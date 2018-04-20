Birleşik Krallık'tan tarihi rekor: Tam 55 saat kömür temelli enerji kullanılmadı

Yenilenebilir enerjiye olan yatırımlarını her geçen gün artırmaya devam eden Birleşik Krallık'ta geçtiğimiz günlerde çok önemli rekor kırıldı. 1882 yılında ilk fabrikanın açılması ve ardından gelen sanayi devrimiyle beraber kömürü bir simge haline getiren Birleşik Krallık, geçtiğimiz Pazartesi ve Perşembe günleri arasında tam 55 saat hiç kömür temelli enerji kullanmayarak tarihi bir rekora imza attı.
Bloomberg'de yer alan ifadelere göre 55 saatlik kömürsüz enerji rekoru, Londra saatiyle Pazartesi 22.15 - Perşembe 05.10 saatleri arasında elde edilmiş. Bu saatler arasında çoğunlukla yenilenebilir enerjiye güvenen Birleşik Krallık'ta en büyük enerji kaynağı ise rüzgar türbinleri olmuş. Birleşik Krallık, aynı zamanda dünyanın en çok rüzgar türbinine sahip olan ülkesi.
Bloomberg'de yer alan ifadelere göre 55 saatlik kömürsüz enerji rekoru, Londra saatiyle Pazartesi 22.15 - Perşembe 05.10 saatleri arasında elde edilmiş. Bu saatler arasında çoğunlukla yenilenebilir enerjiye güvenen Birleşik Krallık'ta en büyük enerji kaynağı ise rüzgar türbinleri olmuş. Birleşik Krallık, aynı zamanda dünyanın en çok rüzgar türbinine sahip olan ülkesi.
Birleşik Krallık'ın bu alandaki bir önceki rekoru ise 40 saatle geçtiğimiz Ekim ayında elde edilmişti. Yenilenebilir kaynaklara yatırımlarının aynen devam edeceğini söyleyen Avrupa devi, 2025 yılı itibarıyla elektrik santrallerindeki kömür kullanımını tamamıyla sona erdirmeyi planlıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre kömür, 2016 yılı içerisindeki karbondioksit sera gazı salınımının tam %70'inden sorumluymuş. İklim değişikliğiyle olan mücadele dahilinde bugün ABD, Çin, Hindistan gibi dünya devleri kömür kullanımını azaltıp yapılan yeni yatırımları tamamıyla yenilenebilir enerji ve doğal gaz gibi kaynaklara yöneltmeye çalışıyor. Uluslararası çevre örgütleri ise her ne kadar atılan bu adımları olumlu karşılasa da iklim değişikliğinin uzun vadedeki etkilerini engellemeye yetmeyeceğini düşünüyor. Bakalım kömürün enerji sektöründeki saltanatının sonu yakında gelecek mi.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre kömür, 2016 yılı içerisindeki karbondioksit sera gazı salınımının tam %70'inden sorumluymuş. İklim değişikliğiyle olan mücadele dahilinde bugün ABD, Çin, Hindistan gibi dünya devleri kömür kullanımını azaltıp yapılan yeni yatırımları tamamıyla yenilenebilir enerji ve doğal gaz gibi kaynaklara yöneltmeye çalışıyor. Uluslararası çevre örgütleri ise her ne kadar atılan bu adımları olumlu karşılasa da iklim değişikliğinin uzun vadedeki etkilerini engellemeye yetmeyeceğini düşünüyor. Bakalım kömürün enerji sektöründeki saltanatının sonu yakında gelecek mi.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-19/trump-may-invoke-cold-war-era-defense-act-to-boost-coal-plants Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu sene duyduğum en içi boş, anlamsız, mantıksız cümle sıralamasında ilk 5'e çok rahat oynar bu cümle.
Batı tarihi ne len?
Batı felsefesi mi, batı düşüncesi mi, batı teknolojisi mi, batıdaki dinler mi, batı toplumlarının sosyolojisi mi, batı bilimi mi, batı inançları mı, batı hümanizmi mi ne?
Sanat mı, bilim mi, toplum mu, sistem mi, sosyoloji mi, ırkçılık mı, yobazlık mı ne?
üstüne 1 milyar sayfa yazılsa yetmeyecek birbirinden farklı onlarca kültürü, toplumu, alanı 2 kelime ile açıklamak ne?
Batı kültürü deyince aklına ilk olarak zulüm ve ahlaksızlık gelen insan batı toplumlarını bilmiyordur ya da içten içten cahilce kin güdüyordur.
Senin Büyük Osmanlı İmparatorluğun "Ben Romayım" diyor. Roma'nın varisiyim diyor. Roma İmparatorluğunun, Roma Medeniyetinin devamıyım diyor.
Yani diyorsun ki
"Bu batı az malın gözü değil, bakmayın kömür haberine, övmeyin böyle şeylerle batıyı, aslında şerefsizin tekiler"
bunu diyorsun işte.
Tamam üzülme övmüyoruz.
İngiltere iyi iş çıkarmışsın ama Allah belanı versin Boyunuz devrilsin keltler, çığ altında kalın iskandinavlar, şerefsiz Şarlman, zalim Newton, korkak Bohr, köpek einstein.
Fotodakiler beni dinleyin. Hepiniz adi insanlarsınız.
o freud yok mu freud? Sapık oğlu sapık :) bırakın gelsin ağzının ortasına iki tane çakayım.
Bırakın gelsin, bırakın gelsin