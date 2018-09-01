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Firefox, kötü amaçlı madencilik yazılımlarını engelleyecek

Son zamanlarda artan kötü amaçlı madencilik yazılımlarına karşı Firefox tedbir aldı. Söz konusu tarayıcı, gelecek yeni sürümünde, "sessizce madencilik yapan" yazılımları engelleyecek.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Firefox, kötü amaçlı madencilik yazılımlarını engelleyecek
Dünyaca ünlü web tarayıcısı Firefox, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada; piyasaya sürülecek olan yeni sürümün, kötü amaçlı madencilik yazılımlarını otomatik olarak engelleyeceğini duyurdu.
Bilgisayar korsanları, söz konusu kötü amaçlı yazılımları son zamanlarda oldukça sık kullanmaya başlamışlardı. Bu yazılımlar, cihaza yerleşiyor ve kullanıcının haberi olmadan işlem gücünü kullanıyor. 
Kötü amaçlı madencilik yazılımlarını engelleyecek güncelleme, bir anti-izleme girişiminin parçası olarak geliyor.
Firefox tarafından yapılan duyuruda; tarayıcı uzantısı Ghostery tarafından yapılan bir araştırmaya değinerek, ortalama bir web sitesini yüklemek için gereken toplam sürenin %55,4'ünün üçüncü taraf izleyicileri yüklemeye harcandığı belirtildi.
Firefox'un gelecek sürümlerinin, varsayılan olarak kullanıcıların cihazlarındaki "sessizce kripto para kazanmalarını" sağlayan uygulamaları engelleyeceği bildirildi. Firefox kullanıcıları, hangi bilgilerinin paylaşılabileceğini seçebilme imkanı elde edecek.
Bir başka büyük web tarayıcısı olan Opera, geçtiğimiz yılın Aralık ayında masaüstü sürümlerinin reklam engelleyicileri kripto para madenciliği yapılmasını engelliyordu. İçinde bulunduğumuz yılın Ocak ayının sonunda şirket, söz konusu özelliği mobil tarayıcılarına da ekleyeceğini duyurmuştu.

https://cointelegraph.com/news/firefox-to-block-cryptojacking-malware-in-new-browser-releases Yorum Yaz
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darkfriairs 9 ay en beğenilen
Engellemesi gerekli zaten. Bütün tarayıcıların aynı özeni göstermesi gerekli.
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SEO-Uzmanı 9 ay
root yani sisteme erişim sınırlandırması konusunda ne kadar güvenliği artırırlarsa o kadar iyidir.
bu 3. parti bir internet sayfa gösterimci ile yapılabilinecek bir iş değildir.
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Guest-1F9BF2C01 9 ay
Firefox kullanan kaldı mı?
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der_Kaiser 9 ay Guest-1F9BF2C01
Evet :)
Başka hiçbir tarayıcı kullanmadım 15-16 yıldır
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Executor Arhentir 9 ay
Reklam engelleyiciler bu tür kodları engelliyor diye biliyorum.
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***Respect*** 9 ay
Uyan da balığa gidelim mozilla.
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interwap 9 ay
Günaydın.
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darkfriairs 9 ay en beğenilen
Engellemesi gerekli zaten. Bütün tarayıcıların aynı özeni göstermesi gerekli.
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