Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BitTorrent'ten paylaşımı kolaylaştıran yeni uygulama: Shoot

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BitTorrent'ten paylaşımı kolaylaştıran yeni uygulama: Shoot
 
Torrent dünyasının önemli ismi BitTorrent, iOS, Android ve Windows Phone platformları için hazırladığı paylaşma odaklı yeni uygulaması Shoot'u kullanıcıların beğenisine sundu.
Modern bir arayüzle üç ana platform için de hazırlanan BitTorrent Shoot, temel olarak kişilerin BitTorrent Sync'ın P2P teknolojisi üzerinden diğer kişiler ile fotoğraf ve video paylaşmasına imkan tanıyor. Bunu birçok rakibinden farklı olarak oluşturduğu QR kodları ile yerine getiren uygulama, dosyaları almak isteyen kişilerin bu QR kodlarını okutması ile gönderime başlıyor ve büyük dosyalarda dahi aktif olarak çalışma gösteriyor.
Çalışma sürecini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seren BitTorrent Shoot uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.getsync.com/intl/tr/shoot Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aycibin 4 yıl
iphone sahipleri için çok iyi.ama gerisi için bluetooth denen bir teknoloji var.bilmem duydunuz mu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Zenfone 2 Türkiye'de ! Merak ettikleriniz bu videomuzda ! 4 yıl Dünyada ilk defa ARM Cortex-A72 testi: Yeni mobil işlemci tasarımı video ön inceleme 4 yıl iOS 9 inceleme videosu "Yeni iOS sürümünün 23 özelliği" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim