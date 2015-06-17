BitTorrent'ten paylaşımı kolaylaştıran yeni uygulama: Shoot

Torrent dünyasının önemli ismi BitTorrent, iOS, Android ve Windows Phone platformları için hazırladığı paylaşma odaklı yeni uygulaması Shoot'u kullanıcıların beğenisine sundu.

Modern bir arayüzle üç ana platform için de hazırlanan BitTorrent Shoot, temel olarak kişilerin BitTorrent Sync'ın P2P teknolojisi üzerinden diğer kişiler ile fotoğraf ve video paylaşmasına imkan tanıyor. Bunu birçok rakibinden farklı olarak oluşturduğu QR kodları ile yerine getiren uygulama, dosyaları almak isteyen kişilerin bu QR kodlarını okutması ile gönderime başlıyor ve büyük dosyalarda dahi aktif olarak çalışma gösteriyor.

Çalışma sürecini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seren BitTorrent Shoot uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.getsync.com/intl/tr/shoot