri... Teknolojik ürünleri ne kadar da pahalı ve ulaşılamazdı sony nin değil mi? Samsungun devasa üretim tesisleri olmasa şimdi iphone u da z1 i de 5000 tl ye satıyor olurlardı... Piyasanın fiyat belirleyicisi Samsung dur ve fiyat performans açısından her zaman lider olmuştur

güzel bir konuya değinmişsin her ne kadar samsungu pek sevmesemde fiyat konusunda diğer firmalara göre daha altta bir fiyat aralığı tutarak tükecilerin maddi açıdan çok fazla zorlanmadan bazı teknolojilkere ve ürünlere ulaşmasına imkan sağlıyor.
Sony kalite konusunda ve bazı noktalarda çok önemli bir yere sahipte olsa her zaman çok yüksek fiyatlardan ürün sattığı için çoğu tüketici için ulaşılması zor bir noktada yer alıyor özelliklede ülkemiz söz konusu olduğunda ama samsungun fiyat polikatı sony'e göre daha iyi ve sürekli yeni ürün çıkartmasın tek avantajı biz tükeciler olarak bir ürünü çok fazla eskimeden :D sürekli yenisini çıkarttıkları için daha uygun fiyatlara sahip olma şansını yakalıyoruz.
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cinobilly 5 yıl
özgün ol kendin yap ?

fan boylarının nefreti sarmış burayı :))))

korkmayın ! samsung bunun da en iyisini sunar ! siz fan boylar kenardan bakarsınız !

özgün olmuş ? oldu olacak tüm cep telefonu üreticileri piyasadan çekilsin ! ericson üretsin cep telefonunu. sonuçta diğerleri taklit !

apple tablet üretmesin, sonuçta microsofttan çaldı !

sony lens üretmesin sonuçta , nokia-carl zeisstan çaldı !

fan boylar konuşur, samsung kernava devam eder lakin


ağlamaya devam edin beyler. samsung yürür ...
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DH Misafiri 5 yıl
rahatolun
Orijinalden alıntı: xconnect Her zaman için piyasayı dengeleyici bir aktör lazım, bu bir gerçek. Bir firma tekel olabilir, ulaşacağı insan çok sınırlı olabilir. Mesela İphone pazarda tek kalsaydı inanın biz onu TR de 3000-4000 den aşağı alamazdık. Ama şimdi Samsung Note 2 1300 TL civarı... Eğer iwatch tek olasaydı (Daha çıkmadı) fikri bile 3 - 5 firmayı hareketi geçirdi ve şimdi Samsung Note3 alanların yanında saati hediye veriyor... Çok acımasız ve bencil olmayalım sonuçte herşey biz insanlar için...
Biraz teknoliji takip ederseniz smartwatchin gecen sene piyasaya sürüldüğünü bilmeliydiniz yani saat olayını sony baslattı ce ikinci saatini cıkardı bile apple bu ise girmeden fikiri olmadan önce sony üretiyordu :)

Sen biraz piyasayı takip etseydin liveviewden haberin olurdu...Sonr ericsson dönemindede vardı adı değişti sadece
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swat882 5 yıl
Samsunga laf atıyorsunuz ama hatırlayın bakalım, samsungun geçmiş dönemlerde pasif, sony nin aktif olduğu dönemleri... Teknolojik ürünleri ne kadar da pahalı ve ulaşılamazdı sony nin değil mi?

Samsung'un devasa üretim tesisleri olmasa şimdi iphone u da z1 i de 5000 tl ye satıyor olurlardı...

Piyasanın fiyat belirleyicisi Samsung dur ve fiyat performans açısından her zaman lider olmuştur
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DH Misafiri 5 yıl
Sasmunq bırak bunları biraz özgün ol kendin yap...
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candeniz_1991 5 yıl
onur01651
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Okutturdun gerçekten zorla. Sağol :)
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shadowmexo 5 yıl
Bende evimde herşeyi ya SONY ya LG olarak kullanıyorum. Arkadaş eğer ki SAMSUNG yaparsa böyle bir cihazı, kaliteli fotoğraf çekerse ve SONY den ucuza satarsa alırım tabiki. Yeterki plastik olmasın! İlk SONY yapmış diye bir mantık mı olur? Yapmak değil geliştirebilmek ve innovasyonlara hazır hale getirebilmek önemlidir. Rekabet arttıkça fiyatlar düşer güzel olur inşAllah
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ErtAsL.61 5 yıl
Ne kadar saçma konuşuyorsunuz dönüp bi okuyun yazdıklarınızı. O zaman üretilen bişeyi sadece o firma üretsin faiş fiyatlara satsın siz de para bayılın hepsine. Daha iyisini daha uygununu üretcekse üretsin ister taklit deyin ister çaldı deyin
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Jül Sezar 5 yıl ErtAsL.61
ErtAsL.61
Ne kadar saçma konuşuyorsunuz dönüp bi okuyun yazdıklarınızı. O zaman üretilen bişeyi sadece o firma üretsin faiş fiyatlara satsın siz de para bayılın hepsine. Daha iyisini daha uygununu üretcekse üretsin ister taklit deyin ister çaldı deyin

Daha iyisi olamadi hic bir zaman. Sadece daha uygun, kalitesizlikle orantili olarak.
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s_mail 5 yıl
Samsung fotokopi makinası gibi taklit ve kopyada sınır tanımıyor.
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xconnect 5 yıl
Her zaman için piyasayı dengeleyici bir aktör lazım, bu bir gerçek.
Bir firma tekel olabilir, ulaşacağı insan çok sınırlı olabilir. Mesela İphone pazarda tek kalsaydı inanın biz onu TR de 3000-4000 den aşağı alamazdık. Ama şimdi Samsung Note 2 1300 TL civarı...

Eğer iwatch tek olasaydı (Daha çıkmadı) fikri bile 3 - 5 firmayı hareketi geçirdi ve şimdi Samsung Note3 alanların yanında saati hediye veriyor...

Çok acımasız ve bencil olmayalım sonuçte herşey biz insanlar için...
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mesincır 5 yıl
Getirtmeyin beni oraya

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rahatolun 5 yıl xconnect
xconnect
Her zaman için piyasayı dengeleyici bir aktör lazım, bu bir gerçek.
Bir firma tekel olabilir, ulaşacağı insan çok sınırlı olabilir. Mesela İphone pazarda tek kalsaydı inanın biz onu TR de 3000-4000 den aşağı alamazdık. Ama şimdi Samsung Note 2 1300 TL civarı...

Eğer iwatch tek olasaydı (Daha çıkmadı) fikri bile 3 - 5 firmayı hareketi geçirdi ve şimdi Samsung Note3 alanların yanında saati hediye veriyor...

Çok acımasız ve bencil olmayalım sonuçte herşey biz insanlar için...

Biraz teknoliji takip ederseniz smartwatchin gecen sene piyasaya sürüldüğünü bilmeliydiniz yani saat olayını sony baslattı ce ikinci saatini cıkardı bile apple bu ise girmeden fikiri olmadan önce sony üretiyordu :)
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