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Birleşik krallık bankaları Apple Pay sistemine şüpheli yaklaşıyor

4 yıl
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iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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Birleşik krallık bankaları Apple Pay sistemine şüpheli yaklaşıyor
Apple'ın mobil ödeme sistemi şu an için sadece ABD'de hizmet veriyor, ancak sistemin önümüzdeki aylarda Birleşik Krallık içinde hizmete gireceği düşünülüyor. Fakat görünen o ki bankalar bu ödeme sistemine çekinceyle yaklaşıyor. The Telegraph'da çıkan habere göre büyük bankalar Apple'ın erişeceği bilgilerle ilgili endişe duyuyor.

Apple Pay duyurulduğu dönemde de kullanıcı bilgilerini toplayacağına dair iddialar ortaya atılmıştı, şirketten ise böyle bir girişimde bulunulmayacağına dair sert bir cevap gelmişti. Açıklamada ödeme işlemlerinin izlenmeyeceği ve bilgilerin sadece taraflar arasında kalacağı söylenmişti. Bugüne kadar ödeme bilgisi paylaşmayan bankaların Apple, Google , Paypal gibi şirketlerin ödeme teknolojilerinden rahatsız olduğu için bu duruma çekinceyle yaklaşabileceği de söyleniyor.
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Erasmus78 4 yıl
İNGİLTERE özellikle finans Sektöründe tam bir dinozor sayılır. ATM teknolojisi bile büyük nimet İngilizler için. :D
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Tim Cook 4 yıl
Önce parmak izimizi topladılar şimdi de tüm kredi kartı bilgilerimizi almak istiyorlar.İlk defa İngiltere'yi bir konuda tebrik ediyorum...
3 Yanıt Yanıtla
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RioDeJaneiro 4 yıl Tim Cook
Tim Cook
Önce parmak izimizi topladılar şimdi de tüm kredi kartı bilgilerimizi almak istiyorlar.İlk defa İngiltere'yi bir konuda tebrik ediyorum...

Tim Cook bunu sen deme bari?
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The-Engineer 4 yıl Tim Cook
Tim Cook
Önce parmak izimizi topladılar şimdi de tüm kredi kartı bilgilerimizi almak istiyorlar.İlk defa İngiltere'yi bir konuda tebrik ediyorum...

Nicki-Avatar konu uyumsuzluğunda son nokta
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ø 4 yıl Tim Cook
Tim Cook

Önce parmak izimizi topladılar şimdi de tüm kredi kartı bilgilerimizi almak istiyorlar.İlk defa İngiltere'yi bir konuda tebrik ediyorum...

Ulan harbiden 6 adet parmağın izi Apple'ın elinde.
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