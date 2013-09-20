Bir lens-kamera konsepti de Samsung'dan mı geliyor ?

İlk dedikoduları ortaya çıktığı andan itibaren teknoloji dünyasında büyük merak uyandıran Sony lens-kamera konsepti, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz IFA 2013 fuarı kapsamında QX10 ve QX100 olmak üzere iki farklı model olarak kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Akıllı cep telefonları ile kablosuz olarak iletişim kurabilen ve kendi içlerinde yer alan sensörleri ile üst seviye fotoğraf kalitesi ortaya koyabilen ürünler, yeni öğrenilen bilgilere göre dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Samsung'un da ilgisini çekiyor.

Şimdilik Samsung'un lens-kamera konsepti hakkında elde edilmiş bir görsel bulunmuyor ancak mevcut teknolojik sistemler düşünüldüğünde Sony'nin modellerinden çok da farklı bir yapıyla hazırlandığı düşünülmüyor. Teknik olarak 10 kat optik yakınlaştırma yapabildiği (24mm den başlayacağı söyleniyor ancak diyafram değeri bilinmiyor), 20MP çözünürlüğünde bir sensör barındırdığı, elde çekimlerde kullanıcılara yardımcı olan dahili görüntüleme teknolojisine sahip olduğu, Full HD yani 1920 x 1080 piksel video çekebildiği ve akıllı cihazlar ile QX10 ve QX100'de de olduğu gibi NFC (Near Field Communication ya da Türkçe ismiyle Yakın Alan İletişimi) ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileri iletişim kurabildiği belirtilen Samsung lens kamera modeli hakkında şimdilik başka ayrıntı bulunmuyor.

Yakın zaman içerisinde yeni bilgiler ile detaylanacağı tahmin edilen konsept, şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Not: Görsel temsilidir.

http://www.mirrorlessrumors.com/first-lenscamera-rumors-from-samsung/