Birleşik Arap Emirlikleri'nden trafiğe uygun kum aracı

Birleşik Arap Emirlikleri denildiği zaman birçok insanın aklına ilk olarak uçsuz bucaksız çöller üzerinde otomobil kullanmak geliyor. Ülke içerisinde Zarooq Motors tarafından üretilen bir kum aracı ise, gündelik trafiğe uygun olmasıyla petrolün nelere kadir olduğunu gözler önüne seriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri bünyesinde hazırlanmış seri üretime hazır ilk kum aracı olarak lanse edilen ve 2016 Ocak ayında sergilenmeye başlanacak olan araç, yukarıda yer alan konsept tasarımda da görebileceğiniz üzere oldukça dikkat çekici duruyor. 100 bin dolarlık fiyatı karşılandıktan sonra aktif trafik içerisine çıkartabilinen canavar, gücünü ise 500 beygir civarında güç üretebilen 3.5 litrelik V6 motordan alıyor.

Karbon fiber gövde üzerine kurulan 1050 kg'lık kum aracı, özel süspansiyon sistemi ve lastikleriyle ise çöl ya da kum tepelerine istenilen her an çıkabilecek kadar hazır görünüyor. İlginç olarak otomatik vites ile tasarlanan araç, satın alanların çok da şehirde kullanacakları bir seçenek gibi durmuyor.

Zarooq Motors'un kum aracı hakkında hazırladığı özel sayfaya burada n ulaşabilirsiniz.

http://mashable.com/2015/11/27/zarooq-motors-sand-racer/#YYGmUmcHPPqL