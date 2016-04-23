Bir milyon kişi Tor üzerinden Facebook'a bağlanıyor

Bir milyondan fazla kişi şu anda gizliliklerini koruyan ve hiçbir dijital iz bırakmayan Tor ağı üzerinden Facebook' a bağlanıyor. Facebook yazılım mühendisi Alec Muffett, Tor üzerinden Facebook'a bağlanan kullanıcı sayısının bir yıldan kısa bir süre içerisinde iki katına çıkacak 1 milyon seviyesine ulaştığını açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz Haziran ayında 525 bin seviyelerindeydi.

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The Onion Router ya da yaygın olarak bilinen adıyla Tor, kullanıcıların kimliklerini koruyarak doğrudan bir bağlantı kurmak yerine birden fazla şifreli adımda veri gönderimi yaparak anonim web gezintisi imkanı sağlıyor. Ayrı bir konumda yer alan "dark web" genellikle gizlilik aktivistleri, bilgisayar korsanları, aktivistler ve güvenli iletişim kurmak adına gazeteciler tarafından kullanılıyor.

Facebook 2014 yılında kullanıcıların güvenli bir şekilde sosyal platforma erişebilmesini sağlamak için özel bir adres oluşturarak dark web'e ilk girişini yaptı. Bu yılın Ocak ayında ise şirket Android kullanıcılarının mobil cihazlar üzerinden anonim bağlantı sağlayabilmesi için destek sunmaya başladı. iPhone ve iPad kullanıcıları hala Onion Browser gibi uygulamaları kullanarak Facebook'a erişebilmelerine rağmen henüz iOS platformu için böyle bir destek söz konusu değil.

http://www.techinsider.io/facebook-tor-connect-1-million-2016-4