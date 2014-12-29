Birleşik krallık bankaları Apple Pay sistemine şüpheli yaklaşıyor

Apple'ın mobil ödeme sistemi şu an için sadece ABD'de hizmet veriyor, ancak sistemin önümüzdeki aylarda Birleşik Krallık içinde hizmete gireceği düşünülüyor. Fakat görünen o ki bankalar bu ödeme sistemine çekinceyle yaklaşıyor. The Telegraph'da çıkan habere göre büyük bankalar Apple'ın erişeceği bilgilerle ilgili endişe duyuyor.

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Apple Pay duyurulduğu dönemde de kullanıcı bilgilerini toplayacağına dair iddialar ortaya atılmıştı, şirketten ise böyle bir girişimde bulunulmayacağına dair sert bir cevap gelmişti. Açıklamada ödeme işlemlerinin izlenmeyeceği ve bilgilerin sadece taraflar arasında kalacağı söylenmişti. Bugüne kadar ödeme bilgisi paylaşmayan bankaların Apple, Google , Paypal gibi şirketlerin ödeme teknolojilerinden rahatsız olduğu için bu duruma çekinceyle yaklaşabileceği de söyleniyor.