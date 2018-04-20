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Birleşik Krallık'tan tarihi rekor: Tam 55 saat kömür temelli enerji kullanılmadı

İklim değişikliği ve hava kirliliğiyle mücadele kapsamında kömür temelli enerji kullanımını terk etmek Birleşik Krallık, geçtiğimiz günlerde çok önemli bir rekora imza attı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yenilenebilir enerjiye olan yatırımlarını her geçen gün artırmaya devam eden Birleşik Krallık'ta geçtiğimiz günlerde çok önemli rekor kırıldı. 1882 yılında ilk fabrikanın açılması ve ardından gelen sanayi devrimiyle beraber kömürü bir simge haline getiren Birleşik Krallık, geçtiğimiz Pazartesi ve Perşembe günleri arasında tam 55 saat hiç kömür temelli enerji kullanmayarak tarihi bir rekora imza attı.

Bloomberg'de yer alan ifadelere göre 55 saatlik kömürsüz enerji rekoru, Londra saatiyle Pazartesi 22.15 - Perşembe 05.10 saatleri arasında elde edilmiş. Bu saatler arasında çoğunlukla yenilenebilir enerjiye güvenen Birleşik Krallık'ta en büyük enerji kaynağı ise rüzgar türbinleri olmuş. Birleşik Krallık, aynı zamanda dünyanın en çok rüzgar türbinine sahip olan ülkesi.
Birleşik Krallık'ın bu alandaki bir önceki rekoru ise 40 saatle geçtiğimiz Ekim ayında elde edilmişti. Yenilenebilir kaynaklara yatırımlarının aynen devam edeceğini söyleyen Avrupa devi, 2025 yılı itibarıyla elektrik santrallerindeki kömür kullanımını tamamıyla sona erdirmeyi planlıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre kömür, 2016 yılı içerisindeki karbondioksit sera gazı salınımının tam %70'inden sorumluymuş. İklim değişikliğiyle olan mücadele dahilinde bugün ABD, Çin, Hindistan gibi dünya devleri kömür kullanımını azaltıp yapılan yeni yatırımları tamamıyla yenilenebilir enerji ve doğal gaz gibi kaynaklara yöneltmeye çalışıyor. Uluslararası çevre örgütleri ise her ne kadar atılan bu adımları olumlu karşılasa da iklim değişikliğinin uzun vadedeki etkilerini engellemeye yetmeyeceğini düşünüyor. Bakalım kömürün enerji sektöründeki saltanatının sonu yakında gelecek mi.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-19/trump-may-invoke-cold-war-era-defense-act-to-boost-coal-plants Yorum Yaz
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MustafaC53 1 yıl en beğenilen Guest-72BF5FF36
Batı tarihi baştan sonra hep zulüm ve ahlaksızlığıyla bilinir. 55 saat kömür kullanmadılar diye yeşilaycı olup dünya ve insan sevgisine mi büründüler.
1 Yanıt Yanıtla +28
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Guest-72BF5FF36 1 yıl
Batının ahlaksızlığı
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eulogy 1 yıl MustafaC53
Ancak bilgisiz bir insan 2000 yıllık batı tarihini zulüm ve ahlaksızlığıyla tanımlar.
Bu sene duyduğum en içi boş, anlamsız, mantıksız cümle sıralamasında ilk 5'e çok rahat oynar bu cümle.
Batı tarihi ne len?
Batı felsefesi mi, batı düşüncesi mi, batı teknolojisi mi, batıdaki dinler mi, batı toplumlarının sosyolojisi mi, batı bilimi mi, batı inançları mı, batı hümanizmi mi ne?
Sanat mı, bilim mi, toplum mu, sistem mi, sosyoloji mi, ırkçılık mı, yobazlık mı ne?
üstüne 1 milyar sayfa yazılsa yetmeyecek birbirinden farklı onlarca kültürü, toplumu, alanı 2 kelime ile açıklamak ne?
Batı kültürü deyince aklına ilk olarak zulüm ve ahlaksızlık gelen insan batı toplumlarını bilmiyordur ya da içten içten cahilce kin güdüyordur.
Senin Büyük Osmanlı İmparatorluğun "Ben Romayım" diyor. Roma'nın varisiyim diyor. Roma İmparatorluğunun, Roma Medeniyetinin devamıyım diyor.
Yani diyorsun ki
"Bu batı az malın gözü değil, bakmayın kömür haberine, övmeyin böyle şeylerle batıyı, aslında şerefsizin tekiler"
bunu diyorsun işte.
Tamam üzülme övmüyoruz.
İngiltere iyi iş çıkarmışsın ama Allah belanı versin
Boyunuz devrilsin keltler, çığ altında kalın iskandinavlar, şerefsiz Şarlman, zalim Newton, korkak Bohr, köpek einstein.
Fotodakiler beni dinleyin. Hepiniz adi insanlarsınız.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

o freud yok mu freud? Sapık oğlu sapık :) bırakın gelsin ağzının ortasına iki tane çakayım.
Bırakın gelsin, bırakın gelsin



Ancak bilgisiz bir insan 2000 yıllık batı tarihini zulüm ve ahlaksızlığıyla tanımlar.Bu sene duyduğum en içi boş, anlamsız, mantıksız cümle sıralamasında i...
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SusLanSenKöylü 1 yıl
Dünyada en çok rüzgar tirbünü Çin ve amerikada
İngiltere yanlış bilgi.
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darkhair 1 yıl
Güzellim ülkemiz rüzgar, güneş, jeotermal enerji yönünden akıyor.
Kafa yok kardeşim kafa...
Oturduğumuz sitede kömür kazanından doğalgazla ısınmaya geçelim dedik. "Böyle iyi ya ne gerek var" dedi çevre mühendisliği bölümündeki profesör abi (40 lı yaşlarında)
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MehmetNY 1 yıl
Darısı bizim de başımıza
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St Batuhan 1 yıl
Dünya için atılan her adımının heyecanlandırması sonucu çok mutluluk verici bir durum. Umarım tez zamanda çoğu ülke böyle güzel haberlerle gündeme gelir ve elbette ülkemizde. Rüzgardan elde edilen kısım da ayrı dikkat çekici. Bizde yapılacak yatırımlar da umarım güzel katkılar sağlayacak. Bir de acaba sonrasında ne kadar süre kömür kullandılar ve ne ara tekrar bırakabildiler. Bunlara dair güzel bir site bilen varsa paylaşması hoş olur. Yoksa da yapmak iyi olabilir, çeşitli devletlerden canlı veri akışlarıyla birlikte görmek ve adeta bir parça mutluluk, umut edinmek için.
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Guest-72BF5FF36 1 yıl
Batının ahlaksızlığı
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MustafaC53 1 yıl Guest-72BF5FF36
Batı tarihi baştan sonra hep zulüm ve ahlaksızlığıyla bilinir. 55 saat kömür kullanmadılar diye yeşilaycı olup dünya ve insan sevgisine mi büründüler.
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