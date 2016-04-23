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Bir milyon kişi Tor üzerinden Facebook'a bağlanıyor

Facebook, gizlilik odaklı ve kullanıcılara anonim iletişim imkânı sağlayan Tor ağı üzerinden bir milyon kişinin sosyal platforma bağlandığını açıkladı. Geçen yıla oranla iki kat bir büyüme söz konusu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Bir milyondan fazla kişi şu anda gizliliklerini koruyan ve hiçbir dijital iz bırakmayan Tor ağı üzerinden Facebook' a bağlanıyor. Facebook yazılım mühendisi Alec Muffett, Tor üzerinden Facebook'a bağlanan kullanıcı sayısının bir yıldan kısa bir süre içerisinde iki katına çıkacak 1 milyon seviyesine ulaştığını açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz Haziran ayında 525 bin seviyelerindeydi.
Ayrıca Bkz. "Facebook'daki Avataria oyunu çocuklar için sakıncalı içerik barındırıyor"
The Onion Router ya da yaygın olarak bilinen adıyla Tor, kullanıcıların kimliklerini koruyarak doğrudan bir bağlantı kurmak yerine birden fazla şifreli adımda veri gönderimi yaparak anonim web gezintisi imkanı sağlıyor. Ayrı bir konumda yer alan "dark web" genellikle gizlilik aktivistleri, bilgisayar korsanları, aktivistler ve güvenli iletişim kurmak adına gazeteciler tarafından kullanılıyor.
Facebook 2014 yılında kullanıcıların güvenli bir şekilde sosyal platforma erişebilmesini sağlamak için özel bir adres oluşturarak dark web'e ilk girişini yaptı. Bu yılın Ocak ayında ise şirket Android kullanıcılarının mobil cihazlar üzerinden anonim bağlantı sağlayabilmesi için destek sunmaya başladı. iPhone ve iPad kullanıcıları hala Onion Browser gibi uygulamaları kullanarak Facebook'a erişebilmelerine rağmen henüz iOS platformu için böyle bir destek söz konusu değil.

http://www.techinsider.io/facebook-tor-connect-1-million-2016-4 Yorum Yaz
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Amd64x2 3 yıl en beğenilen
O kadar gizli ki kaç kişinin bağlandığının istatistikleri ortalıklarda dolaşıyor, ileri seviye bilgisayar kullanıcısı veya ileri seviye sapık değilseniz dark nete bulaşmanın bence hiç bir mantığı yok. Ayrıca, uluslar arası istihbarat örgütlerinin iştahını kabartacak kadar önemli(takip edilen) bir adamsanız, bilgisayarınıza girilmesi için internete bağlı olup olmamanızın pek bir önemi yok, bilgisayarınızın çalışıyor olması yeterli, yani gizlilik diye diye bir şey söz konusu değil. Çok meşhur bir slogan vardır "en güvenli bilgisayar, fişi çekik bilgisayardır"
O kadar gizli ki kaç kişinin bağlandığının istatistikleri ortalıklarda dolaşıyor, ileri seviye bilgisayar kullanıcısı veya ileri seviye sapık değilseniz dark n...
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A.F.Y.D 3 yıl
zenmate kullanıyorum alternatif olarak
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Ohol Oula 3 yıl
Vay be, buna da mı güven kalmadı.
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Guest-B2B7A0AF7 3 yıl
Ben Tor ağının güvenli olduğuna inanmıyorum illa ki gezilen yerler bir datası veya bir veritabanı bir yerdedir.
Yoksa dünyada istihbarat örgütleri veya hackerlar istedikleri kişiye ve kişilere ulaşamazdı.
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DH Misafiri 3 yıl
Bence tor çok iyi bir ağ ben sürekli olarak giriyorum ve tüm işlerimi bu ağ üzerinden hallediyorum bilen bilir iyi bir ağ , deep Web'e takılın ????bir de tails işletim sistemim var flash bellekte takıyorum kullanıyorum tavsiye ederim
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TaymekHoldem 3 yıl
tor fenaaaaaa
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kadirirdem 3 yıl
arel.gr
sizler bilemezsiniz, sabirli olun, kadirirdem her an neyin ne oldugunu yazacaktir

ağzımı bozduracaksın biliyorsun değil mi ? artık yeter...
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serafon 3 yıl
eminim tor u da malum kişiler kurmuştur!!!
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alemburda34 3 yıl
Birakin bu gizliyorum ayaklarini valla prince giderken eldeki bulgurdan olursunuz
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Eeltorm 3 yıl
tortortortortortortortor
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Zlatan.İbrahimovic 3 yıl
tor gizli bir ağ dır doğru
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umut_baris 3 yıl
Sorma çok gizli. Senin izlerin başkasında, başkasının izleri sende. Eğer ağın parçasıysan.

Tor'u kullanmıyorum ama o 1 milyon kişinin yarısından fazlası ya sapıktır ya da kiralık katil.

Tabi Facebook'ta Gün Oksay kafasıyla hareket ettiği için, kökünü kazıyacağını zannetmiyorum. Ne de olsa hit önemli değil mi!
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