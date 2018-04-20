Birleşik Krallık'tan tarihi rekor: Tam 55 saat kömür temelli enerji kullanılmadı





55 saatlik kömürsüz enerji rekoru, Londra saatiyle Pazartesi 22.15 - Perşembe 05.10 saatleri arasında elde edilmiş. Bu saatler arasında çoğunlukla yenilenebilir enerjiye güvenen Birleşik Krallık'ta en büyük enerji kaynağı ise rüzgar türbinleri olmuş. Birleşik Krallık, aynı zamanda dünyanın en çok rüzgar türbinine sahip olan ülkesi. Yenilenebilir enerjiye olan yatırımlarını her geçen gün artırmaya devam eden Birleşik Krallık'ta geçtiğimiz günlerde çok önemli rekor kırıldı. 1882 yılında ilk fabrikanın açılması ve ardından gelen sanayi devrimiyle beraber kömürü bir simge haline getiren Birleşik Krallık, geçtiğimiz Pazartesi ve Perşembe günleri arasında tam 55 saat hiç kömür temelli enerji kullanmayarak tarihi bir rekora imza attı. Bloomberg'de yer alan ifadelere göre 55 saatlik kömürsüz enerji rekoru, Londra saatiyle Pazartesi 22.15 - Perşembe 05.10 saatleri arasında elde edilmiş. Bu saatler arasında çoğunlukla yenilenebilir enerjiye güvenen Birleşik Krallık'ta en büyük enerji kaynağı ise rüzgar türbinleri olmuş. Birleşik Krallık, aynı zamanda dünyanın en çok rüzgar türbinine sahip olan ülkesi.

Birleşik Krallık'ın bu alandaki bir önceki rekoru ise 40 saatle geçtiğimiz Ekim ayında elde edilmişti. Yenilenebilir kaynaklara yatırımlarının aynen devam edeceğini söyleyen Avrupa devi, 2025 yılı itibarıyla elektrik santrallerindeki kömür kullanımını tamamıyla sona erdirmeyi planlıyor.



Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre kömür, 2016 yılı içerisindeki karbondioksit sera gazı salınımının tam %70'inden sorumluymuş. İklim değişikliğiyle olan mücadele dahilinde bugün ABD, Çin, Hindistan gibi dünya devleri kömür kullanımını azaltıp yapılan yeni yatırımları tamamıyla yenilenebilir enerji ve doğal gaz gibi kaynaklara yöneltmeye çalışıyor. Uluslararası çevre örgütleri ise her ne kadar atılan bu adımları olumlu karşılasa da iklim değişikliğinin uzun vadedeki etkilerini engellemeye yetmeyeceğini düşünüyor. Bakalım kömürün enerji sektöründeki saltanatının sonu yakında gelecek mi.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-19/trump-may-invoke-cold-war-era-defense-act-to-boost-coal-plants