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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Birleşik Arap Emirlikleri'nden trafiğe uygun kum aracı

İtalyan yeteneği, Alman hassasiyeti ve Amerikan gücünü birleştiren Ortadoğu kökenli kum aracı sadece çöller ile sınırlı kalmak istemiyor. Zarooq Motors'un yeni çözümü trafiğe de çıkabiliyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Birleşik Arap Emirlikleri'nden trafiğe uygun kum aracı

Birleşik Arap Emirlikleri denildiği zaman birçok insanın aklına ilk olarak uçsuz bucaksız çöller üzerinde otomobil kullanmak geliyor. Ülke içerisinde Zarooq Motors tarafından üretilen bir kum aracı ise, gündelik trafiğe uygun olmasıyla petrolün nelere kadir olduğunu gözler önüne seriyor.
Birleşik Arap Emirlikleri bünyesinde hazırlanmış seri üretime hazır ilk kum aracı olarak lanse edilen ve 2016 Ocak ayında sergilenmeye başlanacak olan araç, yukarıda yer alan konsept tasarımda da görebileceğiniz üzere oldukça dikkat çekici duruyor. 100 bin dolarlık fiyatı karşılandıktan sonra aktif trafik içerisine çıkartabilinen canavar, gücünü ise 500 beygir civarında güç üretebilen 3.5 litrelik V6 motordan alıyor.
Karbon fiber gövde üzerine kurulan 1050 kg'lık kum aracı, özel süspansiyon sistemi ve lastikleriyle ise çöl ya da kum tepelerine istenilen her an çıkabilecek kadar hazır görünüyor. İlginç olarak otomatik vites ile tasarlanan araç, satın alanların çok da şehirde kullanacakları bir seçenek gibi durmuyor.
Zarooq Motors'un kum aracı hakkında hazırladığı özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden trafiğe uygun kum aracı


http://mashable.com/2015/11/27/zarooq-motors-sand-racer/#YYGmUmcHPPqL Yorum Yaz
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Wacom Intuos 4 yıl en beğenilen
Araplardan bile araç çıkıyor. Umarım Hacettepe Üniversitesi'nin aracı bir kenara konmaz. Yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili logo (resmi mi o bile belli değil) gördük, gerisi yok.
Araplardan bile araç çıkıyor. Umarım Hacettepe Üniversitesi'nin aracı bir kenara konmaz. Yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili logo (resmi mi o bile belli değil...
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Patren 4 yıl
arap yaği bol bulunca
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kadirirdem 4 yıl
Güzel olmuş su Hacettepe üniversitesinin arabasi ninda elinden tutulursa suoer olur
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DH Misafiri 4 yıl
bae'nin gerçekten iyi projeler ortaya koyucağını düşünüyorum.Genel olarak o karışık orta doğuda bile çok yatırım çekebilen orta doğu kafasıyla yönetilmeyen bir ülke
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Mianfei 4 yıl
Türkiyede zengin olsaydım ve 2 yıl sonra piyasada olacak bi mühendis olarak kendime geniş bir ekip kurup ufak bir şirket açar lastiğine kadar yerli bi yapım ortaya çıkartıp Türkçü geçinen ünlüler ve milletvekillerinden satış reklamına başlardım. Ama bilmiyorum benimde elimde baba parası olsa belki umrumda olmaz bea.
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_WaMpire_ 4 yıl
Herşey tasarım gerçekten, insanın en can alıcı noktası bence. Tasarım gerçekten başarılı. 3.5 litrelik motor...
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Patren 4 yıl
arap yaği bol bulunca
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Wacom Intuos 4 yıl en beğenilen
Araplardan bile araç çıkıyor. Umarım Hacettepe Üniversitesi'nin aracı bir kenara konmaz. Yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili logo (resmi mi o bile belli değil) gördük, gerisi yok.
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