BitTorrent kripto para iddialarını reddetti

Dosya paylaşım servisi olan BitTorrent, Tron tarafından satın alındıktan sonra kripto para kullanılmaya başlayacağı yönündeki iddialara karşı çıktı.

Web sitesinde yayınlanan bir bildiride; BitTorrent, şirketin iş modelinde herhangi bir şeyi değiştirmeyi planlamadıklarını ve herhangi bir hizmet için ücret talep etmeyeceklerini açıkladı. Ayrıca şirketin, şu anda ve gelecekte, kripto para madenciliği gibi bir planı olmadığı da eklendi.

Variety'nin yaptığı bir habere göre BitTorrent, geçtiğimiz ay Tron tarafından satın alınmıştı.

Şirketin satın alınacağı haberleri, ilk olarak geçen hafta medyada duyulmuş ve anlaşma fiyatının 140 milyon dolar olduğu bildirilmişti. Ardından, BitTorrent kurucu ortağı ve eski başkanı Ashwin Navin, CoinDesk’e verdiği bir röportajda gerçek maliyetin 120 milyon dolar olduğunu belirtip bu söylentileri yalanlamıştı.

Navin: “Anlaşmanın değeri 120 milyon dolar civarında. Çevrede yanlış olan bazı rakamlar konuşuluyor, bence değer bundan daha düşük.” demişti.

Tron’un kurucusu olan Justin Sun, bir radyo programında, BitTorrent'e büyük bir saygı duyduğunu vurgulamıştı. İki şirketin, ne üzerinde çalışacağını söylemeyi reddeden Sun, haberlerin gelecek ay yayınlanacağını açıkladı.

https://www.coindesk.com/bittorrent-says-no-plans-to-change-in-light-of-tron-acquisition/